LØNNSGENERAL I NHO: Stein Lier-Hansen er litt mer forsiktig i år enn han pleier, når han forteller om hvordan han tror vårens lønnsoppgjør ender.

Næringslivstoppene: Tror ikke du får reallønnsvekst i år

OSLO SPEKTRUM (VG) Flere næringslivstopper heller kaldt vann i blodet til dem som håper at lønnsoppgjøret til våren skal gi dem bedre råd: Det blir vanskelig å gi tillegg som holder tritt med prisøkningene, er budskapet.

Landets ledende næringslivsledere og politikere er torsdag samlet til NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum.

VG skrev onsdag om rammene rundt vårens lønnsoppgjør: I fjor opplevde norske arbeidstagere trolig en reallønnsnedgang på 1,9 prosent, rundt 10000 kroner for en med gjennomsnittsinntekt.

Reallønnsnedgang betyr at prisene stiger mer enn lønningene. Et annet ord for dette er at kjøpekraften blir dårligere.

Utfordringen er at det kan skje igjen. Prisveksten fra november i 2021 til november i 2022 var ifølge SSB 6,5 prosent.

Ikke skråsikker

Hvis det blir prisveksten i 2023, så må vårens oppgjør ende på omtrent det samme, hvis arbeidstagerne ikke skal gå tapende ut.

– Jeg ser at lederne på arbeidsgiversiden uttalte seg forsiktig om vårens oppgjør til VG onsdag. Det gjør vi også, fordi vi avventer tallene fra Teknisk beregningsutvalg, sier Stein Lier-Hansen, som i mange år har ledet forhandlingene på vegne av NHOs største forening, Norsk Industri.

Men han sier at reallønnsvekst trolig ikke realistisk i kriseåret 2023, med så høy prisstigning.

– Slik vi vurderer situasjonen nå, er det lite som tyder på at det er mulig å få til en reallønnsvekst, men vi må avvente til vi ser hva TBU sier og hvilke anslag de gir av prisveksten i Norge fremover, før vi sier noe veldig skråsikkert om det spørsmålet.

TRE UTEN HÅR: – Her er det tre uten hår, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum, der han sto og pratet med Stein Lier-Hansen og pekte på en hårløs fotograf.

TBU er et utvalg som legger frem statistikk og tall for lønn- og prisutvikling. TBU legger frem sine foreløpige tall rundt 20 februar og endelige tall i mars før oppgjørsstart.

Lier-Hansen sier 1,9 prosent reallønnsnedgang bare er anslag.

– Det er stor usikkerhet om hva lønnsveksten faktisk ble i 2022, sier han.

– Ja, men det er ingen tvil om at arbeidstakerne opplevde en reallønnsnedgang i fjor?

– Nei, det er riktig, men vi vil se de endelige tallene før vi sier noe mer om 23-oppgjøret. Det er uro og usikkerhet som preger rammene og vi vil bruke lang tid på å legge vår posisjon før lønnsoppgjøret.

Ser til utlandet

Han sier at for norsk industri er det avgjørende at man ikke svekker konkurranseevnen til den konkurranseutsatte industrien.

– De fleste av landene våre bedrifter konkurrerer med, i stor grad i EU, har høyere prisvekst enn Norge. Det gir grunnlag for at dere kan gi litt mer enn en del andre land?

– Vi er opptatt av hva som blir lønnsveksten i eksempelvis tyske, svenske og finske bedrifter vi konkurrerer med, sier Lier-Hansen.

TROR IKKE DU FÅR REALLØNNSVEKST: DNB-sjefen sier at det kan bli reallønnsnedgang også i 2023.

– Flat eller reduksjon

DNB-sjef Kjerstin Braathen har vel 6000 ansatte i Norges største bank.

Hun sier det kan bli vanskelig å unngå reallønnsnedgang i 2023.

– Våre analyser viser at prisveksten kan bli en del lavere enn på sekstallet. Det kan hende vi skal ned i 4,5–5 prosent, men det vet vi mer om når vi kommer frem til oppgjøret til våren.

DNB-sjefen sier det likevel kan bli krevende med reallønnsøkning.

– Jeg tror nok man må forberede seg på en flat reallønnsutvikling eller noe reduksjon.

TROR PÅ LAVERE PRISER: Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft tror også at prisene skal en del ned, som vil kunne gjøre lønnsoppgjøret noe lettere.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen har hendene fulle av strømkrisen om dagen, men han leder også et stort konsern med 4800 ansatte i over 20 land.

Når vi spør ham om det er realistisk med et lønnstillegg på rundt seks prosent, så svarer han at det vil bli krevende, men at han tror at prisveksten vil kunne gå noe ned frem til oppgjøret til våren.

– Det er ingen tvil om at det uansett blir et krevende oppgjør, men jeg tror at prisveksten vil kunne flate noe ut og gå ned. Vi ser en trend som er positiv: Energiprisene ser ut til å være på vei ned og det vil ha ringvirkninger for andre priser, eksempelvis gjødsel og metall.

– Mest realistiske

Orkla har over 20000 ansatte. Orklas storeier, Stein Erik Hagen, sier han også tror at kriseåret 2023 med høy prisøkning, vil gi reallønnsnedgang.

– Ja, det er nok det mest realistiske i en krisetid, hvor det er viktig ikke i bidra til en inflasjonsspiral. Men blir resultatet en nedgang i reallønnen i 2023, er det viktig at arbeidstagerne ved neste korsvei, når de økonomiske rammene er bedre, får ta del i veksten, gjennom reallønnsvekst, sier Hagen.