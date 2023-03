Opplysninger til VG: Riksadvokaten vil gjenåpne drapssaken mot Jan Helge Andersen

Riksadvokaten vil gjenåpne straffesaken mot Jan Helge Andersen slik at han kan tiltales for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia, får VG opplyst.

Tidligere er Andersen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8).

23 år etter ugjerningene i Baneheia, kan Jan Helge Andersen nå bli tiltalt for det andre drapet.

Selv om Riksadvokaten mener det nå kan være grunnlag for å ta ut tiltale mot Andersen, er det ikke mulig så lenge saken ikke er gjenåpnet gjenåpnetAt en sak "gjenåpnes" betyr at Gjenopptakelseskommisjonen har konkludert med at en domfelt skal få en ny runde i retten. En sak kan gjenåpnes både til fordel og til ulempe for personen det gjelder..

Derfor er det nå opp til Gjenopptakelseskommisjonen.

Nettavisen meldte at Riksadvokaten vil gjenåpne saken mot Andersen først.

FLUKTRUTEN: Jan Helge Andersen tilbake i Baneheia i forbindelse med etterforskningen. Her gikk han opp fluktruten han beskrev til politiet.

Uoppklart Baneheia-drap

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble i 2000 funnet voldtatt og drept i Baneheia.

I 2002 ble Andersen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8), men han ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

BANEHEIA: De to jentene på 8 og 10 år ble funnet drept i et populært bade- og turområde i Kristiansand.

Årsaken til frifinnelsen var at retten den gang la stor vekt på Andersens forklaring som gikk ut på at Viggo Kristiansen hadde begått drapet.

Kristiansen ble senere frikjent for ugjerningene i Baneheia den 15. desember 2022, og han fikk en rekke beklagelser.

Siden den gang har drapet på Sløgedal Paulsen svært uoppklart.

KRISTIANSEN FRIKJENT: Viggo Kristiansen ble frikjent for ugjerningene i Baneheia den 15. desember i 2022.

Disse har siste ord

Det er ikke mulig å tiltale noen for samme ugjerning som de allerede er frikjent for – uten at saken gjenåpnes.

Derfor er det Gjenopptakelseskommisjonen som har siste ord i saken.

Kommisjonen skal på selvstendig grunnlag vurdere om vilkårene for å gjenåpne saken «til skade» «til skade» Ifølge Straffeprosessloven § 393 (2) kan en sak gjenåpnes "til skade" for noen dersom det ut i fra "hans egen tilståelse", "nye opplysninger" eller andre "bevis" må antas at han er skyldig.for Andersen er oppfylt.

Det er strengere vilkår for å gjenåpne en sak som er til skade for noen, enn om gjenåpning er til gunst for personen det gjelder.

Dersom de mener vilkårene er oppfylt, vil Andersen kunne tiltales, og han må møte i retten.

Fant Andersens DNA

I den nye Baneheia-etterforskningen som Oslo politidistrikt har stått for, har det blant annet blitt avdekket seks nye DNA-funn fra Jan Helge Andersen.

De knytter ham blant annet til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen.

Andersen har under hele etterforskningen fastholdt på sin forklaring om at han ikke handlet alene, og i avhør har han sagt at det ikke er greit om han blir sittende med hele ansvaret.

Hans tidligere kamerat Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med Baneheia-saken å gjøre. Etter å ha sonet over 20 år i fengsel, ble han omsider frikjent i Borgarting lagmannsrett 15. desember 2022.