Tidligere fosterfar frifunnet for motarbeiding av rettsvesenet

En fosterfar sto tiltalt for å ha tilbudt sin tidligere fostersønn 100.000 kroner for å endre eller trekke forklaringen i en overgrepssak mot ham. Torsdag ble han frikjent i Borgarting lagmannsrett.

Bakgrunnen for saken er at den tidligere fostersønnen Amir hevder at fosterfaren hans misbrukte ham seksuelt gjentatte ganger i de to årene han bodde i fosterhjemmet i årene 2009–2011. Den tidligere fosterfaren er tiltalt for dette, men avviser overgrepsanklagene.

Amir døde i januar 2021, og det er ennå ikke klart om overgrepsanklagene vil havne i retten.

Men fosterfaren er nå frikjent i lagmannsretten for å ha tilbudt Amir og tvillingbroren 100.000 kroner hver for å få Amir til å trekke anklagene sine.

– Vår klient er svært lettet over nok en gang å ha blitt blankt frifunnet i rettsapparatet. Han er helt klar på at anklagene mot ham er uriktige, skriver mannens forsvarer Thomas Randby i en e-post til VG.

VG fortalte historien om Amir og fosterfaren høsten 2021.

To tok dissens

Tvillingbroren til Amir forklarte i retten at han skal ha fått pengetilbudet av fosterfaren, med beskjed om å viderebringe det til broren sin.

Flertallet av dommerne i lagmansretten legger vekt på at det kun skal ha vært fosterfaren og tvillingbroren som var til stede da tilbudet skal ha blitt gitt. En domfellelse krever dermed at tvillingbroren er så troverdig at dommerne kan se bort fra fosterfarens forklaring om at pengetilbudet aldri ble gitt, står det i dommen.

Fem av de syv dommerne pekte på at tvillingbroren på enkelte sentrale punkter har hatt «glidende og til dels motstridende» forklaringer i løpet av etterforskningen. Dermed konkluderer de med at «det strenge beviskravet for å domfelle i straffesaker ikke er oppfylt».

To av meddommerne tok dissens fra flertallet, og mente fosterfaren burde dømmes.

Aktorene i saken, politiadvokatene Hilde Hermanrud Strand og Christian Hatlo, har ingen kommentarer til frifinnelsen.

– Ekstremt belastende

Samtidig som den tidligere fosterfaren nå er frikjent for motarbeiding av rettsvesenet, ligger overgrepstiltalen mot ham til vurdering hos statsadvokaten i Oslo.

Denne tiltalen ble først henlagt etter at Amir døde i 2021, før Riksadvokaten beordret at politiet skulle gjenoppta etterforskningen i saken. Etter at politiet har hentet inn nye beviser, er det nå opp til statsadvokaten om saken skal føres for retten eller henlegges.

Forsvarer Randby antar at statsadvokaten vil avgjøre dette snart.

– Vår klient har vært under etterforskning siden desember 2017; i snart fem år. Dette har vært en ekstremt belastende periode. Vi håper at påtalemyndigheten nå setter sluttstrek og henlegger hele saken mot vår klient.