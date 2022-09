– KAN BLI LAGT NED: Flytog-sjef Philipp Engerdal sier at et ukjent bakteppe i den pågående togfeiden er at Flytoget kan bli lagt ned om få år.

Flytog-sjefen med tog-kompromiss

Flytog-sjef Philipp Engedal har sittet stille gjennom togfeiden siste uke. Nå tar han bladet fra munnen. Han sier Flytoget kan bidra til å utnytte kapasiteten i Oslo-området bedre.

Det har vakt harme i LO og deler av Ap etter det ble kjent at Jernbanedirektoratet har innledet forhandlinger med Flytoget om å overta driften av seks togstrekninger som NSB-etterkommeren Vy i dag har ansvar for på Østlandet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har gitt støtte til direktoratets prosess, som etter planen skal gjennomføres i høst, for å avklare om direktoratet ender på å innstille overfor Nygård at Flytoget skal overta Vy-strekningene.

Nygård er under press for å gripe inn og stanse prosessen.

Flytog-sjefen ber kritikerne tenke seg litt om.

– Dette dreier seg om at direktoratet vil undersøke om vi, i tillegg til å drifte flytogene, også kan drive pendlerruter på Østlandet. Finner man ikke at det er en god løsning, da er det bare å fortsette med Vy, sier Engedal.

– Tunell-problemer

Han sier at mange misforstår og tror at prosessen er over.

– Jernbanedirektoratet har foreslått at vi overtar seks strekninger fra Vy og at det er noe vi skal forhandle om i høst, for å undersøke om den løsningen er den beste. Hvis de kommer til at det ikke er det, så er hele prosessen risikofri: Da kan de falle tilbake på at Vy beholder alle linjene på Østlandet.

– Hva kan dere tilby?

– Vi tror vi kan få til en bedre løsning for kundene enn det vi har i dag. Utfordringen er en trang tunnel under Oslo, som begrenser mulighetene.

FULL TUNELL: Engedal mener at deres kompromiss kan bidra færre trafikkproblemer i tunellen under Oslo.

Han sier Flytoget i forhandlingene vil vurdere å redusere noe på hyppigheten for Flytog-avganger, for å gi bedre flyt under Oslo.

– Flytoget har i dag tilgang til seks avganger i timen. Tre fra sør, fra Asker og Drammen til Gardermoen, og tre tog fra Oslo S til Gardermoen. Det har vi en rett til og all annen togtrafikk innrettes i ruteplanprosessen etter det. Det er en fordel vi har.

– Så dere vil kunne kompromisse om det for å få de nye rutene?

– Ja, vi kan få til en avtale som er bedre for kundene på Østlandet. Kanskje Flytoget kan ha en noe mindre frekvens enn seks tog i timen, noen av avgangene fra Gardermoen kanskje ikke trenger å gå helt til Drammen, men til Asker, kanskje bare til Oslo S. Det kan gi bedre fleksibilitet og kapasitet i tunnelen gjennom Oslo, sier Flytog-sjefen.

Vy på sin side hevder Flytog-løsningen vil gi dårligere tilbud.

Info Linjene det strides om: Dette er områdene for direktetildeling av togtilbud på Østlandet: Østlandet 1 (Vy valgt som foretrukken forhandlingspart også i fremtiden) Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm

Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski

Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren

Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss

Regiontog (R-tog) Oslo S– Mysen/Rakkestad

Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik Østlandet 2 (Flytoget valgt som foretrukken forhandlingspart) Regionekspresstog (RE-tog) Skien-Eidsvoll

Regionekspresstog (RE-tog) Drammen-Lillehammer

Regiontog (R-tog) Kongsberg-Eidsvoll

Regiontog (R-tog) Drammen-Dal

Regiontog (R-tog) Asker-Kongsvinger

Regiontog (R-tog) Notodden-Porsgrunn (Bratsbergbanen)

Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, senest fra 2028. Kilde: Jernbanedirektoratet Vis mer

RØDT: Strekningene som inngår i "Østlandet 2" er markert med rødt. Jernbanedirektoratet skal forhandle med Flytoget om de skal kjøre de røde linjene i fremtiden.

– Har sporet av

Flytog-sjefen er oppgitt over hvordan debatten har utviklet seg.

– Debatten har sporet av. Først dreide det seg om angrep mot at to statlige selskaper – Vy og Flytoget – skulle konkurrere, til en debatt om at vi bør slås sammen.

Det siste synes han er en veldig dårlig ide.

– Å tenke at det er en god idé å slå sammen et rendyrket togselskap, som er veldrevet og populært – Flytoget – og Vy, som også er en økonomisk suksess, men som er mindre populært og et konglomerat av selskaper, som driver med tog, buss og reiseliv, det tenker jeg er spesielt.

SENTRALT: Både Flytoget og Vy holder til i Oslo S, med utsikt over taket over perrongene.

Han sier kundene er glemt i en politisk feide.

– I denne debatten har det viktige blitt glemt: Hvordan stadig flere skal ta tog og like å ta tog: Vi mener det viktigste hensynet er hva som tjener kunden best.

Jernbanedirektoratet har blitt kritisert, blant annet av Vy, fordi de mener direktoratet har gjort en dårlig jobb, hvor de antar for mye.

– Jeg mener direktoratet har gjort kloke vurderinger og vært modige. Men de har ikke bestemt seg og det har heller ikke politikerne. Og slik jeg har forstått det, så er det disse antagelsene vi skal jobbe oss gjennom i dialogen med direktoratet, for å få bekreftet eller avkreftet om de er riktige.

– Å ikke gjøre noe er ikke offensivt

Han vil ikke si for mye til politikerne, men dette vil han si:

– I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil stå for en offensiv jernbanepolitikk. Å ikke gjøre noe er ikke offensivt, så vi har satt stor pris på de signalene som samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har gitt.

Han sier de har levert over mange år og at det er naturlig at de får prøve seg.

– Å tørre og prøve noe nytt, det er det som er muligheten nå. Flytoget har en god track-record. Vi har holdt på i 25 år og vist at vi kan. Vi har fått flere til å velge tog fremfor bil til Gardermoen. Vi er best i Europa: Vi har den høyeste kollektivandelen av alle flyplassene i Europa, hvor over 70 prosent nå tar toget når de skal ut og fly.

– Nedleggelse

Han sier at den negative holdningen til Flytoget, som ligger til grunn for kampen for å verne Vy, kan påvirke en prosess som gjør at Flytoget må legges ned.

– Vi har avtale om drift av Flytoget til 2028, med mulig forlengelse til 2030. Jernbanedirektoratets anbefaling fra tidligere har vært at vi skal nedlegges da. Det vil være drastisk, spesielt sett i lys av hvor vellykket Flytoget har vært. Vi ønsker i stedet for å bli nedlagt, å ta med våre erfaringer og kultur over på andre linjer.

TOG-ENGASJEMENT: Flytogsjefen tok imot VG i deres kontorer i 5. etasje i Oslo S, sammen med direktør for kommunikasjon og bærekraft i Flytoget, Ida Marie Fottland.

Han setter saken på spissen på denne måten:

– Hvis vi ikke hadde blitt invitert med inn, så hadde vi vært nedleggingstruet, fordi vår avtale utløper i 2028.

– Så du sier at Flytogets fremtid er i spill?

– Ja, det er ikke mer enn seks år til 2028. Jeg tror det er mange som ville vært mer positive til oss i den pågående debatten, hvis det også hadde visst at også vår fremtid er i spill. Flytoget er en suksess og vi ønsker å bidra til flere kunder får oppleve det.

– Sterke krefter

Engedal sier at de må levere for å overleve.

– Vy tilbyr et subsidiert produkt, med lavere priser. For Flytoget er det brukerne som skulle betale. Vi startet med en billettpris på 150 kroner, som har hatt en beskjeden prisstigning over 24 år, til 210 kroner i dag.

– Det er lett for forbrukerne å tenke at hvis Flytoget overtar deler av Vys ruter, så vil prisene gå opp?

– Det er direktoratet som bestemmer takser, ikke vi. Det som er synd med debatten, er at det ikke har handlet om hvordan vi kan gjøre togtilbudet bedre; kapasitetsutnyttelse, service.

– Hvor krefter i Ap og LO vil hegne om NBS-etterkommeren Vy?

– Det er sterke krefter i sving. Vi håper alle legger til grunn at det viktigste er at flere skal reise kollektivt og ta toget.

– Fornøyde kunder

Flytoget har over mange år ligget høyt oppe på kundebarometer, mens Vy har ligget lenger ned på listene.

– Vi er takknemlige for at kundene er fornøyd med oss, sier kommunikasjonsdirektør Ida Marie Fottland.

– Men det er lettere å ha fornøyde kunder på et høyhastighetstog som fyker mellom en flyplass og hovedstaden, enn et tradisjonelt tognett, med hyppige signalfeil og andre togforsinkende forhold som gjør de reisende rykende forbanna?

– Det har du rett i. Og vi er veldig ydmyke med tanke på at dette er en helt annen operasjon. Her er det masse vi kan lære av Vy, som de har gjort veldig bra, sier hun.

– Som hva?

– De kjenner strekningene, utfordringene og kundene sine veldig godt, og dette må vi lære av dem.