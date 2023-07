Flytyven på sykehuset: «Jeg er jo glad i livet»

På mirakuløst vis overlevde flytyvene styrten i Lyngdal. – Han er glad for at han er i live, sier forsvareren til en av dem.

Det var onsdag ettermiddag at de to karene fra Mandal forserte det fire meter høye piggtrådgjerdet rundt Lista flyplass og brøt seg inn i en hangar.

Der stjal de et lite en motors amfibiefly som kan lande både på sjø og land. Dobbeltdekkeren er litt over seks meter lang og har plass til to.

Fra flystripen vest for Lindesnes tok de en runde over skjærgården utenfor Farsund før sportsflyet styrtet i Dalekniben i nabokommunen Lyngdal.

Mennene i 20-årene varslet selv nødetatene, som fant flyet opp ned klokken 14.45 onsdag. Et redningshelikopter fraktet begge til sykehus.

Den ene kom fra flystyrten uten mén, den andre er innlagt med kutt og bruddskader. Politiet ønsker å avhøre ham om luftferden fredag.

De to er siktet for brukstyveri av luftfartøy. Det er tatt blodprøver av begge.

– En dum ting å gjøre

Robert Hovland, advokaten til en av flytyvene, sier at hans klient erkjenner straffskyld.

– Dette var en enkeltstående hendelse for å se om det gikk an å ta et fly, og det gikk. Det er så enkelt, rett og slett. Han har gitt sin forklaring til politiet. Nå fokuserer han på å bli frisk, sier Hovland.

Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet på sykehuset fredag.

– Han sier at dette var en dum ting å gjøre. «Jeg er jo glad i livet», sa han. Han skjønner at det var forbundet med livsfare å ta den sjansen. Han er veldig glad for at han er i live, sier advokaten.

– Hvordan har de lært seg å fly?

– Det vet jeg ikke. Han sa ikke noe om det i dag. Det var ikke et tema.

Også den andre flytyven erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner å ha vært med på tyveriet og har i avhør forklart seg om sin rolle, sier mannens forsvarer, advokat Jarle Rudi, til TV 2.

Politiet har ikke bedt om at de to varetektsfengsles.

– Aner ikke hvor heldige de var

Pensjonert flykaptein Edwin Gunnar Sandnes er en av to som eier det stjålne flyet. Han sier det VG at det nesten ikke er til å tro at de overlevde turen.

– Jeg tror ikke de noen gang vil ane hvor heldige de har vært og hvor nær døden de var, sier Sandnes etter å ha sett videoklipp fra ferden.

Den ene mandalitten filmet med mobilen fra cockpiten. Videoklipp og bilder er spredt på Snapchat og delt i lokalmiljøet.

Sandnes tror den ene av karene har vært i et småfly før.

– Det virker som om den ene har litt peiling på fly. Men det virker ikke som om de har noen forståelse av hva de holder på med og hvor farlig det er.

TOK BILDE: Tom Gordon Hansen fotograferte flyet på vei over Langøy i Farsund.

Det fløy ekstremt lavt over øya her. Det fløy ustabilt og fløy sideveis, opp og ned, sier Hansen til VG.

Skolesjef Bjørn Pedersen i Farsund sportsflyklubb undrer seg over at de to klarte å få flyet i luften og tok sjansen på å stjele og fly den lille maskinen.

– Flyet har hatt en helt vanvittig ferd, sier Pedersen.

PÅ LISTA: Her er det stjålne flyet på Lista flyplass.

