Fiskesmuglere i Karasjok tatt med 192 kilo ulovlig fiskefilet – fikk 50.000 kroner i forelegg

Et reisefølge på seks personer ble tatt med 210 kilo fiskefilet utenfor Karasjok natt til torsdag. Det er bare lov å ta med 18 kilo fisk ut av landet.

Reisefølget kom fra Øst-Europa og bare to av seks hadde vært på besøk hos en registrert turistfiskebedrift, melder NRK.

Det er ulovlig å ha med seg mer enn 18 kilo fisk ut av Norge. De som tar med seg fisk over grensen, må også være registrert hos en godkjent fisketurismebedrift.

Ifølge rikskringkasteren prøvde reisefølget å ta to runder over grensen for å unngå å bli tatt for fiskesmugling. De gjemte derfor noe fisk i skogen i Finland før de kjørte tilbake for å hente en tilhenger med resten av fisken.

Det var på den andre kjøreturen over grensen ved Karigasniemi at tollvesenet fattet mistanke og stoppet dem.

Områdesjef Tom Olsen i Tolletaten i Nord-Norge sier til NRK at det var tydelig at reisefølget var kjent med det norske regelverket. Reiseturen ble dermed dyr og endte med et forelegg på 50.000 kroner, opplyser Finnmark politidistrikt.

