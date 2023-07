FINNERN ER VINNERN: Lisa Farstad (t.v) og Anna Saugestad med den 23 år gamle flaskeposten.

Fant flaskepost fra 1999: − Som på film

I 1999 ble falskeposten kastet på sjøen. Mens den drev på bøljan blå, rakk Anna Saugestad (22) både å bli født, vokse opp og flytte hjemmefra – før det var nettopp henne som fant flaskeposten i sommer.

– I skrivende stund er det onsdag kveld. Onsdag den 17.11.99. Jeg befinner meg langt til havs.

Da brevet i flaskeposten ble skrevet, hadde ikke Anna Saugestad (22) blitt født enda. 23 lange år og mange nautiske mil senere skylte den i land på lille Lepsøya i Møre og Romsdal. Der skulle Saugestad, som var på tur med gode venninner finne den.

– Det var sommerens lille høydepunkt, forteller hun på telefon til VG.

VANNTETT: Slik ser en flaske som har vært på ferd gjennom havet i 23 år ut.

Blant flo, fjære, og flasker

– Vi snakket faktisk om at ingen av oss har funnet flaskepost. Jeg tror vi ble litt ekstra årvåkne av det, forteller Saugestad.

– Det lå masse flasker rundt omkring. Vi tullet med at de var flaskepost, men denne var annerledes.

Den 23 år gamle flasken bar tydelig preg av slitasje, forteller Saugestad. Hun tror et solid stykke håndverk er grunnen til at den holdt seg forseglet etter et langt liv på reise.

– Den hadde masse teip, den var skikkelig godt sikret. Man kunne se at noen hadde lagt arbeid i den.

Saugestad har sine teorier om hva som har ført den godt sikrede beholderen til stranden på Lepsøya.

– Den var skylt ganske langt opp på land. Det må ha vært en storm eller noe som har drevet den så langt opp. Den var skvist mellom to steiner, jeg måtte bruke begge beina for å rive den løs.

Men det kunne også vært skjebnen.

– Vi hadde jo pratet om det i en halvtime. Det var kanskje meningen vi skulle finne den. Det var litt som på film, sier Saugstad og ler.

1 / 2 INNHOLDET: Det var dette brevet som lå i den vanntette flaskeposten. INNHOLDET: Med litt solid detektivarbeid klarte Saugestad å spore opp avsenderen. forrige neste fullskjerm INNHOLDET: Det var dette brevet som lå i den vanntette flaskeposten.

En utrolig oppdagelse

– Det var meg og en annen da vi fant den. De andre trodde ikke på at vi hadde funnet flaskepost .

Da gjengen forstod at det var en reell flaskepost Saugestad hadde revet løs fra fjæra tok nysgjerrigheten overhånd.

– Vi ble veldig spente og leste brevet sammen.

Brevet som hadde ligget svøpt i flasken ble skrevet av Frode Nylund fra Mosterøy. Da det ble skrevet den 17. november 1999 befant han seg på oljeplattformen Oseberg A i Nordsjøen. Der jobbet den da 28 år gamle mannen som automatiker. 130 kilometer ut i havgapet.

SVALBARD: Frode Nylund på tur mot Svalbard. Om han fant flaskepost vites ikke.

Return to sender

Over telefonen mimrer Nylund om kvelden han bestemte seg for å sende brevet sitt ut i den store verden.

– Jeg kom plutselig på at jeg ville sende flaskepost. Det var siste kvelden før jeg skulle reise hjem. Da satte jeg meg ned i lugaren og skrev den flaskeposten.

Nylund forteller at han gjorde sitt for at flasken skulle tåle tidens tann og finne en mottaker.

– Jeg gikk på labben og ba om en skikkelig flaske til brevet mitt. Det er jo den flasken du ser på bildene med svart og gul teip.

Selv om brevet ble skrevet i et annet årtusen har det sneiet tankene til Nylund fra tid til annen, forteller han. Det er eneste flaskeposten han har laget, og Nylund var ikke sikker på at den skulle finne frem til noen.

– Skal bli veldig spennende å se om den blir funnet, hvor, når og av hvem, skrev han den gang.

Nå har han fått svar på alle spørsmålene. Saugestad tok kontakt med han kort tid etter funnet.

– Hun ringte meg. Det var kjekt da, det var morsomt at den ble funnet.

Etter 23 år skal flaskeposten nå returneres til mannen som kastet det til havs.

– Vi har avtalt at jeg skal sende det til han, sier Saugestad.

