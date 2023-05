ETTERFORSKER: Politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt følger opp saken for politiet.

Siktet for ny voldtekt etter prøve­løslatelse: − En fornærmelse

Den voldtektsdømte mannen ble prøveløslatt fra forvaring. Under to måneder senere er han siktet for en ny voldtekt. – Det er helt sinnssykt at det er mulig, sier et av hans tidligere ofre.

– Det at han er ute igjen nå og er siktet for en ny voldtekt ... Det er helt sinnssykt at det er mulig.

Det sier en av kvinnene mannen ble dømt for å ha voldtatt. Den siktede mannens forsvarer opplyser at klienten nekter straffskyld.

I 2013 fikk han 17 års forvaring for 20 voldtekter av denne kvinnen og fire andre. Det var den da strengeste straffen i en norsk overgrepssak.

Mannen dopet ned kvinnene, misbrukte dem seksuelt og filmet overgrepene, ifølge dommen, som omtalte voldtektene som «sadistiske».

Etter å ha sonet i elleve år, ble han prøveløslatt i april i år.

Nå er mannen siktet og varetektsfengslet for å ha voldtatt en kvinne på 17. mai.

– Svært langt igjen

Advokat Lars Mathias Enger er mannens forsvarer. Han sier til VG at mannen er helt uenig i siktelsen, og mener at han ikke har gjort noe galt.

– Jeg understreker at han fastholder at han ikke har gjort det han er anklaget for, og det er svært langt igjen til det blir snakk om noen domfellelse her, sier Enger til VG.

Mannen er kun siktet for voldtekt, ikke tiltalt, og saken er fortsatt under etterforskning.

DØMT: Eidsivating lagmannsrett mente det var nødvendig med forvaring, som brukes for spesielt farlige lovbrytere for å beskytte samfunnet mot at de begår nye farlige forbrytelser i fremtiden.

– En fornærmelse

Forvaringsdommen mannen sonet hadde en minstetid på ti år, som gikk ut i mars 2022. I fjor høst søkte mannen om og fikk innvilget prøveløslatelse.

Den ene kvinnen han ble dømt for å ha voldtatt, fikk vite at mannen skulle prøveløslates kort tid før han slapp ut i april i år.

Til VG sier hun at hun synes det er «hårreisende» at mannen ble prøveløslatt etter elleve år.

– Det er en fornærmelse overfor oss som er ofre i saken. Det var utrolig tungt å møte ham ansikt til ansikt i retten den gangen, men motivasjonen min var å sørge for at han ikke skulle få fortsette sånn. Og så skjer dette, sier kvinnen til VG.

– Jeg blir helt satt ut.

Retten: Lik fremgangsmåte

Kvinnen som anmeldte mannen for voldtekt etter 17. mai i år, har fått oppnevnt Helge Hartz som bistandsadvokat.

Hartz opplyser til VG at han nå skal sette seg inn i saken med sin klient, og foreløpig ikke har noen kommentarer til denne saken.

Østre Innlandet tingrett mener at opplysningene om voldtekten som han nå er siktet for, samsvarer med den fremgangsmåten benyttet ved flere av overgrepene han ble dømt for i 2013.

BISTANDSADVOKAT: Helge Hartz representerer kvinnen som har anmeldt mannen i 2023.

Flere krav til løslatelsen

Da Romerike og Glåmdal tingrett bestemte at mannen skulle prøveløslates fra 8. april i år, ble det begrunnet med at det «ikke foreligger nærliggende fare for nye alvorlige lovbrudd».

For at han skulle prøveløslates, ble det stilt flere krav til mannen, deriblant:

Han skulle ikke ta kontakt med kvinnene han hadde blitt dømt for å voldta.

Han skulle delta i behandling.

Han skulle avstå fra å bruke alkohol eller andre «berusende eller bedøvende midler».

I tillegg til voldtektssiktelsen, er han også siktet for narkotikaovertredelse.

BISTANDSADVOKAT: Marte Svarstad Brodtkorb representerte en av de fem kvinnene i rettssaken i 2013.

Marte Svarstad Brodtkorb var bistandsadvokat for en av de andre fornærmede kvinnene fra rettssaken i 2013. Hun sier til VG at det er tragisk at mannen på nytt er siktet for en voldtekt.

Samtidig understreker hun:

– Jeg synes vilkårene for løslatelsen høres fornuftige ut, selv om det nå kan vise seg at de ikke var tilstrekkelige. Man kan aldri sikre seg 100 prosent mot gjentagelse, i hvert fall ikke om vi skal ha et samfunn vi har lyst til å leve i.

– Svært utrygg

En annen av bistandsadvokatene fra 2013, Jostein Løken i Elden advokatfirma, forteller at kvinnen han representerer var klar over at mannen nå ble prøveløslatt.

BISTANDSADVOKAT: Jostein Løken representerte en av de fem kvinnene i rettssaken i 2013.

– Hun ble opprørt da hun fikk vite om løslatelsen. Hun er svært utrygg på ham, og har ikke hatt noe tillit til ham, sier bistandsadvokaten.

– Når han nå er siktet på nytt, så er det jo bare tragisk, sier Løken.

Forsvarer Lars Mathias Enger påpeker at mannen har sonet en lang fengselsstraff.

– Han ble løslatt på prøve etter omfattende bevisførsel og en grundig vurdering av tingretten, som påtalemyndigheten valgte ikke å anke. Tingrettens avgjørelse skyldes den gjennomgripende endringen han har gjennomgått siden den opprinnelige dommen, sier han til VG.

