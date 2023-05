KAN KOSTE: For Sonans-student Malin Utne kan problemene koste dyrt.

Malin frykter eksamenstrøbbel koster henne drømmestudiet

Først fikk Malin Utne (31) beskjed om utvidet eksamenstid, så kom kontrabeskjeden.

– Det startet egentlig helt uproblematisk, og alt gikk som det skulle før eksamenen var i gang. Så gikk alt galt.

Det sier Malin Utne (31) til VG. Hun var blant de mange elevene som opplevde eksamensproblemer mandag. Etter store innloggingsproblemer, ble eksamen på videregående skoler i hele Møre og Romsdal til slutt avlyst.

Problemene gjaldt imidlertid for elever over hele landet.

31-åringen går på Sonans, og tar opp flere fag for å komme inn på sykepleierstudiet i Oslo. Hun forteller at svært mange av elevene som skulle ta norsk eksamen skriftlig på Vallhall Arena i Oslo ikke fikk logget inn, og heller ikke fikk klar beskjed om hva som var galt.

– Alle var like forvirret.

Rundt klokken 09.30 løste problemene seg. Ifølge Utne fikk de da et løfte om utvidet tid på eksamen, men slik ble det ikke.

– Når det er en time igjen spør jeg om et nøyaktig klokkeslett på når eksamen måtte leveres. Da sier vakten at det ikke gjaldt alle. Bare et par.

Dårlig tid

Det førte til at Utne plutselig hadde 30 minutter mindre på eksamen.

– Hadde jeg visst at jeg ikke fikk ekstra tid ville jeg strukturert annerledes. Jeg må ta denne eksamen på nytt så raskt som mulig. De må tilby en ny, men jeg tviler sterkt på at det skjer. Med en halvtime ekstra kunne jeg ha gjort eksamen ufattelig mye bedre.

For Utne er dette siste mulighet for å komme inn på sykepleierstudiet i Oslo. Hun har utsatt støtte fra lånekassen.

– Jeg har jobbet beinhardt for å komme inn på den beste skolen i Oslo. Hvis denne eksamen står så spøker det veldig, og det er veldig alvorlig.

Fikk ikke levert

Laurant Shehu (17) var en av de som ikke fikk levert eksamen som følge av problemene. Han er en del av kullet som aldri har hatt eksamen før.

Han går på videregående skole i Hønefoss.

– Det var bare kaos. Nettet falt ut hele tiden, nettsidene fungerte ikke og mange ble bare sittende og stirre på en hvit skjerm. Vaktene kunne heller ikke gjøre noe.

– Jeg fikk ikke levert eksamen. Det var kun en tredjedel som kom seg inn på oppgavene, forteller han.

Rektor ved Hønefoss videregående skole raste til VG om situasjonen tidligere mandag.

– Det må være grenser for hvor mange timer man skal sitte og vente, sa rektor Torunn Mathisen.

Rundt klokken 12 hadde cirka en tredel av elevene ved skolen fått tilgang til eksamenen.

VG har vært i kontakt med Sonans som henviser til eksamenskontoret i Oslo. Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med privatistkontoret i Oslo kommune.

