KREVENDE: Frosta kommune jobber hardt for å ivareta alle berørte og pårørende.

Kommunesjefen i Frosta: − Det er klart det er en del sinne

FROSTA (VG) Lokalsamfunnet er sterkt preget av saken mot den tidligere kommuneoverlegen. Kommunesjefen frykter mørketallene er store.

Kortversjonen Den tidligere kommuneoverlegen er siktet for 34 voldtekter, og totalt 90 personer er onsdag fornærmet i saken.

Kommunedirektør Endre Skjervø frykter det reelle tallet på hvor mange som er berørt i saken er langt høyere.

Kommunen har opprettet en krisetelefon og fått bistand fra Nok Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag, RVTS og DPS. Vis mer

– Jeg tror aldri vi får svar på hvor stort dette er, men på et eller annet vis er alle innbyggerne på Frosta berørt, sier kommunedirektør Endre Skjervø.

VG møter han utenfor kommunehuset i Frosta. Han viser vei opp til kontoret der han har hatt mange vanskelige samtaler det siste året.

To dager tidligere kom nyheten:

Den tidligere kommuneoverlegen er siktet for 34 voldtekter.

Totalt 90 personer er onsdag fornærmet i saken.

Ifølge politiet har han smugfilmet kvinnelige pasienter fra ulike plasseringer på legekontoret. De beskriver det som «sensitive og detaljerte videoer».

– Omfanget er så enormt at det er nesten ikke til å tro. Det er vanskelig å forstå det, sier Skjervø.

SAMTALER: Kommunedirektør Endre Skjervø håper på mer åpenhet rundt saken mot den tidligere kommuneoverlegen.

Kommunedirektøren syns det hele er vanskelig å sette ord på.

– Det er helt uforståelig, helt ufattelig at det går an. Jeg har stor medfølelse for de utsatte og forståelse for at de er sinte, sier han.

Kommunedirektøren frykter mørketallene er store, og at det reelle tallet på berørte kan være langt høyere.

Kommuneoverlegen har hele tiden nektet straffskyld. VG har stilt forsvarer Erlend Nilsen flere spørsmål, blant annet om hva kommuneoverlegen har forklart om videoopptakene.

I en kort SMS skriver forsvareren onsdag kveld:

– Ingen endring når det gjelder straffskyld.

146 har tatt kontakt

Politiet startet etterforskning av legen i august i fjor, etter å ha blitt varslet av Statens helsetilsyn.

Kommunen har gjort en rekke tiltak for å ivareta berørte og pårørende i Frosta.

Blant annet har de opprettet en krisetelefon.

– Det er så langt 146 personer som har tatt kontakt via telefonen, sier kommunedirektør Skjervø.

Kommunen fått bistand fra Nok Trøndelag Nok TrøndelagEt tverrfaglig og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende., Helse Nord-Trøndelag, RVTS RVTSDe regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). og DPS. DPS. Distriktspsykiatrisk senter.

Nabokommuner har hjulpet til, og nå skal også Trondheim kommune bistå.

LEGE: De fleste i den lille kommunen kjenner til hverandre, og den tidligere kommuneoverlegen.

Kommunedirektøren erkjenner at kommunen burde gjort mer da det første varselet kom i 2006.

Men han påpeker at også statsforvalter og Statens helsetilsyn har ansvar for å følge opp slike saker.

– Opplever du at folk har mistet tillit til kommunen?

– Det er klart det er del sinne mot kommunen, fordi de føler de ikke ble tatt på alvor den gangen. Det er nok også berettiget. Han burde vært stoppet, sier Skjervø.

Kommunen skal granskes

Han mener det nå er viktig å snu alle steiner, for å få svar på hva som har skjedd.

Spesielt varslet fra 2006, som han mener ikke ble fulgt opp godt nok.

Kommunen har hatt kjennskap til innholdet i varslene siden da.

Selv ble ikke kommunedirektøren klar over innholdet i varslene før i fjor sommer.

Da ble kommunelegen suspendert. I januar ble han sagt opp.

GRANSKES: Kommunedirektøren vil at alle deler av saken skal belyses for å komme til bunns i hva som har skjedd.

– Det er mange ubesvarte spørsmål og derfor er det viktig at vi gransker dette for å få svar, sier Skjervø og legger til:

– Vi må også være villige til å ta selvkritikk på det vi burde ha sett tidligere.

Frosta kommune har fått et brev fra Helsetilsynet, der det varsles om at også kommunen skal granskes.

Ønsker mer åpenhet

Den siste tiden har kommunedirektøren merket at det har blitt enklere for folk å snakke om saken.

Spesielt etter at politiet utvidet siktelsen, og fortalte om videofunnene.

– Den eneste veien ut av dette er å snakke om det, sier Skjervø.

Han tror lokalsamfunnet klarer å komme seg videre fra denne saken, men det kommer til å kreve mye arbeid, sier han.

– Vi må bidra alle sammen for få det til, sier Skjervø.

