TØNSBERG: Karusellen sto i full fyr i natt.

Brann på tivoli

Det var full overtenning i en campingvogn i natt. Ingen personer ble skadet.

I natt fikk nødetatene melding om en brann i en campingvogn på et messeområde i Tønsberg. I tillegg brant det i en karusell.

Til Tønsbergs Blad sier operasjonsleder Tommy Eriksen at campingvognen sto i full fyr.

– Det var full overtenning i aktuelle vogn, han.

På Twitter skriver brannvesenet at campingvognen viste seg å være en semihenger til et vogntog tilhørende et omreisende tivoli.

Brannvesenet melder at semihengeren var en salgsbod vent inn mot tivoliet. På baksiden vade det frem innganger til boenheter for ansatte.

– Ved vår fremkomst var de som sov der heldigvis evakuert og ingen befant seg inne. Brant kraftig i hengeren og det var spredningsfare, sier brannmester Rune Loraas på Twitter.

TB skriver at det var ingen personer som opphold seg i vognen, men at den var full av bamser, billetter og annen gods – Alt gikk opp i røyk.

Campingvognen ble totalskadd i brannen.

KARUSELL: Brannvesenet fikk slokket brannen i karusellen relativt kjapt.

– Vi maktet å slå brannen forholdvis raskt ned og hindret spredning til tilsvarende henger på siden av der det brant mest. Det røyk også fra taket på en bane for radiostyrt bil, men det opphørte da vi fikk dempet strålevarmen fra vognen i brann, skriver brannvesenet på Twitter.

Ingen personer skal ha kommet til skade, og årsasken til brannen er foreløpig ukjent.

BRANT: 20 minutter brukte brannmannskapet for å få kontroll på brannen.

