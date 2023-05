KØBENHAVN: Nordmenn får tidenes dyreste danmarkstur i sommer. Til gjengjeld blir det shoppefest for danskene som reiser nordover.

Det er «dejlig» å være dansk lærer i Norge...

... for her er de med dagens kronekurs nesten millionærer. Hva skjer egentlig med den norske kronen?

Kortversjonen Den norske kronen har svekket seg betydelig mot danske kroner og euro.

Gjennomsnittsdansken tjener 546.000 DKK, som med dagens valutakurs tilsvarer 870.000 NOK.

Ekspert Jan Ludvig Andreassen anslår at europrisen vil ligge på 13 i sommer, noe som kan øke feriekostnadene for nordmenn betraktelig.

Svak krone gir fordeler og ulemper: økt eksport, men også utfordringer med å tiltrekke arbeidskraft og tap av arbeidere til eksportnæringen. Vis mer

For ti år siden var 100 danske kroner 100 norske.

Etter det har den norske kronen sakte, men sikkert, svekket seg. Det siste halvåret har den droppet til et historisk lavt nivå.







I dag må du ut med 160 kroner hvis du kjøper et glass vin i København til 100 kroner.

Det vinglasset har altså blitt 60 prosent dyrere på ti år. 17 prosent på ett år.

Det er summer det er vanskelig virkelig å begripe før det dukker opp i nettbanken, mener makroøkonom Jan Ludvig Andreassen.

– Jeg tror ikke folk har tatt det innover seg. Kronen er ekstremt svak og Danmark har mye høyere prisvekst på mat. Det er den komboen som gjør det veldig dyrt.

Aldri har vi fått så lite for pengene i Danmark – og i EU-land.

Den danske kronen er bundet til euroen, som gjør at disse valutaene hele tiden følger hverandre: Styrker euroen seg, styrker danske kroner seg.

Hvis vi snur på det – er det til gjengjeld svært deilig å bruke danske penger i Norge.

Dansker VG møtte i påsken jublet over kursen og syntes ølen i Hemsedal var billig.

Gjennomsnittsdansken tjener 546.000 kroner – i dagens valutakurs (x 1,6) betyr det 870.000 norske.

De får med andre ord mye mer for pengene i Norge.

– Det har blitt billig for folk å klippe håret, kjøpe øl, laks og båter her. Vi har blitt et billigland for mange.

Noen eksempler (regnet ut fra valutakurs 22. mai) på danske arbeidstagere som blir «rike» i Norge under. Det viser gjennomsnittlig årslønn før skatt:

Sykepleier:

518.400 DKK blir 824.256 NOK

Bibliotekar:

552.000 DKK blir 877.680 NOK

Lærer på videregående:

609 600 DKK blir 969 264 NOK

Farmasøyt:

782 400 DKK blir 1 244 016 NOK

Kjøpekraften for dansker i Norge blir veldig god, mens det er verre for nordmenn som skal til Danmark på ferie.

– Når vi synes det er veldig mye dyrere i Danmark, synes de det er veldig mye billigere i Norge, sier rente- og valutaekspert Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til VG.

Han finner frem tallene på PC-en:

– Fra 31. mai i fjor har danske kroner styrket seg med 17 prosent mot den norske. Det er en betydelig forbedring i kjøpekraften til danskene – det er ikke så ofte vi ser det.

ANALYTIKER: Rente- og valutaekspert Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken tror danskene kan fortsette å le hele veien til nettbanken en god stund til.

– Kan det bli en drastisk forbedring av den norske kronen før sommeren?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi må belage oss på det vi ser nå at det blir ståa nå gjennom sommeren.

– Blir det deilig å være norsk i Danmark noen gang igjen?

– På kort sikt er det ikke utsikter til det. Kronen kan begynne å styrke seg, men den går nok ikke hele veien tilbake på mellomlang sikt, sier han, og kommer med et lite råd før vi hopper på danskebåten:

– Gjør regnestykket to ganger. Og så vil nok noen, når de drar til utlandet, få en aha-opplevelse.

– Tror de fleste kan regne med en euro på 13

Andreassen har tidligere sagt at vi bør gange euroen med 12 i sommer. Nå tror han vi må opp enda et hakk:

– Vi er nesten på 12 i spotpris, så er det 2,5 prosent i vekslingsgebyr. Da er vi på 12,5. For å runde opp tror jeg de fleste kan regne med en euro på 13.

– I fjor var jeg i Italia – og booket hotell og leiebil under covid – da fikk jeg 30 prosent «rabatt» på alt, og det gjorde veldig mange andre. Nå er det jo stinn brakke i italia, full gass. Så du får ingen rabatter, der mister du 30 prosent, så er prisstigning 10 prosent og kronen svekket seg 10. Så det er klart det er mye dyrere enn da vi kunne reise rundt på coronapriser.

– 50 prosent dyrere, altså?

– Ja. Så jeg skal ikke til Italia.

VIL IKKE GANGE MED 13: Jan Ludvig Andreassen i Eikagruppen dropper Italia-turen i år.

Færre kommer til Norge for å jobbe

Andreassen forklarer at det er både fordeler og ulemper med en så svak krone som vi har nå.

– Nå eksporterer vi veldig mye (fordi vi blir konkurransedyktige mot andre land som har sterkere valutakurs), men da suger eksportnæringen seg til folk som kunne jobbet andre steder, for eksempel fra gamlehjem.

I tillegg gjør en svak norsk krone det mindre attraktivt å komme for å få betalt i norsk lønn. Det er ikke spesielt gunstig i en tid der arbeidsledigheten er såpass lav som den er nå og flere bedrifter sliter med å skaffe nok arbeidskraft.

– Så vi får en klem i tilgangen på arbeidskraft når du mister både folk til eksport og færre kommer for å jobbe. Jeg tipper det blir vanskeligere å få vakter på gamlehjem og hotellrom til å gå opp.