Sigrid Saue (t.h.) og venninnen Marte Feirud har kapret jobb i Disneyworld i Florida.

Fire unge forteller: Lei etter tretten år med skole – hva nå?

Skolebenken er ikke like fristende for alle. Da kan det være godt å vite at det finnes alternativer.

– Jeg var skolelei etter tretten år. Men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Alle andre skulle studere eller dra i militæret.

Sigrid Saue gikk ut av videregående skole i 2022. For 20-åringen var tanken på å gå rett til studier veldig tung.

– Men jeg ville ikke bli stuck hjemme i Harstad, sier Sigrid.

Etter VG3 står enten militæret, folkehøyskole, studier eller jobb på agendaen for de fleste. Men om du ikke har noe av dette i planene, og vil fortsatt finne på noe nytt, hva kan du gjøre da?

Fant drømmejobben på familieferie

– Da jeg var i Epcotparken på ferie snakket jeg med de norske som jobbet der og det virket veldig spennende, sier Sigrid.

Etter en liten «push» fra en skolelærer som hadde jobbet der selv for mange år siden, sendte Sigrid og venninnen Adele en forespørsel om å jobbe i verdens største fornøyelsespark.

Info Dette er Epcot og CRP Epcot er én av seks fornøyelsesparker som utgjør Disneyworld i Florida. «World Showcase» er delen av parken der elleve land, inkludert Norge, blir presentert, der gjesten skal få følelsen av å faktisk besøke landet. Den norske paviljongen har blant annet deler av bryggen i Bergen, en stavkirke, bakeriet Kringla og restaurant Akershus Royal Banquet Hall. Alle som jobber ved paviljongene er fra det opprinnelige landet, og disse blir kalt Cultural Representatives. Kilder: Disney Vis mer

– «Hæ? Skal vi virkelig gjøre dette? Har vi lyst til å flytte til andre siden av jorden?»

Det var mange spørsmål som kvernet i hodet på venninnene. Men en siste tanke skulle gjøre at søknaden som ble sendt inn for gøy ble til et «ja».

– Vi lever bare én gang. Det var det vi tenkte, sier Sigrid og ler.

I begynnelsen av november startet opplæringen for å jobbe med Frozen Ever After Frozen Ever AfterEn vannattraksjon som er basert på den populære filmen Frost.-attraksjonen.

Sigrid Saue gikk utenfor komfortsonen og flyttet til andre siden av verden etter videregående skole.

– Det skjer noe nytt hver dag. Og det er veldig annerledes kundeservice, sier Sigrid.

«Hi, princess» er en frase som blir hyppig brukt når hun som cast member cast memberarbeidstaker i Disney. skal skape magi for gjestene i parken. Men når «bunaden» er slengt av kan Sigrid få oppleve magien som gjest i alle Disney-parkene.

– Vi er en del i parkene på fritiden, henger ved bassenget der vi bor og reiser mye, sier hun.

Når bunaden er av tilbringes det mange timer ved bassenget der de fleste som jobber i Disney bor.

Menneskene hun får oppleve alt dette med er det hun verdsetter mest med jobben.

– Jeg har funnet noen av mine beste venner her. De hadde jeg aldri møtt ellers, sier Sigrid.

Det er omtrent hundre norske ansatte i den norske paviljongen i Epcotparken i Orlando. Jobbantrekket er inspirert av Hardangerbunaden.

Til tross for en tidkrevende prosess med å få papirer i orden til å bo og jobbe i USA, syns Sigrid at alt arbeidet er verdt opplevelsen.

– Jeg har blitt så mye mer selvstendig.

Året hennes i Disney har også så langt hjulpet henne med å finne ut av hva hun vil drive med når hun flytter tilbake til Norge i august til skolestart.

– Jeg tar det fortsatt litt som det kommer, men jeg har søkt lektor i engelsk og det hadde jeg nok turt hvis jeg ikke hadde bodd her og blitt tryggere på språket, sier Sigrid.

Latinske opplevelser

Ei som også har jaget territoriet utenfor komfortsonen er Filippa Hirsch Steffens (20) fra Oslo. Hun tok ett år med friluftsliv på folkehøyskole, men skjønte raskt at hun ønsket å bryne seg på flere utfordringer før hun tar fatt i studiene.

– Jeg var ikke kjempelei skole, men jeg har en innstilling om at alle bør ha litt annen bagasje enn videregående før man starter noe forpliktende, sier Filippa.

Løsningen ble å videreutvikle spanskkunnskapene fra grunnskolen med Kulturstudier til både Costa Rica og Argentina.

Filippa Hirsch Steffens lærer seg både språk og kultur på studier i Buenos Aires.

– Folkehøyskole var skikkelig gøy, men jeg måtte komme meg utenfor den norske boblen, sier Steffens over telefon fra Buenos Aires.

Før jul var Oslo-jenta fire måneder i Costa Rica, og i februar tok hun kofferten fatt på ny for å dra til Argentinas hovedstad.

Uken tilbringes for det meste med argentinske studier på spansk med omtrent førti andre nordmenn. Én dag i uken er klassen på campus med argentinske studenter. Det er derimot ikke den eneste kontakten Filippa har med de lokale.

– Jeg bor hos en vertsfamilie! Jeg ville få maks språklig og kulturelt utbytte siste semester, sier hun.

Et eldre ektepar med voksne barn har tatt Filippa imot med åpne armer.

– Jeg er veldig glad i familien. Vi har hushjelp som lager mat og vasker, så det er litt kultursjokk. Vi lager asado asadosøramerikansk grillfest annenhver uke. Det er full pakke, sier Filippa og humrer.

Det er tid til å utforske andre deler enn universitetet når det ikke går i spanskundervisning. Her er Filippa på et fjell i Costa Rica.

Selvutvikling på bøljan blå

– Jeg følte jeg valgte feil retning, at det ikke var helt meg.

Det sier Sara Martine Lindberg (19) fra Våler.

Hun gikk helse- og oppvekstfag på videregående skole, men da tilbudet om å ta påbygg i tredjeklasse kom, takket hun nei.

– Fremtiden min var veldig mørk. Jeg var bare hjemme, sier Sara Martine.

Men så fikk hun et tips.

Sara Martine Lindberg droppet ut av videregående skole.

Hun tok et dristig livsvalg da hun i stedet for å fullføre videregående skole ble med på en fire ukers lang tokt med seilskuta Christian Radich fra Gran Canaria til Lisboa gjennom Windjammer.

Info Dette er Windjammer Windjammer er et program som målretter seg mot ungdom i alderen 16–30 år som hverken tar utdanning, opplæring eller har jobb, og som står i fare for å hoppe av eksisterende tilbud. Målet er at deltagerne skal få ny motivasjon, lyst og evne til å fullføre sine mål gjennom å utfordre grenser og lære å samarbeide på tokt med seilskuta Christian Radich. Kilde: Windjammer Vis mer

– Det hørtes veldig skummelt ut å reise bort én måned på havet. I alle fall når jeg har både vannskrekk og høydeskrekk, sier Sara Martine og ler.

Men hun trosset frykten og møtte opp på brygga i Las Palmas på Gran Canaria sammen med omtrent tredve andre ungdommer klar for tokt.

Rutinene kom Sara Martine greit inn ifra begynnelsen av, men komfortsonen fikk en utfordring.

– Da vi var langt utpå havet og så kun vann fikk jeg litt panikk. Jeg ville ta første fly hjem til Norge.

Sara Martine fikk oppleve blant annet Azorene.

Da de nærmet seg Azorene i løpet av den første uken, var Sara Martine og ei venninne fast bestemt på å dra hjem igjen. Men det var bare tre dager til de kom frem til Madeira, og fikk oppfordring om å bestemme seg der.

– Jeg tenkte «Skal vi prøve litt til?». Jeg får bare denne muligheten én gang til i livet. Vi sa ja.

Avgjørelsen snudde alt på hodet og resulterte i at hjemreisen til Norge som skjedde ved toktets slutt rett og slett ble en sur avskjed.

Sara Martine trosser høydeskrekken og klatrer i masten på seilskuta Christian Radich.

– Jeg kjente mestringsfølelse på Radich. Jeg har tenkt tilbake på at jeg fullførte toktet, og derfor vil jeg også fullføre utdanningen min, sier hun.

Sara Martine er nå lærling og skal fullføre utdanningen som helsefagarbeider.

Frivillig arbeid

Sofie Christiansen (23) fra Ski satt seg hverken på et fly eller skute etter videregående. Hun var derimot veldig motivert til å starte rett på studier, men hun valgte å skaffe seg en ny hobby – å jobbe som frivillig.

Nå er Sofie gruppeleder for Kreftforeningens Treffpunkt Follo.

– Jeg hadde tenkt lenge at jeg ville starte, og det er en god erfaring å ha, sier hun.

For Sofie Christiansen har frivillig arbeid vært givende.

Info Dette er Treffpunkt Treffpunkt er et tilbud fra Kreftforeningen for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død. Det innebærer faste gruppemøter, men også andre arrangementer som skal gjøre hverdagen lettere. Kilde: Kreftforeningen Vis mer

Sofie studerer paramedisin ved OsloMet og jobber turnus ved ambulansestasjonen i Ski, men annenhver tirsdag sørger hun for gruppesamtaler og middag til de som deltar på møtene.

Som ung hadde hun selv en forelder som var kreftsyk og kjenner derfor til tilbudene Kreftforeningen har. Nå synes hun det er fint å kunne gi noe tilbake.

– Det er veldig fint å se at barna trives så mye og får venner i samme situasjon.

Hun mener også at det frivillige arbeidet har gjort at hun er enda sikrere på at hun velger rett karrierevei.

– Å jobbe frivillig er noe for alle. Jeg jobber innenfor litt samme område, men det passer uavhengig av hvordan jobb man har, sier Sofie.

– Men det er lurt å ha en inntekt på siden, legger hun til.

