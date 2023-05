BLE DREPT: Sunniva Borgen ble bare 23 år gammel. Bildet og navnet publiseres i samråd med 23-åringens familie.

Anken mot Sunniva Borgens (23) drapsmann forkastet

Sunniva Borgen ble knivstukket over 50 ganger og drept i 2021. Nå er drapsmannens anke forkastet.

Sunniva Borgen (23) ble brutalt drept i sitt eget hjem i Åsane i Bergen høsten 2021. Året etter ble hennes tidligere kjæreste dømt til 17 års fengsel.

Mannen anket dommen noen uker senere. Fredag ble det klart at mannens anke blir forkastet. Dommen blir dermed stående.

Hans forsvarer, John Christian Elden, hadde på forhånd bedt om at hans klient ble idømt 14 års fengsel.

– Normalstraffutmålingen for et drap skal være 12 års fengsel. Denne saken fremstår som noe mer alvorlig enn dette, så det skal gis noe påslag. Samtidig skal det gis et fradrag fordi man har gitt en uforbeholden tilståelse, sa Elden til TV 2 da anken gikk i lagmannsretten mandag.

Borgens pårørende omtalte ankeprosessen som svært belastende, og mente forsvarets påstand om 14 år var respektløs.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen opplevde tingrettens dom som velbegrunnet, og så ingen grunn til at straffen på 17 år skulle endres.

– Svartnet for meg

Da saken gikk for Hordaland tingrett i fjor høst, forklarte mannen at de to hadde vært på byen og på nachspiel sammen. Han sa de hadde kranglet, og at det bygget seg opp et sinne.

– Det svartnet for meg, sa mannen.

Han forklarte gråtkvalt om hvordan han slo Borgen og stakk henne med kniv, før han ramponerte leiligheten hennes mens hun lå livløs på gulvet.

Borgen ble funnet hardt skadet i sin egen leilighet i Åsane. Hun ble fraktet til Haukeland sykehus, men etter fem dager døde hun av skadene hun ble påført.

Mannen ble pågrepet i nærheten. Han ble først siktet for drapsforsøk, men siktelsen ble utvidet til drap da 23-åringen døde.

Hordaland tingrett mente det er flere skjerpende omstendigheter ved drapet på 23-åringen og ilegger 30-åringen strengere straff enn det påtalemyndigheten ba om.

Tingretten la vekt på at tiltalte forlot Borgen mens hun ennå var i live, unnlot å kontakte AMK, samt at han vanskeliggjorde etterforskningen i startfasen.

Den viser også til at oppførselen gjorde det nødvendig å foreta en kriminalteknisk undersøkelse i arresten i stedet for på politiets laboratorium.

