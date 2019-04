Foto: Tommy Ellingsen

På besøk i Olaug Bollestads menighet: – Skuffelse at de valgte regjering med Frp

ÅLGÅRD (VG) I KrF-nestlederens menighet på Jæren høster ikke partiets veivalg lovord.

Skodden ligger lavt over Ålgård . To og en halv mil fra KrFs landsmøte på Sola flyplass, er det gudstjeneste i Ålgård baptistmenighet. Mens møtevertene samler kollekt til Kongo fra kristenfolket, rekker delegatene på Sola stemmeskiltene i været og bestemmer politikken til Norges største kristne parti.

Det er dette som er KrFs grunnfjell: bedehusmiljøet på Jæren. De som samles til gudstjeneste på søndager. En annen søndag ville en av KrFs mektigste stemt i og sunget «Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg». Dette er nemlig nestleder Olaug Bollestads menighet.

Men KrFs veivalg vekker ikke lovsang i bedehuset. Skjebnehøsten endte med at partiet lyttet til Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, nå nyvalgt leder. Resultatet ble en regjering bestående av Høyre, Venstre, Frp og KrF.

MELDTE SEG UT: Etter at det ble klart at KrF ville inn i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet skilte Åge Kyllingstad og KrF lag. Foto: Tommy Ellingsen

– Ikke mitt veivalg

– Jeg har vært medlem og stemt KrF ved mange anledninger, men jeg meldte meg ut da veivalget var klart. Det var en skuffelse at de valgte blått og regjering med Frp, som ligger så langt fra min tro og etikk, sier Åge Kyllingstad.

Han er blant dem som har møtt opp til gudstjeneste og konfirmasjon i baptistkirken søndag morgen. Nå er han bekymret for at KrF skal havne under sperregrensen ved neste valg og bli et miniparti. Heller ikke kona Sylvi Kyllingstad er fornøyd.

– Det var ikke mitt veivalg, men jeg tenker at de har fått gjennom gode ting, spesielt på sosialfronten. Jeg liker ikke den blå tanken som brer seg, at de rike skal bli rikere og de fattige skal bli fattigere. Det er kanskje ikke tanken, men det er følgene, sier hun.

IKKE KRFER: Vigdis Warem leker med datteren Wilma (1). Hun heide på rød side i KrFs veivalg. Foto: Tommy Ellingsen

Overrasket over Bollestad

I bedehuset får alle kaffe i pappkopper og tre unge kvinner synger sanger om Guds godhet. På lekerommet ved siden av salen, lytter Vigdis Warem til taler og sang fra høyttalere mens hun leker med Wilma (1) og Ebba (5).

– Jeg håpte jo at venstresiden skulle vinne, siden jeg heller den veien selv, sier Warem.

Det gjorde moren, Margun Warem, også. Ingen av dem er KrFere.

– Det er ikke etter mitt hjerte. Jeg er veldig skeptisk til Frp i regjering, for de står for verdier som er langt fra meg, det jeg har vokst opp med og det jeg har lært om nestekjærlighet i denne kirken, sier Warem og legger til:

– Da hun var ordfører her i kommunen, samarbeidet hun i andre retning. Det er mange som er veldig overrasket over retningen det tok. Hun samarbeidet med Ap, absolutt ikke Frp her.

TROSFELLER: Magnar Meland og Margun Warem deler tro, men ikke parti. Meland er KrFs ordførerkandidat i kommunen, mens Warem ikke er med i partiet. Foto: Tommy Ellingsen

Sist menighetens navn sto i riksavisene, var de i hardt vær. Bollestad hadde nettopp blitt landbruksminister, og Ålgård baptistkirke hadde «reist» til Kongo – med svartmalte ansikter, såkalt blackface. Det gjør de ikke igjen. Men når Bollestad stiller til gudstjeneste, snakker de ikke politikk. Da er hun bare Olaug.

– Vi er stolte av Olaug. Men vi er ikke landbruksministerens menighet. Vi er Olaugs menighet, sier ungdomspastor Inger Lise Salvesen.

HJEMME HOS OLAUG: Ålgård baptistmenighet er Olaug Bollestads kirke. Foto: Tommy Ellingsen

– Litt galt uansett

– Jeg er KrFer, ja! Sier pastor Magnar Meland.

Mens Kyllingstad meldte seg ut av KrF, har pastoren fortsatt troen på partiet i behold og til høsten er han ordførerkandidat i Gjesdal kommune.

– Jeg er jo en gul-gul KrFer, så jeg synes man skulle fortsatt å være et sentrumsparti som samarbeider begge veier. Dette veivalget ble litt galt uansett. Jeg synes det er problematisk med både ytre høyre og ytre venstre.

Gul-gul til tross, pastor Meland har ikke tenkt til å gi opp det nå litt mer blå KrF.

– De mister ikke meg, nei, nei, nei, nei. Det skal mye til. Som disiplene sa til Jesus: hvor skulle vi gå? Jeg er og blir KrFer.

Publisert: 28.04.19 kl. 23:54