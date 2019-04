VENTER ANSVARLIGHET: Regjeringen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kaller den russiske missil-skytingen utenfor Lofoten for unødvendig. Foto: Jørgen Braastad, VG

Forsvarsministeren om missil-øvelsen: «Unødvendig» av russerne

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) reagerer på den russiske missil-øvelsen vest for Lofoten, og mener det er «unødvendig» av den store naboen i øst å øve i disse havområdene.

Forsvaret bekreftet mandag formiddag overfor VG at russiske fartøy avfyrte to missiler i internasjonalt farvann i Norskehavet fredag.

Norske myndigheter reagerer slik på hendelsen:

– Vi forventer at Russland viser ansvarlighet under militær øvingsaktivitet. I dette tilfellet snakker vi om en omfattende og avansert øvelse rett utenfor Norskekysten. Tatt i betraktning de store havområdene russerne rår over fremstår dette som unødvendig, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en epost til VG.

Tar nytt område i bruk

– Norskehavet har tradisjonelt vært brukt som et transittområde for de russiske fartøyene, til og fra Nordflåtens baser. Det nye nå er at de bruker havområdet som et øvingsområde hvor de også gjennomfører skarpskyting med missiler, sier Kristian Åtland, sjefsforsker ved FFI, Forsvarets forskningsinstitutt.

– Det er spesielt at de rekvirerer områder så langt sør og vest som utenfor Lofoten, og at de tas i bruk for å skyte missiler. Dette har normalt vært gjennomført i Barentshavet, legger han til.

SLAGKRAFT: Russland seilte Nordflåtens største missilkryssere til øvingsområdet i Norskehavet i forrige uke: «Marshal Ustinov» (bildet) og «Peter den store» har hver for seg og sammen en formidabel slagkraft. Foto: Forsvaret/KNM Roald Amundsen

I sin fulle rett

Regjeringen anerkjenner imidlertid at Russland fritt kan øve i internasjonalt farvann, forutsett at de følger etablerte spilleregler:

– Russland er i sin fulle rett til å øve i internasjonalt farvann, og Russland har fulgt etablerte prosedyrer for varsling. Dette reduserer risikoen for misforståelser. Som alltid følger vi nøye med på hva som skjer utenfor kysten vår, legger Bakke-Jensen til.

Formidabel slagkraft

Men FFI-forsker Åtland er overrasket over kompleksiteten i denne øvelsen, hvor det også deltok store luftstyrker, både maritime patruljefly beregnet på ubåt-jakt, jagerfly av typen MIG-31, og bombefly av typen Tu-22 Backfire.

BOMBEFLY: Russiske bombefly av Tu-22 Backfire deltok i øvelsen i Norskehavet i forrige uke. Dette flyet er avbildet av norske styrker ved en tidligere anledning. Foto: Forsvaret

– Russiske kilder opplyser at det også var ubåter i området, men Russland går normalt ikke ut med informasjon om hva de deltar med under vann, sier FFI-forskeren.

– De to store rakettkrysserne har en formidabel slagkraft med evne til å angripe og forsvare seg i alle domener, både mot angrep fra luften, fra andre fartøyer og fra ubåter, sier Åtland.

Han legger til grunn at formålet med den russiske aktiviteten utenfor Lofoten i forrige uke har vært å øve på ulike scenarier, blant annet luftangrep mot marinefartøyene, som slås tilbake med luftvern.

Politisk signal

Åtland utelukker ikke at det også kan ha vært politiske grunner til at øvelsen ble gjennomført utenfor Lofoten:

- Det er vel kjent at Russland uttrykker misnøye mot alliert øvingsvirksomhet i Norge og i våre nærområder. Det kan også sees på som en markering av det russiske bastionforsvaret som har til hensikt å sikre handlefrihet i internasjonalt farvann for de russiske ubåtene med ballistiske atomraketter, sier Kristian Åtland.

Russland varslet tre lignende øvelser under NATOs gigantøvelse Trident Juncture i Norge høsten 2018. En utenfor kysten av Møre, en utenfor Lofoten og en utenfor Finnmark. Men det var bare i området de hadde rekvirert utenfor Finnmark, at fartøyene gjennomførte skytetrening.

