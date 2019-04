DØMT: Frode Berg i byretten i Moskva sammen med sin forsvarer Ilja Novikov den dagen han fikk dommen. Foto: Jørgen Braastad

Sender søknad om Frode Berg-benådning så fort som mulig

Mandag går ankefristen til Frode Berg ut og rettsprosessen i Russland er over. Da kan den pensjonerte grenseinspektøren sende søknad om benådning til Kreml. Familien håper marerittet snart er over.

Fristen for anke er ti dager etter han fikk den engelske oversettelsen av dommen.

– Det står fast at vi ikke anker dommen på mandag og da mister Frode Berg også alle muligheter til å anke denne dommen senere. Dette ble i realiteten bestemt under rettssaken, der Novikov bekreftet til dommerene at man ikke ville anke, sier Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes til VG.

Familien ønsker ikke kommentere saken nå, men sier i en kort kommentar til VG at de håper Frode Berg snart kommer hjem.

– Ja, vi får bare håpe dette marerittet er over snart, sier Frode Bergs datter Christina Berg til VG.

Må til Kreml

Med en rettskraftig dom mandag 29. april er rettsprosessen i Russland endelig over. Neste gjøremål for forsvarerne blir å ferdigstille en søknad fra Frode Berg med en forespørsel om benådning til president Vladimir Putin.

– Det vil bli sendt over en søknad om benådning så raskt som mulig etter det. I Russland er det en formell prosess ved søknad om benådning, der man først må sende søknaden til Moskva-komiteen som vil avgjøre om søknaden kan sendes videre til presidenten for endelig avgjørelse.

FORSVARER: Brynjulf Risnes er Frode Bergs norske forsvarer. Foto: Jørgen Braastad

Vanskelig å tidfeste

Det er usikkert hvor lang tid en slik prosess vil ta, men forsvarerne håper på fortgang.

– Så og si enhver kan sende en søknad om benådning i Russland, men her har vi jo fått det som vi oppfatter som signaler på at dette kan gå raskt. Selve avklaringen på rettssaken gikk raskt og dette ser vi på som et tegn på at russerne ønsker raske avklaringer i saken.

Ifølge Risnes tror Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov at det trolig vil gå noen uker før det kommer et endelig svar.

Har tro på benådning

– Vi både håper og tror at det blir et positivt svar, sier Risnes og fortsetter.

– Så fort presidenten setter sin signatur på papiret, så er Frode Berg i prinsippet en fri mann. Vi snakker heller timer, enn dager, før han er fri, i så tilfelle.

Dømt til 14 år i «fengselskoloni»

Byretten i Moskva dømte i forrige uke Frode Berg til 14 års «fengselskoloni med strengt regime» for «spionasje til fordel for Norge».

Ifølge den russiske etterforskningen mot Berg, skal nordmannen ha betalt en russisk statsborger 3000 Euro for opplysninger han skal ha skaffet om den russiske nordflåten, på oppdrag fra norsk etterretningstjeneste.

Berg har selv innrømmet at han har vært i Russland flere ganger på oppdrag for den norske etterretningstjenesten, men har avvist alle anklager om at han skal ha kjent til, eller deltatt i, noen etterretningsoperasjon.

Publisert: 27.04.19 kl. 06:08