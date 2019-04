MISTER MEDLEMMER: KrF har hatt en tung vinter, innrømmet Kjell Ingolf Ropstad på en pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte. Foto: NTB scanpix / Vidar Ruud

Nesten 1 av 4 KrF-utmeldinger skyldes død, sykdom og alderdom

KrFs grunnfjell dør ut: Partiet mister flere medlemmer på grunn av sykdom og død enn andre partier.

Kjell Ingolf Ropstad , som er innstilt til ny partileder før partiets landsmøte denne helgen, vant kampen om KrFs veivalg sist høst: Resultatet ble en regjering bestående av Høyre, Venstre, Frp og KrF.

Men når Ropstad etter all sannsynlighet blir ny partileder, blir det for et slankere parti enn det Knut Arild Hareide ledet inn i høsten 2018: I fjor mistet KrF 2147 medlemmer (se faktaboks).

KrFs medlemstall: Ved utgangen av 2018 hadde KrF 23.802 medlemmer – minus 2147 fra året før. I 2017 sank medlemstallet med 1173.

2893 meldte seg inn, mens totalt 6883 forsvant ut av medlemslistene, halvparten som følge av en opprydning og nye rutiner.

I 2018 ble 715 strøket på grunn av dødsfall, alder og sykdom, 1861 av politiske årsaker og 946 medlemmer oppga ingen årsaker.

Av utmeldelsene i 2017 skyldes 601 dødsfall, alder og sykdom, 172 ble utmeldt av politiske årsaker, 439 på grunn av ikke betalt kontingent, og 786 medlemmer av ikke oppgitt årsak. Kilde: KrFs årsrapporter. Vis mer vg-expand-down

Ikke alle utmeldingene skyldes den opprivende striden om veivalg: De siste to årene har KrF mistet hele 1316 medlemmer til dødsfall, alder og sykdom. Det er i underkant av én av fire av alle utmeldelsene, hvis man trekker fra de medlemmene som har blitt automatisk strøket fra medlemslistene det siste året på grunn av nytt regelverk for personvern.

Også i 2015 og 2016 var trenden den samme: KrF mistet til sammen 950 medlemmer med død som årsak, noe som utgjorde over én av fem utmeldelser.

Det er langt flere enn i de andre partiene (se faktaboks).

For eksempel mistet Høyre 268 medlemmer på grunn av død, sykdom eller høy alder i 2018. Det utgjorde kun seks prosent av utmeldingene i fjor.

De andre partiene: VG har fått sammenlignbare tall fra Senterpartiet, SV, Høyre og Rødt:

Høyre hadde 29.869 medlemmer i utgangen av 2017, mistet 8965 medlemmer og hadde 508 utmeldinger som skyldes død, sykdom eller høy alder. I 2017 ryddet Høyre opp i medlemssystemet, og påpeker at de derfor dette året hadde høyere antall utmeldinger enn normalt. I 2018 hadde Høyre 30.033 medlemmer og 4148 utmeldinger. 268 hadde død, sykdom eller høy alder som årsak.

Det er langt flere enn av utmeldingene hos KrF som skyldes død, enn hos Senterpartiet. De registrerte 359 utmeldinger med død som årsak de to siste årene. Partiet hadde 17.304 medlemmer ved utgangen av 2017, og 17.815 medlemmer ved utgangen av 2018. Senterpartiet har ikke oversikt over det totale antallet utmeldinger.

Partiet Rødt hadde 4540 medlemmer ved utgangen av 2017. De har ikke oversikt over hvor mange medlemmer som gikk ut av partiet, kun de som aktivt har meldt seg ut. I 2017 var dette 51 personer, og 14 utmeldinger skyldtes dødsfall. I utgangen av 2018 hadde partiet 6927 medlemmer, 150 hadde meldt seg aktivt ut og 11 medlemmer døde.

12.452 personer talte SVs medlemsregister da 2018 var over. 387 meldte seg ut. 33 av utmeldingene skyldes dødsfall. Vis mer vg-expand-down

Gammel vane

KrF gjør det bedre hos de gamle: I Kristiansand, som er storbyen der KrF har størst oppslutning med 12,8 prosent på den siste målingen Respons gjorde for VG, viser bakgrunnstallene for eksempel at KrF bare har seks prosent oppslutning blant de under 30. Hos de over 60, har de derimot 13 prosent.

– Rent generelt kan jeg si at vi har observert at KrF er sterkere hos de eldre enn hos de yngre, og det har de vært lenge, sier Thore Gard Olaussen, daglig leder i Respons Analyse, som har utført de siste VG-målingene.

Dette vet lederkandidat Kjell Ingolf Ropstad godt, men han har planen klar.

– Hvordan skal dere bygge et nytt grunnfjell når det gamle dør?

– Av 4000 listekandidater som stiller opp, så er 500 KrFUere og under 33 år. Jeg tror at det å bygge på KrFUerne blir en av de viktigste jobbene fremover, sier Ropstad og legger til:

– Så er vi glade for alle medlemmer, og at de er medlem fram til naturlig avgang er flott.

INN I VARMEN: Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad vant kampen om KrFs skjebne. Her sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) under presentasjonen av den utvidede regjeringen på slottsplassen i januar. Foto: NTB scanpix / Heiko Junge

– Må rekruttere for å være like viktige

Johannes Bergh er leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. Han er ikke overrasket over at KrF mister velgere av «naturlige årsaker». Årsaken er at de har eldre medlemmer og velgere enn de andre partiene.

– Hva kan dette bety for KrF på lang sikt?

– Det er klart at KrF har velgere og medlemmer som er lojale og har fulgt dem hele livet. Problemet er at de ikke har klart å rekruttere så mange nye. Det er et problem for ethvert parti med eldre velgere som faller fra: De er helt avhengige av å rekruttere nye hvis de fortsette å være like store og viktige partier.

– KrFs politikk er god

Ropstad mener ikke at KrF er nødt til å komme med en ny eller endret politikk for å nå ut til de unge:

– Jeg tror KrFs politikk er god, og tallene viser at vi har vi har mange unge som står på lister og er engasjerte, sier Ropstad til VG.

Saker som klima, internasjonal rettferdighet og fattigdomsbekjempelse er viktige for unge, og for de unge i KrF, mener han.

På en pressekonferanse tirsdag løftet Ropstad og fungerende nestleder Olaug Bollestad frem eldreomsorg og familiepolitikk som de to viktigste kampsakene for partiet.

SMÅBARNSFORELDRENE SKAL MED: Barneminister Kjell Ingolf Ropstad tror KrF kan nå ut til flere småbarnsforeldre. Her møter barnehagebarn i Skillebekk barnehage sammen med kunnskapsminister Jan Tore Sanner og barnehagelærer Anette Clausen. Foto: Trond Solberg / VG

Ropstad, som selv er småbarnsfar, vil gjerne rekruttere flere småbarnsforeldre, og understreker at det er viktig med vekst blant alle aldersgrupper. Til VG prøver han seg på et innsalg av KrF-politikk for småbarnsforeldre.

– Familiepolitikken er ekstremt viktig, og KrF har en helt annen tilnærming enn venstresiden. Vi er opptatte av å gi familien tillit og valgfrihet. Vi øker barnetrygden, og vi har fritidskortet som gjør at alle barn mellom 6 og 18 skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

Abortproblem

Bergh ved ISF er ikke like sikker på at KrFs politikk kan fenge unge velgere.

– I og med at de har problemer med å rekruttere unge velgere, kan man ikke si det. De gjør det også dårlig i skolevalgene, som er et uttrykk for at de ikke har stor oppslutning hos de unge.

Særlig ønsket om innstramminger i abortpolitikken er vanskelig for de yngre å svelge, mener Bergh.

– Det tror jeg er veldig vanskelig. Kjernen er noen av de tradisjonelle sakene til KrF, der ligger partiet ganske langt fra unge velgere i snitt.

