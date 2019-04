SVALBARD-REIN: Reinsdyrene på Svaldbard er tilpasningsdyktige og viser nye strategier når beiteforholdene blir vanskelig. Foto: Krister Sørbø/VG

Reinen på Svalbard spiser tang for å overleve

Villreinen har begynt å spise tang på Svalbard. Det er klimaendringene som tvinger dem til å forandre kosten.

Det er Gemini.no som forteller historien om svalbard-reinen som har begynt å spise tang for å overleve.

Biolog Brage Bremset Hansen og hans kolleger fra flere forskninginstitusjoner har studert reinsdyrene på Svalbard i flere tiår. Siden 90-tallet har stadig mildere vintre skapt et islag på tundraen. Islaget gjør det vanskelig for reindyrene å komme til plantene de vanligvis spiser på vinteren.

Forskerne oppdaget at en tredjedel av de rundt 20 000 reinsdyrene daglig flyttet seg fra flekker med isfri vegetasjon ned til stranda.

Ved hjelp av blant annet ekskrement-prøver fant de ut at vinterkosten var i ferd med å bli lagt om. Reinen begynte å spise tang. Spesielt i vintre med mye regn og is på tundraen søkte de ned til vannkanten for å finne alternativ føde. Tang, som er svært saltholdig, er ikke den beste for reinen og gir diaré . Derfor kombinerte de tangen med annet de kan finne.

– Selv om det å spise tang neppe er ideelt, viser det at dyrene kan tilpasse seg. Det er de gode nyhetene, sier Bremset Hansen til Gemini.

Studiet er ledet av Senter for biodiversitetsdynamikk ved NTNU og offentliggjorti Ecosphere.

Svaldbard-reinen er godt tilpasset forholdene ved 79 grader nord. De takler kulde godt, er mindre, tykkere og har kortere ben enn reinen på fastlandet. De beveger seg også mindre rundt enn artsfrendene.

