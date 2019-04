Mann tiltalt for internett-overgrep mot 250 barn

En mann i 40-årene er tiltalt for nettovergrep mot over 250 barn i alderen 9 til 15 år. De fornærmede er fra ulike deler av landet. Tiltalte er glad for at han ble tatt.

Siden november 2017 har Øst politidistrikt etterforsket mannen, som nå er tiltalt for overgrep via internett mot flere hundre barn, hovedsakelig gutter.

Barna var i alderen 9 til 15 år.

Rettssaken mot mannen i 40-årene vil gå for Nedre Romerike tingrett fra og med 7. oktober. Det skriver statsadvokat Carl Graff Hartmann i en pressemelding.

– Alle overgrep er begått via internett og det er ikke avdekket fysiske møter. Etterforskningen har innad i politiet vært benevnt som «OP OS», idet overgrepene er begått via kommunikasjonstjenestene Omegle og Skype, skriver statsadvokaten.

«Gangstaboy»

Ifølge tiltalen utga den 40 år gamle mannen seg for å være en ung jente ved navn «Stine H» eller en ung gutt ved navn «Gangstaboy». I chat-samtalene, hvor flørtet han og ga komplimenter til barna, forledet han dem til å begå seksuelle handlinger med seg selv på kamera.

– Hva slags straffepåstand ser man for seg å legge ned i en slik sak som dette?

– Det er alt for tidlig å si noe om. Det er en strafferamme for forholdet på 16 års fengsel, sier Graff Hartmann til VG.

– Det er en omfattende overgrepssak. Denne typen er overgrep er selvfølgelig alvorlig, sier statsadvokaten.

– Lei seg

Mannen, som er bosatt på Romerike, ble pågrepet i januar 2018 og har sittet varetektsfengslet siden.

De fornærmede er fra ulike deler av landet, mens et fåtall er bosatt i Sverige og Finland. Alle landets politidistrikter har vært involvert i etterforskingen.

– Han har vært i flere avhør og har erkjent de faktiske forhold fra første stund. Han har erkjent straffskyld. Han skal stå for det han har gjort, sier advokat Gunhild Lærum, som forsvarer mannen sammen med Gard A. Lier.

– Hva sier han selv om det han har gjort?

– Han er veldig lei seg for å ha begått så mange forhold. Den nye straffeloven betegner mange av disse nettovergrepene som voldtekt, fordi barna var under 14 år. Han synes da at strafferammen blir voldsom og høy, da dette blir likestilt med fysiske voldtekter. Han har ikke møtt noen av disse og de er ikke utsatt for trusler eller tvang, sier Lærum.

Får helsehjelp

Forsvareren opplyser at mannen er glad for at han ble tatt og at han nå får hjelp fra helsetjenesten, ved å blant annet snakke med psykolog om sine personlige problemer.

– Hvorfor gjorde han dette?

– Det er en forklaring som gjelder personlige forhold. Det kommer vi tilbake til i retten, sier Lærum.

