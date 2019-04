KAN VÆRE FARLIGE: Batteribranner er vanskelig å slukke og batteriene spyr ut ild som raskt sprer seg til interiør og annet brennbart Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Advarer mot brannfarlige hodelyktbatterier

Brannvesenet advarer nå mot kraftige oppladbare litiumbatterier som blant brukes i hodelykter. - Noen ganger tar de fyr.

Det skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på sin Facebook-side mandag kveld.

– Det medfører utfordringer siden brannene er vanskelig å slukke og batteriene spyr ut ild som raskt sprer seg til interiør og annet brennbart, heter det videre.

Vestfold Interkommunale Brannvesen referer blant annet til et branntilløp i en enebolig i sitt område som de rykket ut på og hvor beboeren til alt hell hadde klart å slukke brannen før brannvesenet kom fram.

- Han hadde mistet et hodelyktbatteri i gulvet og da han plukket det opp ble det varmt og plutselig brant det. Naturlig nok kastet beboeren det fra seg i panikk, for å unngå personskade. Da antente også annet brennbart i rommet. Vedkommende løp da etter brannslokningsapparatet med pulver og tømte det inn i brannrommet. Det hindret at brannen eskalerte, sier brannmester Jardar Aftret på facebooksiden.

Han forklarer brannårsaken på denne måten:

– Når all energien i batteriene nærmest får fritt utløp som følge av feil, støt, utlading eller under ladning, så spruter de ut ild. Det er ingen grunn til å gå rundt å frykte branner i litium ion/polymer batterier, men de kan være lunefulle, understreker Aftret..

I følge brannmesteren er det beste man kan gjøre i en slik situasjon er å få batteriene ut av huset eller senket fullstendig ned i vann.

– Det er lettere sagt enn gjort, vi er klar over det. Blant annet fordi temperaturen er så høy at man raskt kan få alvorlig brannskader. Har man ikke egnede hansker eller noe å gripe batteriet med, er disse hendelsene en utfordring, sier Aftret.

Han poengterer at dersom du ikke klarer å få brennende batterier ut av huset, konsentrerer deg om å slukke inventar som tar fyr. Det kan også være forsøket verdt å tømme et brannslokningsapparat inn i rommet hvor batteriet brenner og deretter lukke døren for å redusere omfanget av brannen.

Vestfold Interkommunale Brannvesen viser også til Forsvarets Forskningsinstitutt som har utarbeidet en rapport om batteribranner. Her heter det blant annet:

Dersom en batteribrann oppstår, skal vann eller vannbasert skum benyttes som slukkemiddel. Dette gjelder uavhengig av batteritype. Hensikten er å kjøle ned batteriet så raskt som mulig.

Røyken er sannsynligvis helseskadelig, så bruk åndedrettsvern.

For større batteripakker eller batterier i trykkbeholdere er eksplosjoner sannsynlig.

Evakuer til sikker avstand.

Publisert: 22.04.19 kl. 23:41