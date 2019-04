UT MOT REGJERINGEN: Audun Lysbakken (SV) mener regjeringen tråkker på fattige mennesker ved å trekke strøm-støtten fra sosialhjelpen. Her fra et VG-intervju i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Mener regjeringen bløffer om strøm-støtte: – En skandale

Da strømprisene steg til værs i vinter, vedtok regjeringen å gi ekstra bostøtte til dem som sliter med strømregningen. Nå får mange av dem som fikk utbetalingen, mindre sosialstønad.

Det får flere partier til å reagere.

– Det er en skandale, mener jeg. De som jo først har fått beskjed av regjeringen om at de skal få ekstra støtte, får nå en kontrabeskjed om at de i praksis ikke får pengene likevel, fordi de blir trukket fra sosialhjelpen, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

– Det her er jo å tråkke på folk som allerede er i en sårbar situasjon. Folk har regnet med at de skulle få disse pengene, fortsetter han.

Skulle hjelpe med regningen

Etter press fra Stortinget gikk regjeringen inn for å dele ut en ekstraordinær utbetaling på 2950 kroner til alle som mottar bostøtte. Men for flere, har dette ført til at det samme beløpet blir trukket fra sosialstønaden de mottar fra NAV i mai.

– Saken er at de som slet mest med strømregningen skulle få en ekstra håndsrekning. Men nå ser vi altså at det gis med ene hånden, og tas med den andre, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

STØTTER LYSBAKKEN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes stiller seg bak kritikken fra SV-lederen. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

En samlet opposisjon reagerer på dette. Rødt og SV fremmet forslag om å be regjeringen sikre at den ekstra strøm-støtten ikke ble trukket fra andre ytelser de som får den har. På forslaget fikk de med seg Arbeiderpartiet, Senterpartiet og MDG, men regjeringen stemte mot og forslaget falt.

SV fremmet også et liknende forslag, som Rødt og MDG støttet.

Det er ulik praksis i kommunene, fordi noen har sosialhjelp som dekker strømutgifter.

Kommunalministeren advarer mot endring

Lysbakken mener Stortingets intensjon da de vedtok regjeringens strøm-forslag, var at disse pengene skulle være en ekstrautbetaling til alle som får bostøtte, uten konsekvenser for andre ytelser.

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen konfronterte kommunalminister Monica Mæland (H) med dette i Stortinget torsdag, og spurte om det var riktig at ekstra-utbetalingen kunne gå utover andre ytelser, og hva hun ville gjøre med det.

– Det er slik at økte strømutgifter gjennom bostøtten går til dem som mottar bostøtte, altså til alle. Når det gjelder sosialhjelp, så ytes det etter sosialtjenesteloven. Da skal kommunene gjøre individuell vurdering av hver enkelt mottager, svarer Mæland.

– Jeg vil advare mot de forslagene som er fremmet i dag, fordi det vil overprøve sosialhjelpsloven og det som er sosialhjelpens hensikt, nemlig det at kommunen skal vurdere hver enkelt søker hver for seg.

Engangsutbetaling

Sivertsen svarer at Ap oppfattet den klare intensjonen fra flertallet på Stortinget slik at strøm-utbetalingen var en engangsutbetaling i en akutt situasjon som skulle være lik for alle, og ikke basert på en individuell vurdering.

– Det Stortinget har vedtatt, det regjeringen har gjort, er en engangsutbetaling til alle. Jeg viser til sosialtjenesteloven, det er kommunenes lov, til å vurdere om en enkelte som skal motta sosialtjeneste. Bostøtten er utbetalt til alle, slik hensikten var, fra Stortinget og regjeringens side, sier Mæland.

