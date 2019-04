DØDSULYKKE: Politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen på stedet mandag kveld. Foto: Tom Skoglund, Altaposten

Mann omkom i utforkjøring i Alta

En mann i 40-årene er bekreftet død etter en MC-ulykke i Alta i Finnmark.

Politiet ble varslet om hendelsen like før klokken 21.30 mandag kveld.

– Det var ingen vitner til hendelsen. Vi ble varslet av personer som kom til stedet etter ulykken. Det er per nå ingenting som tyder på at det var andre involverte i ulykken, sier operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm til VG.

Mannen ble erklært død på stedet av nødetatene, og pårørende er varslet.

Politiet etterforsker saken, og lykkesgruppen til Statens Vegvesen er tilkalt for undersøkelser.

Altaposten skriver at spor på stedet viser at motorsykkelen er kommet over i motgående kjørefelt og så havnet utenfor veibanen.

– Han klarte ikke svingen og havnet utenfor veibanen, sier skadestedsleder Arvid Simonsen i politiet til Altaposten.

Ulykken skjedde like innenfor den gamle Kåfjordbrua, vest for brua inn mot fjordbunnen, skriver avisen.

Mannen i 40-årene skal ha befunnet seg i vannet da vitner kom til stedet.

