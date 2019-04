REDAKTØR: Helge Lurås hos nettstedet Resett.no. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Resett: – Vi er blokkert av Googles annonsetjeneste

Alle annonser via Google forsvant tirsdag fra Resett. Ifølge nettstedet selv opplyser Google at de har blitt blokkert.

NTB

– Det fremgår av en e-post fra Google at vi har blitt blokkert fra AdSense. Som våre lesere vil være klar over, har det den siste tiden foregått en aggressiv kampanje på sosiale medier for å få annonsører til å stoppe annonseringen på Resett, heter det på nettstedet.

Ifølge Medier24 opplyser Google i en e-post at selskapet vil holde tilbake betalingene til Resett, samt at penger de har tjent på annonsører, vil bli refundert til annonsørene.

BLOKKERT: Flere store annonsører svartelister nettstedet Resett.no etter Twitter-kampanje. Skjermbilde av nettstedet tirsdag ettermiddag. Foto: Skjermdump / NTB scanpix

NTB har ikke lyktes i å få noen kommentar fra Google, som står bak reklametjenesten AdSense.

Flere store annonsører svartelistet i forrige uke Resett etter en kampanje på Twitter. Flere politikere, blant dem statssekretær Sveinung Rotevatn (V), støttet kampanjen. Resett-redaktør Helge Lurås kalte det «sabotasje».

Publisert: 23.04.19 kl. 17:17