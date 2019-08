Dødsulykken i Svolvær: Autovern skulle vært utbedret i sommer

SVOLVÆR (VG) Statens vegvesen bekrefter at en brøytebil ødela autovernet på fergekaien i Svolvær i vinter. Feilen skulle vært fikset tidlig i sommer.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Lørdag kveld kjørte en bil med tre personer utfor fergekaien i Svolvær i Vågan kommune, og havnet på syv meters dyp, 25 meter fra land.

Politiet har i dag gått ut og sagt at det er mye som tyder på at de tre personene i bilen var ute på øvelseskjøring.

– Det fremstår som øvelseskjøring. Vitner har beskrevet at bilen kjørte med en L, og den unge jenta satt i førersete da de ble funnet, sier politistasjonssjef i Svolvær Ketil Utne Finstad-Steira.

Ulykken har foreløpig krevd livet til jenta i tenårene og en mann i 30-årene. En tredje kvinne er fortsatt innlagt på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hun er alvorlig skadet, men stabil.

Politistasjonssjefen forteller at politiet fortsatt er tidlig i etterforskningen.

Et av sporene Finstad-Steira håper etterforskningen skal avdekke er hvorfor autovernet på kaien var ødelagt da ulykken skjedde.

STRØM: Bilen kjørte av denne fergekaien i Svolvær, og ble tatt av strømmen. Da politiet hentet opp personene var bilen på syv meter dyp og 25 meter fra fergekaien. Ifølge VGs kalkulasjoner endte bilen opp i dette området i vannet. Foto: Jørgen Braastad

– Et sentralt spørsmål er hvorfor autovernet ikke var operativ slik det skal være, sier Finstad-Steira.

Til NRK sier Finstad-Steira at Statens vegvesen har fått beskjed om det ødelagte autovernet flere ganger.

Statens vegvesen bekrefter at de har fått beskjed om det ødelagte autovernet flere ganger. Autovernet ble ødelagt under brøyting i vinter og skulle vært utbedret i mai/juni, ifølge avdelingsdirektør Geir Jørgensen i Statens vegvesen i Midtre Hålogaland, til NRK.

Det er uklart hvorfor dette arbeidet ikke er blitt utført.

– Det kan ha å gjøre med kapasitet, men også at det på sommerstid kan være vanskelig å komme til her på grunn av sommertrafikk og mange parkeringer, sier Jørgensen til statskanalen.

MANGLER: Her skulle det vært et autovern. Ifølge Statens vegvesen har feilen på kaien i Svolvær ikke blitt fikset slik planen var. Foto: Jørgen Braastad

Politiet skriver at det er to familier fra det somaliske miljøet som er rammet. Mor og datter skal være fra en familie, mens mannen er fra en annen familie. Kommunens kriseteam er kalt ut for å støtte de pårørende.

Etter bilen kjørte av fergekaien gjorde flere vitner en stor innsats for å berge personene i bilen.

En politimann forsøkte å fridykke til bilen som lå på syv meters dyp, ifølge skipsfører Rune Pedersen, som selv hoppet i vannet for å redde liv.

– Den første personen ble hentet opp 20 minutter etter ulykken, den siste 27 minutter etter ulykken, sier Finstad-Steira.

Publisert: 26.08.19 kl. 20:11 Oppdatert: 26.08.19 kl. 20:33