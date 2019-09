REKTOR: Øivind Sørlie ved Lillestrøm videregående skole forsvarer opplegget i NRK-programmet. Foto: Ola Vatn, VG

Rektor i Lillestrøm: - Målet er å verne om demokratiet, men det oppfattes som en trussel

– Mange av dem som kom på banen tidlig i debatten bedriver en massiv undervurdering av våre elevenes evne til refleksjon og kritisk tenkning, sier Lillestrøm-rektor Øyvind Sørlie. Han vil ikke svare på om han blir sittende i jobben.

- Vi har bidratt til at det i de siste dagene før valget er det falske nyheter, kildekritikk og ukritisk bruk av informasjon som er dagsorden i klasserom og i den brede debatten, sier rektor Øivind Sørlie ved Lillestrøm videregående skole til VG.

Det har stormet rundt både NRKs program «Folkeopplysningen» og rektor Øivind Sørlie etter at VG avdekket hvordan de samarbeidet om å manipulere elever ved Lillestrøm videregående skole til å stemme Senterpartiet ved skolevalget.

– Elevene lyttes ikke til

Sørlie forsvarer prosjektet og angriper kritikerne for å ikke sette seg inn i det.

– Målet er å verne om demokratiet. Men jeg forstår at det blir oppfattet som en trussel. Det er dilemmaet vi står i. Det var et læringsopplegg som er virkelighetsnært, sier Sørlie.

– Jeg opplever det som veldig spesielt at elevene i så liten grad lyttes til. Det har vært mange rikspolitikere som kastet seg på banen tidlig, uten mye kunnskap om hva det handler om. Det vi forsøker å sette søkelyset på er hva som faktisk kan sette demokratiet på spill.

– Det er trist at to statsråder og statsministeren kaster seg inn i en debatt de har så lite kunnskaper om, så kort tid etter at VG har bragt nyheten om skolevalg-manipulasjonen.

– Vi må spørre oss om det som er gjort her er for voldsomt. Om man er villig til å akseptere konteksten, at demokratiet faktisk kan være truet av ukritisk bruk av sosiale media, er det som foregår i dette prosjektet da en for høy pris å betale for å beskytte det.

– Undervurderer elever

– Mange av dem som kom på banen tidlig i debatten bedriver en massiv undervurdering av våre elevenes evne til refleksjon og kritisk tenkning. Det virker som man tror at all annen skoledebatt, undervisning og elevenes evne til kritisk tenkning skal ha forsvunnet som følge av mitt og Folkeopplysningens opplegg.

I går innrømmet NRK overfor VG at prosjektet kan ha påvirket både skolevalget og kommunevalget. NRKs etikkredaktør Per-Arne Kalbakk uttalte følgende på Dagsnytt 18 onsdag kveld:

– Det kan ha påvirket et reelt valg for noen. Så er det sånn at det er cirka 200 elever ved Lillestrøm som har stemmerett. Hvis alle har forhåndsstemt i like grad som resten av befolkningen så er det kanskje en 35–38 stykker som har gjort det, sier Kalbakk i programmet.

Nå opplyser rektor Sørlie høyere tall til VG:

– Skolen har 308 stemmeberettigete elever fra 16-17 kommuner, sier Sørlie.

Vil lære bort kildekritikk

– For meg har dette vært et pedagogisk opplegg i opplæringsøyemed. Jeg ville vise elevene at de fort kan følge Facebook- og Instagram-kontoer de ikke kjenner.

Lillestrøm skole har et opplegg som heter LilleStortinget, et samfunnsfag- og demokratiprosjekt i skolen der elevene deltar i skoledebatter og studerer de politiske partienes programmer.

– Jeg hadde ikke noe særlig tro på at prosjektet ville påvirke valget noe særlig. Våre elever er svært godt skolert i politikk. De deltar i LilleStortinget-prosjektet og er vant med å debattere politiske saker i plenum. De setter seg grundig inn i partienes program. Dette har bare vært en av mange måter å lære elevene om demokrati og kildekritikk på.

PEDAGOGEN: Rektor tror ikke NRK-prosjektet har påvirket valget noe særlig. Foto: Ola Vatn, VG

Vil ikke svare om rektor-jobben

– Fylket, som eier skolen, var ikke så fornøyde med skolevalg-manipulasjonen?

– Det er interne anliggender. Men jeg har sett i avisa at det er luftet meninger om at jeg skal fratre, ja.

– Har du opplevd formelle reaksjoner fra skoleeieren? Sitter du på oppsigelse nå?

– Jeg registrere gjennom lokalavisene at det ble sagt å være misnøye. Akkurat nå sitter jeg her som rektor og snakker med deg om et pedagogisk opplegg. Forøvrig er forhold rundt stillingen min som rektor et internt anliggende.

Holder tilbake video

I et møte med elevene la programleder Andras Wahl fram hvordan Folkeopplysningen hadde foret elever med falske nyheter. Rektor Sørlie innledet og avsluttet presentasjonen, som varte 90 minutter, og ble filmet av elever ved skolens medielinje.

VG har sett videoen. Den ble publisert og offentlig tilgjengelige på Youtube gjennom skolens demokrati-prosjekt LilleStortinget.

– Det stemmer at skoledebatten og foredraget ble streamet på Youtube, slik at alle elevene kunne se den. Den ble vist i rundt 30 klasserom slik at hele skolen kunne følge med. Medie- og kommunikasjon-klassen på skolen stod for produksjonen.

– Det var ikke meningen at videoen skulle ligge åpen på Youtube. Den skulle bare være for intern bruk på skolen og linken ble i utgangspunktet bare delt internt. Da jeg fikk stoppet filmen, så hadde den 119 visninger på Youtube.

VG har en kopi av videoen og har spurt Sørlie om å få dele den med leserne, slik at de får førstehåndsinformasjon om hvordan valget i Lillestrøm-traktene har blitt forsøkt manipulert.

– Vi vil ikke frigi den. Den var en del av et internt undervisningopplegg, sier Sørlie

– Den forteller i detalj om en av de mest omdiskuterte hendelsene dette valget?

- Ja, det stemmer. Men vi tenker at dette er et internt undervisningsopplegg.

– Kommer dere til å dele den med myndighetene eller Pressens faglige utvalg dersom de ønsker den som kildemateriale til en gjennomgang av hva som har hendt?

– De har ikke spurt ennå.

Publisert: 06.09.19 kl. 21:25