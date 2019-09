Utbrudd av farlig sykdom for hunder i Oslo-området

Flere hunder i Oslo-området er døde etter å ha blitt smittet av hittil ukjent sykdom.

Sykdommen viser seg gjennom blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand, skriver dyreklinikkjeden AniCura i en pressemelding.

Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.

Veterinærmyndighetene advarer ifølge Aftenposten hundeeiere i Oslo om å holde hunden unna parker og hundejorder.

Hittil kjenner de til minst seks dødsfall som trolig står i sammenheng med smitten. Mange hunder er lagt inn med lignende symptomer.

De vet foreløpig ikke om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men mener det raske forløpet kan tyde på at det er et virus. AniCura undersøker nå prøver for å finne smittestoffet.

De smittede hundene har oppholdt seg i områder sentralt i Oslo, Iladalen, Frognerparken, Bygdøy og Vettakollen.

Kjeden oppfordrer til å holde hundene unna parker, hundejorder og store samlingspunkter med hunder i en periode fremover.

Mattilsynet bekrefter også at de er blitt varslet om utbruddet.

– Det er flere hunder som er brakt inn med diaré som har hatt et veldig kort sykdomsforløp. Men vi vet ennå ikke om de som er døde, er det på grunn av utbruddet. Det holder vi på å undersøke nå, sier Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet.

