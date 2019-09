Ap-leder Jonas Gahr Støre avsluttet valgkampen med turné i Drammen og Tønsberg på lørdag. Foto: Ola Vatn / VG

Ap har mistet 49.000 velgere til MDG

Mens Ap lekker som en sil til samarbeidspartiene, mister Høyre velgere over blokkgrensen. Sp og MDG henter derimot velgere – fra både blå og rød side.

Nå nettopp







På VGs siste nasjonale partibarometer får Arbeiderpartiet en oppslutning på 22,7 prosent, noe som er hele 10,3 prosentpoeng lavere enn ved kommunevalget i 2015.

Både MDG og SV dobler sin oppslutning, og Senterpartiet opplever også en voldsom økning.

VG-spesial: De viktigste slagene i storbyene

I målingen blir respondenter spurt om hva de stemte ved stortingsvalget i 2017 og hva de skal stemme i ved kommunevalget i år. Basert på dette har nettstedet Poll of Polls finstudert velgerforflytninger for å finne ut hvem særlig Ap og Høyre mister velgere til.

Velgervandringer i tall Fra Arbeiderpartiet (800.949 stemmer i stortingsvalget 2017) Ap har mistet 61.000 velgere til SV – og fått 28.000 tilbake. Totalt har Ap altså mistet 33.000 velgere til SV.

Ap har mistet 55.000 velgere til Senterpartiet – og fått 14.000 tilbake. Totalt har altså Ap mistet 41.000 velgere til Sp.

Ap har mistet 58.000 velgere til Miljøpartiet De Grønne – og fått 9.000 tilbake. Totalt har altså Ap mistet 49.000 velgere til MDG. Fra Høyre (732.897 stemmer i stortingsvalget i 2017) Høyre har mistet 15.000 velgere til MDG: 15.000 og fått 0 tilbake. Totalt har altså Høyre mistet 15.000 velgere til MDG.

Høyre har mistet 41.000 velgere til Ap – og fått 22.000 tilbake. Totalt har Høyre altså mistet 19.000 velger til Ap.

Høyre har mistet 38.000 velgere til Sp – og fått 8.000 tilbake. Totalt har altså Høyre mistet 30.000 velgere til Sp.

Høyre har mistet 43.000 velgere til Fremskrittspartiet – og fått 53.000 tilbake. Totalt har altså Høyre fått 10.000 velgere fra Frp. Fra Venstre (127.911 stemmer i stortingsvalget i 2017) Venstre har mistet 19.000 velgere til MDG – og fått 6.000 tilbake. Totalt har Venstre altså mistet 13.000 velgere til MDG. Blokkoverganger Minus for Høyre mot Ap+Sp+MDG: 64.000 velgere

Pluss for Ap mot Frp+Høyre: 20.000 velgere

Venstre til MDG: 13.000 velgere Tallene er regnet ut av Poll of Polls og baserer seg på Respons Analyses meningsmåling for VG gjennomført mellom 3. og 6. september 2019, hvor velgere også blir spurt om hva de stemte ved stortingsvalget i 2017. Meningsmålingen hadde en feilmargin på 1,5 til 2,7 prosent. Det er større feilmarginer ved overgangsberegninger, i overkant av ti prosent.

Ifølge beregningene har Ap mistet 33.00 velgere til SV. 41.000 til Senterpartiet. Og hele 49.000 til Miljøpartiet de grønne (se faktaboks).

Ikke kritisk – men endrer maktbalansen

– Her ser man tydelig de tre største problemene til Ap, og MDG er for øyeblikket det største, sier Johan Giertsen i Poll of polls.

TALLKNUSER: Johan Giertsen i Poll of polls, her under Arendalsuka i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fordelen i Aps øyne, forklarer Giertsen, er at dette er nærstående partier, som for eksempel ønsker byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og ordfører Rita Ottervik i Trondheim.

– Sånn sett er det ikke så kritisk. Hadde velgerne vandret over til Høyre, hadde virkelig alarmen gått, sier han.

– De kan beholde Oslo og Trondheim. Men det er klart at maktbalansen endrer seg – det er ikke likegyldig for Støre om han får 22 eller 27 prosent.

– Rød-grønn bølge

Utregningene bekrefter hovedtrender som også valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning har sett.

– En sammenligning av forrige stortingsvalg og dagens kommunevalg mangler mange lokale lister og en del partier, men er relevant for å se de store linjene. Og hovedretningen vi ser er en rødgrønn bølge. Velgerovergangene fra høyresiden gjør at venstresiden samlet sett klarer seg å tross av Aps fall, sier Berg.

les også Sjokkmåling: MDG er nesten like store som Ap i Oslo

Men for MDG og SV er det viktigere at lekkasjen varer inn i valget, påpeker Giertsen:

– Det vil være av stor betydning for SV, målt i antall representanter i kommunestyrene, om Lysbakken holder på velgerovergangene fra Ap inn i valget. SV ville hatt klart lavere oppslutning uten tilførsel av velgere fra Ap, sier Giertsen.

les også Kommentar: Et valg vi knapt har sett maken til

Giertsen påpeker at det ikke er stor avstand mellom venstresiden i Ap og høyresiden i SV.

Henter velgere fra begge fløyer

Høyre lekker på sin side over blokkgrensen: 15.000 velgere til MDG, 19.000 velgere til Ap og hele 30.000 velgere til Sp (se faktaboks).

– Det er en annen type lekkasje. Det gjør – hvis dette vedvarer inn i valget – at det vil påvirke blokkstillingen i et stort antall kommunestyrer, sier Giertsen.

ERNA VERSUS TRYGVE: Høyre og Erna Solberg har mistet 38.000 velgere til Sp og Trygve Slagsvold Vedum – og fått 8.000 tilbake. Her er de to fotografert på Stortinget i mai. Foto: Tore Kristiansen / VG

Han trekker frem at «store» Ap henter netto 19.000 velger fra Høyre, færre enn hva Sp altså henter fra Høyre.

– Normalt ville det vært motsatt. Men i landkommunene oppfatter mange Høyre-folk Sp som et borgerlig parti, selv om de ikke er det i rikspolitikken.

Tallene viser at Senterpartiet henter velgere fra begge blokkene, både fra Ap og H.

– Akkurat det – henting fra begge sider – er en viktig årsak til Vedums suksess, sier Giertsen.

les også Nord og ned for Jonas: – Kan gjøre sitt dårligste valg noensinne

Tallene viser også at MDG henter fra begge blokkene, selv om de tar det meste fra rødgrønn side. Giertsen mener at dette gir MDG et fortrinn fremfor SV og Rødt som i hovedsak bare henter venstreside-velgere.

– Skal MDG varig komme over 10 prosent, er det trolig en forutsetning at partiet kan hente velgere fra begge sidene i politikken, sier han.

Ikke samarbeidspartienes år

Giertsen sier at årets lokalvalg er polarisert, ved at velgerne trekker mot partier som satser på en eller få saker. Det er et internasjonalt fenomen. Han kaller USA med Trump og Storbritannia med Brexit «ekstreme varianter».

les også Gigantene faller: Velgerne flykter fra Ap og Høyre

– Vi vil ikke oppleve noe sånt. Men det underliggende er at velgerne i 2019 ikke trekker mot samarbeids- og kompromisspolitikernes partier, sier Giertsen.

– Det er vanskeligere å være Høyre og Ap, store koalisjonspartiet hvor partiledelsen forener mange hensyn, enn å stå på torget og si «jeg er mot sentralisering» eller «jeg elsker bompenger».

Bommer sjelden

Poll of polls tall baserer seg på målingen Respons Analyse har gjort for VG i september, men Giertsen påpeker at han også har studert andre byråers målinger for andre medier og ikke har sett store forskjeller.

– Norske meningsmålinger holder høy kvalitet. Ved de fleste stortingsvalg har målingene pekt ut vinneren, og målingene i byene ved lokalvalg gir stort sett en god indikasjon.

Publisert: 09.09.19 kl. 12:26







Mer om