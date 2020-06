STENGER AV: To gjenstander ble funnet på helikopterporten i Sola, og flere personer ble evakuert onsdag. Foto: Thomas Dragseth

Bombegruppen til helikopterport – situasjon avklart

Onsdag ble alle på heliporten ved Stavanger lufthavn evakuert etter to gjenstander ble funnet på stedet. Situasjonen skal nå være under kontroll.

Stavanger Aftenblad meldte først om saken.

Politiet evakuerte og sperret av helikopterporten på Stavanger lufthavn, Sola, samt sperret av et område med radius på 200 meter rundt helikopterporten onsdag. Inngangen til parkeringshuset og taxifeltet var også stengt.

– Politiet fikk i dag klokken 10.45 melding om to gjenstander på helikopterporten på Sola. Vi har per nå en uavklart situasjon. Mer enn det kan jeg ikke gå ut med akkurat nå, sa operasjonsleder Olaug Bjørnsen i en pressemelding.

Litt over klokken 13 melder politiet at situasjonen er under kontroll.

– En person har meldt seg til politiet som eoer av de to gjenstandene. Situasjonen er nå avklart og under kontroll, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i en pressemelding.

Hun legger til at de ikke lenger har behov for bombegruppen.

Klokken 12.44 meldte politiet at bombegruppen er på vei til stedet.

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad hadde ingen ytterligere informasjon om hendelsen utover at det var en «securityhendelse».

– Det vi har av informasjon er at det er en uavklart «securityhendelse» og alle ble evakuert. Prosedyrer som gir føringer for hvordan man skal håndtere en sånn type hendelse gjorde at det ble evakuering, sa Sigmundstad.

Hun hadde ikke fullstendig oversikt over hvor mange som er evakuert og fortalte at det fortsatt var stans i helikoptertrafikken.

– Det har ikke vært noen dramatikk og det er ingen skadede, det er kontroll, sa hun om hendelsen.

Flytrafikken skal ikke ha vært påvirket av hendelsen, og passasjerer skal ha kommet seg inn til flyplassen som vanlig, melder Stavanger Aftenblad.

Det skal også ha kommet brannbiler og ambulanser til stedet, skriver avisen.

Publisert: 17.06.20 kl. 13:05 Oppdatert: 17.06.20 kl. 13:19

