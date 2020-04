PÅ BEDRINGENS VEI: Roar Hillestad hjemme i kårboligen i Revetal. Foto: Privat

94-åring med lungekreft overlevde coronaviruset: – Han er en ordentlig harding

Roar Hillestad fra Revetal i Vestfold og Telemark ble smittet med coronaviruset i begynnelsen av mars. Nå er 94-åringen mest opptatt av å få litt kraft i de visne bena igjen.

Nå nettopp

– Jeg er litt tungpustet, det går litt opp og ned, sier Hillestad til VG over telefon.

I begynnelsen av mars var han på vei til San Francisco for å besøke et av sine ni barnebarn sammen med familien. 94-åringen begynte derimot å føle seg dårlig da de mellomlandet i Amsterdam. Han hadde nylig tappet vann ut av en lunge, og trodde at det var grunnen til at han var andpusten.







I fem år har Hillestad levd med lungekreft, men sykdommen har ikke forverret seg med tiden, forteller han.

– Vi kom oss til Amsterdam, jeg følte meg ikke særlig frisk, men tenkte at det skulle gå bra:

– Da vi gikk på flyet til San Francisco snakket vi med betjeningen. Piloten kom ut og sa han ikke kunne ta ansvar for meg og ville ha meg av flyet, forteller Hillestad og ler.

PÅ VEI TIL SAN FRANCISCO: Roar Hillestad på flyplassen i Amsterdam. Turen videre ble det derimot ikke noe av, da han ikke kom med til San Francisco fordi han hadde feber. Foto: Privat

Sønnen Thorvald Hillestad, som er tidligere Senterparti-ordfører i Re kommune – i dag slått sammen med Tønsberg, bor på familiegården sammen med faren.

– De ville teste ham da han kom hjem fordi han hadde vært i utlandet, og testen var positiv, forteller han til VG.

94-åringen selv forteller at han ikke ble redd da han fikk beskjed om at han var smittet av coronaviruset.

– Da regnet jeg med at det fikk komme som det kom. Jeg var jo forberedt på alt, sier han.

les også Ordfører tatoverte kommunevåpenet på armen

Sønn og svigerdatter ble smittet

Den 12. mars innførte USAs president Donald Trump innreiseforbud i 30 dager fra flere europeiske land.

– Sønnen min og svigerdatteren min dro til San Francisco uten meg, de rakk bare å sove der én natt før han Trump sa at siste fly til Europa ville gå dagen etter, sier Hillestad.

Familien er stor. Hillestad har tre barn, ni barnebarn og 16 oldebarn, forteller han. Kona mistet han for 12 år siden, og han har jobbet som bonde hele livet før han ble pensjonert.

Etter at han fikk påvist covid-19 ble han sendt på sykehuset for behandling, før han ble sendt hjem igjen, og videre flyttet til en isolert avdeling ved Tønsberg sykehjem.

– Det var trasig, beskriver 94-åringen.

Hjemme på gården hadde svigerdatteren, som jobber i helsevesenet, tatt en test etter at Roar ble smittet. Både hun og Thorvald fikk påvist coronasmitte.

– Vi tenkte at det ikke var så rart at vi også ble smittet, da vi hadde vært mye sammen med far, men vi hadde ingen store symptomer:

– Ettersom vi begge var blitt smittet og var relativt friske bestemte vi oss for å hente far hjem til gården – så han skulle slippe og være uten radio og TV isolert på sykehjem, forteller Thorvald Hillestad.

93-ÅRSDAGEN: Roar Hillestad på 93-årsdagen i juli 2019. Foto: Privat

– En ordentlig harding

De siste 14 dagene har 94-åringen bodd hjemme, og formen har bedret seg dag for dag.

– I begynnelsen var vi i tvil på om det kom til å gå bra. Men han er en ordentlig harding. De siste dagene har han til og med vært ute og gått tur, forteller Thorvald.

Lørdag var Roar Hillestad ute på en ny tur. Snart håper han også å kunne kjøre bil igjen, noe han gjorde frem til han fikk covid-19.

– Det er en litt bratt bakke utenfor huset her, så den er litt tungt å gå. Jeg er litt vissen i bena, men det går brukbart, sier han.

Hillestad takker familien, som har vært flinke til å ta vare på ham de siste ukene.

– De er flinke til å besøke meg. Det blir mange telefoner, jeg har også fått en telefon hvor jeg kan snakke med alle på video, det er hyggelig, sier han.

Publisert: 18.04.20 kl. 19:35

Les også

Fra andre aviser