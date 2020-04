FHI-direktør Camilla Stoltenberg, helseminister Bent Høiem statsminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog informerer om den videre håndteringen av coronakrisen klokken 16. Bildet er fra en tidligere pressekonferanse. Foto: Lise Åserud

Aftenposten: Småskolen åpner om tre uker, barnehager om to

Regjeringen vil gjenåpne barnehagene 20. april og 1.-4. klassetrinn 27. april, ifølge et internt regjeringsdokument som Aftenposten har fått tilgang til.

Dokumentet er ifølge avisen oppdatert av helseminister Bent Høie (H) sent mandag kveld, men Aftenposten har ikke fått bekreftet at utkastet er endelig.

Ifølge dokumentet som er feilsendt til Aftenposten, vil også skolefritidsordninger og videregående for elever som skal ut i lære neste skoleår, gjenåpnes 27. april.

Av dokumentet fremgår også at hytteforbudet oppheves fra 20. april.

Statsminster Erna Solberg (H), kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) informerer klokken 16 om regjeringens videre håndtering av coronakrisen.

Også direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog deltar i dagens pressekonferanse.

Det har gått nesten fire uker siden regjeringen kom med de sterkeste og meste inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, for å begrense coronasmitte.

Viruset har kostet 83 liv i Norge. 281 smittede er innlagt på sykehus.

Nye beregninger for smittespredning åpner for å lempe på strenge og inngripende tiltak. Mandag kunngjorde regjeringen at coronaepidemien er under kontroll i Norge.

Helseminister Bent Høie (H) kunne på regjeringens pressekonferanse opplyse at hver nordmann som er smittet med coronaviruset i gjennomsnitt smitter 0,7 andre.

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg kalte tallet «et stort fremskritt», men påpekte at det er usikkerhet knyttet til smittetall og beregninger.

– Må beholde overtaket

Høie advarte mot å slippe alle tiltakene for raskt.

– Tiltakene vi har gjennomført, har gjort at vi har fått et solid overtak. Det må vi beholde, uttalte helseministeren mandag.

Stengning av barnehager og skoler, 14 dagers reisekarantene etter utenlandsopphold og forbud mot å reise på hytta er blant tiltakene som har hatt de største konsekvensene.

STENGT: Krokstad skole i Drammen har vært stengt i tre uker. 560 elever må være hjemme. Foto: Janne Møller-Hansen

Over 600.000 barn under 16 år har de siste tre ukene vært hjemme fra skolen, mens mer enn 250.000 smårollinger er hjemme fra barnehagen.

– Mitt mål er at vi kan åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tillater det, uttalte kunnskapsminister Guri Melby (V) 28. mars.

Mest inngripende tiltaket

Hun ga en ekspertgruppe i oppdrag å foreslå hvordan noen eller alle barn og unge fortsatt kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas.

Et flertall av kommunene, NHO og LOs største forbund Fagforbundet mener ifølge NTB at stengningen av skoler og barnehager er det mest inngripende av regjeringens tiltak.

– Om det forsiktig antas at 300.000 foreldre som følge av omsorgsansvaret har fått redusert sin effektive arbeidsdag med en firedel, tilsvarer dette et ytterligere produksjonstap på 0,3 milliarder per virkedag, skriver sjeføkonom i NHO Øystein Dørum.

Barn av arbeidstagere med kritiske samfunnsfunksjoner har fortsatt rett til skole- og barnehageplass. Regjeringen varslet 25. mars at flere sårbare barn også bør få et tilbud.

Frykter omsorgssvikt

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) frykter at flere barn utsettes for omsorgssvikt, når skoler og barnehager holdes stengt.

– Hvis vi kun ser på de sårbare barna isolert, er det et argument for å åpne. Men dette må fattes på bakgrunn av en helhetlig vurdering, har statsråden sagt til VG.

Skolebyråden i Oslo Inga Marthe Thorkildsen (SV) har overfor Aftenposten slått fast at skoler og barnehager i Oslo uansett ikke åpner første uken etter påske.

REKORD: Arbeidsledigheten har aldri vært høyere: Over 300.000 er helt ledige, ifølge NAV. Foto: Bjørn S. Delebekk

En annen ekspertgruppe ledet av økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo Steinar Holden har utført samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltakene.

300.000 arbeidsledige

Over 300.000 mennesker er helt arbeidsledige. Børsen stuper, mange bedrifter balanserer på randen av konkurs. Tjenestenæringen er særlig hardt rammet.

Regjeringens tiltak for å bøte på coronakrisen for husholdninger og bedrifter beløper seg til mer enn 280 milliarder kroner.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad anslår i en kronikk i DN tirsdag at norsk fastlandsøkonomi vil krympe med 6,5 prosent i år.

– Vi vil trolig oppleve det største fallet i den økonomiske veksten siden annen verdenskrig, selv med de store økonomiske mottiltakene som settes inn, skriver Bjørnstad.

Lavere verdiskapning

Han understreker at virkningen på økonomien er sterkt avhengig av varigheten og styrken på smitteverntiltakene.

NHO anslår at permitteringene utløst av coronakrisen utløser anslagsvis 280 milliarder kroner i lavere verdiskapning på årsbasis.

Overfor Holdenutvalget har NHO gitt uttrykk for at åpning av skoler og barnehager, i tillegg til mer fleksibel håndtering av reiseregler og karantene, er viktigst for å få hjulene i gang.

