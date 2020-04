USIKKER: Eli Boatwright og ektemannen Mike la ut livsverket sitt, Fjellro turisthotell, for salg tidligere i år og skulle egentlig vært pensjonister nå. Coronapandemien ville det annerledes. Foto: Odin Jæger

Må sette pensjonistdrømmen på vent: – Aldri opplevd en sånn krise

VALLDAL (VG) De hadde planer om å selge livsverket og realisere pensjonistdrømmen. Men nå må Eli Boatwright og mannen fortsette hotelldriften i Fjord kommune på Sunnmøre. Der er arbeidsledigheten seksdoblet siden coronautbruddet.

– Vi har vært gjennom mange kneiker, men aldri, aldri opplevd en sånn krise. Det griper inn i absolutt alt, sier Eli Boatwright (66) til VG.

Våren er på sitt aller fineste i hjertet av Turist-Norge, men det ligger mørke skyer over næringen. Sammen med mannen Mike Boatwright (74) har hun i over halve livet – i 35 år – drevet Fjellro Turisthotell.

På grunn av alder og helsesituasjon la paret ut det 101 år gamle hotellet for salg i vinter.

Nå innser de at det ikke blir noe salg og pensjonistliv med det første. Markedet for salg av næringseiendom har tørket inn.

– Vi er vant til hardt arbeid. Nå må vi bare innrette oss på situasjonen og at det blir en sesong til, sier hun.

Påsken med bluesfestival på hotellet ble avlyst. 24 rom sto tomme. Bookingene til sommersesongen var rekordmange, men ifølge Boatwright har avbestillingene vært mange.

Den nye kommunen Fjord hadde før pandemien bare 18 arbeidsledige. De siste tallene fra NAV viser 114 arbeidssøkere. Oppgangen er på formidable 533 prosent.

Også Fjellro Turisthotell har vært nødt til å permittere.

BARE RO: Bluesfestivalen i påsken måtte avlyses. Nå er Eli Boatwright spent på hva sommersesongen bringer til Fjellro Turisthotell. Foto: Odin Jaeger

– Preger mange

Fjord kommune er en sammenslutningen av gamle Stordal og Norddal kommune og har bare én registrert smittet. Følgene av det strenge smittevernet er foreløpig langt større enn av selve viruset.

– Det gir veldig stor usikkerhet. Den preger mange, sier ordfører Eva Hove (Ap).

– Kanselleringene i reiselivet rammer hardt. De har inntektene sine gjennom noen hektiske sommermåneder, men har utgifter hele året. Det private markedet for møbler er også stoppet nesten helt opp. Så vi har en del små og sårbare bedrifter, sier Hove.

– Vi vet ingen ting. Det er fra dag til dag. Det er fremdeles ikke i boks hvordan smittevernsreglene blir. Det er veldig mye usikkerhet, beskriver Boatwright på Fjellro.

Mange kommuner opplever lignende utfordringer nå. I nabokommunen Sykkylven har 27,6 prosent søkt om dagpenger. Det er mest av alle kommuner i Norge. 990 ble i mars permittert fra møbelbedriften Ekornes.

Fra bowling til sykehus

I Valldal i Fjord er Lisa Nygård (22) en av dem som må holde midlertidig stengt. Alle de tre fast ansatte i bowlinghallen «Kulå» er permittere – inkludert den daglige lederen selv.

Hun har begynt på deltid på sykehuset i Ålesund.

BOWLING-PAUSE: Lisa Nygård (22) måtte stenge bedriften – en bowlinghall – og permittere de ansatte. Foto: Odin Jæger

– Med tanke på permisjon og dagpenger så kan jeg ikke jobbe mer enn 50 prosent. Da mister jeg dagpengene, og taper mye penger, sier hun.

Lisa Nygård er ikke redd for å jobbe i helsevesenet. Ålesund har foreløpig sluppet unna den helt store smittespredningen. I hele Møre og Romsdal Fylke er kun 121 bekreftet smittet. To er døde.

– Sikkerhetsrutinene og smittevern er strengt og høyt prioritert. Så jeg er ikke bekymret for det i det hele tatt, sier Lisa.

Hun er mye mer bekymret for fremtiden til bowlinghallen i hjembygda.

– Det er kritisk med tanke på at vi taper så mye penger. Det er kun utgifter og ingen inntekt. Så vi må omstille oss på en helt annen måte enn vi så for oss, sier hun.











LÅST DØR: Lsa Nygård holder bowlinghallen i Valldal stengt.

Bekymret

Som mange andre småbedrifter i kommunen er bowlinghallen basert på størst trafikk sommerstid. 15–20 har jobb i høysesongen. Nå vet ingen hva som skjer de neste månedene.

– Jeg er ganske redd for hvordan det blir i senere

tid med tanke på jobb, for det er veldig vanskelig å få seg jobb her

inne, sier Lisa Nygård.

Mike og Eli Boatwright kjenner på den samme uroen. Det er uvant.

– Det er jo reiseliv som egentlig har vært den tryggeste

næringen her inne – i tillegg til jordbær. Det griper inn på alt og alle i stor

grad. Valldal er jo en turistbygd. Vår bedrift er den eldste

reiselivsbedriften i kommunen og har i stor grad utenlandske gjester.

I utgangspunktet så det ut til å bli en veldig lovende sesong med

rekord i forhåndsbookinger, sier Eli Boatwright.

MÅ FORTSETTE: Mike og Eli Boatwright gledet seg til å ta det mer med ro i livet, men nå ser det ut som de må stå på videre på Fjellro Turisthotell. Foto: Odin Jaeger

Pensjonisttilværelsen er satt på vent på ubestemt tid. Hun er usikker på om nordmenn kommer til å erstatte de utenlandske gjestene til sommeren.

Geirangerfjorden er et av åtte norske steder på Unescos liste over verdensarvsteder. Deler av Fjord kommune ligger innenfor det definerte området til FN-organisasjonen. Interessen for det vestnorske fjordlandskapet er tradisjonelt stor fra internasjonale turister.

– Det er stort trøkk her om sommeren. Vi håper og tror at det kommer nordmenn som vil bruke landet sitt, men jeg tror ikke det vil kompensere for de gjestene som forsvinner, sier Eli Boatwright.

Hun er forberedt på at hun må «stå på» i lang tid fremover.

– Da må man kanskje bygge opp igjen det som sto

rimelig trygt fra før. Alt fra kunderelasjoner, ny tiltro til at det er en fin og

trygg plass å være. Her er jo helt fantastisk natur, som heldigvis kommer

til å vedvare og stå her, sier hotelleieren.

