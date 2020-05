HASTER: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, er bekymret for kreftpasientene. Hun mener screeningporgrammene må settes i gang snarest. Foto: Marie von Krogh

Mer enn 50.000 kreft-screeninger utsatt: – Haster å sette i gang

De forskjellige kreftscreeningprogrammene melder om enorme etterslep. Kreftforeningen er bekymret for at kreftpasienter blir diagnostisert for sent, og at det kan få store konsekvenser.

De forskjellige screening-programmene for kreft i Norge er ment for å oppdage og diagnostisere kreft tidlig.

Men nå har alle programmene nærmest stoppet opp som følge av corona-pandemien. Det sendes ikke lenger ut nye invitasjoner til screening. VG har hentet inn tall fra Kreftregisteret som viser at mer enn 50.000 screening-undersøkelser ikke er blitt gjennomført siden 16. mars.

Mammografiprogrammet gjennomfører normalt 15.000 undersøkelser i måneden. Siden 16. mars har programmet vært stoppet.

Det tas omtrent 40.000 prøver knyttet til livmorhalsprogrammet i måneden. Siden 16. mars har ikke programmet sendt ut påminnelser om å bestille time hos lege, og Kreftregisteret antar at antall undersøkelser er halvert.

Tarmscreeningprogrammet, som fremdeles er et pilotprosjekt, sender invitasjon til 1800 personer i måneden. Siden 16. mars har ikke programmet sendt ut invitasjoner.

Tirsdag opplyser Kreftregisteret til VG at de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet har gitt klarsignal til å begynne å ta opp aktiviteten igjen. Kreftregisteret er i gang med å kartlegge kapasiteten ute i sykehusene, og håper at driften skal være i gang igjen mot slutten av sommeren.

– Jeg mener vi at man må åpne screening-programmene igjen - selv om man kanskje må undersøke færre enn vanlig i oppstartsfasen. Vi mener at det haster å sette i gang, før etterslepet blir veldig stort, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, til VG.

Mammografiprogrammet sender ut 7500 invitasjoner i uken, men ikke alle som får invitasjon deltar. For mammografi ligger oppmøtet på om lag 75 prosent, mens det er ca 70 prosent som tar livmorhalsprøve som anbefalt, ifølge tall fra Kreftregisteret.

– For hver dag øker antall utsatte avtaler med om lag 1500. Det er klart at forsinkelser ikke er gunstig for kvinnene, sier leder for mammografiprogrammet, Solveig Hofvind, til VG.

Mammografi: Forsinkelse på om lag tre måneder

Hofvind forteller at det er praktisk talt umulig å gjennomføre en mammografiundersøkelse på to meters avstand, fordi helsepersonell står så tett på kvinnene.

Mammografi er en undersøkelse av brystene, som er ment for å oppdage brystkreft tidlig. I Norge inviteres alle kvinner mellom 50 og 69 år til undersøkelse annet hvert år.

– Alle kvinnene som var planlagt at skulle tilbys screening denne våren, vil få nytt tilbud så fort vi starter igjen. Ut i fra dagens situasjon, regner med å få en forsinkelse på om lag tre måneder, hvis vi klarer å starte opp igjen til høsten, sier Hofvind.

– Høyst sannsynlig vil forsinkelsene få konsekvenser

Hun oppfordrer alle kvinner til å være litt ekstra observante på egne bryster i denne perioden. Dersom man oppdager noe unormalt, må man ta kontakt med lege.

– Vi vet ikke hvilke konsekvenser dette får, men vi screener hvert andre år for å oppdage svulster tidlig. Høyst sannsynlig vil forsinkelsene få konsekvenser, men hvor store de blir vet vi ikke enda.

Også leder for livmorhalskreft-programmet, Ameli Trope, er bekymret:

– Det er veldig viktig å ta livmorhalsprøve når man får påminnelse. Screeningprogrammet forebygger 70 prosent av krefttilfellene. Over halvparten av de som får påvist kreft har ikke tatt livmorhalsprøve ved anbefalt tid.

Programmet sender vanligvis ut påminnelse to måneder før anbefalt tid. I mars og april er ikke slike påminnelser sendt ut. Kvinner som ønsker det kan fortsatt ta prøvene, men må bestille time selv.

– Det tar oftest lang tid at kreft utvikles fra alvorlige celleforandringer. Min største bekymring nå er at det kan være kvinner som ikke tar kontakt med sin lege, selv om de har symptomer, sier Trope.

Kreftforeningens generalsekretær mener det er for sent å vente til høsten med å starte opp programmene igjen.

– I den tidlige fasen av corona-epidemien hadde vi stor forståelse for at man stoppet screening-programmene. I den fasen vi har kommet til nå, har vi fått bedre rutiner og mer smittevernsutstyr, som gjør at det bør være mulig å sette i gang programmene igjen, sier Ross.

– Jeg er også bekymret for at FHI forventer en smittetopp over sommeren, og at det kan bety at vi må utsette enda en gang. Da kan etterslepet bli uhåndterlig.

Publisert: 02.05.20 kl. 15:35

