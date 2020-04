VANSKELIGE TIDER: Påfyll av kunnskap og kompetanse er høyere utdanningsminister Henrik Asheims beste medisin i den tiden mange permitterte og ledige går i møte fremover. Foto: Frode Hansen, VG

Asheim og regjeringen: Møter sjokkledighet med ny kompetansepakke

De nye ledighetstallene ryster regjeringen. I statsråd fredag gikk det til sammen 190 millioner til en egen kompetansepakke for utsatte næringer.

– De nye tallene som kom fredag, viser hvor alvorlig denne situasjonen er. Vi har den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig. Det er vanskelige tider for mange, særlig for dem som er permitterte eller har mistet jobben og nå er bekymret for fremtiden sin, sier minister for høyere utdanning, Henrik Asheim til VG.

Nå har over 412.000 personer meldt seg som arbeidssøkende hos NAV. Det tilsvarer hele 14,7 prosent av arbeidsstyrken.

Med bakgrunn i utviklingen bevilget Stortinget for noen dager siden 150 millioner kroner til tiltak for at flere av de som er permitterte kan få påfyll og utdanning. Nå følger regjeringen opp, og legger ytterligere 40 millioner på bordet.

– Vi må bruke tiden fremover på å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. Derfor oppretter vi nå flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

STEILENDE KURVER: Kurvene som viser permitterte og ledige på NAVs diagrammer - går rett til værs de siste ukene. Foto: NAV

Han understreker at kompetansekronene først og fremst skal brukes på arbeidstakere som er permitterte eller ledige innen hardt corona-rammede sektorer som industri, reiseliv, varehandel, frisør og mat og drikke.

– Og kompetansepakken skal fordeles sammen med partene i arbeidslivet. Det har jo skjedd mye innen nettbasert utdanning den siste tiden. Jeg tror det er viktig at folk som nå rammes av permitteringer eller ledighet bruker tiden på påfyll av kompetanse. Det er dette vi nå forsøker å tilrettelegge, sier Asheim til VG.

Kompetansepakken 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer.

50 millioner kroner til nettbasert opplæring.

20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger.

20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte.

Tilsammen: 190 millioner kroner. (Kilde: Kunnskapsdepartementet) Vis mer

– Hvor raskt kan permitterte og ledige få nytte av disse kompetanse-pengene?

– Dette går i statsråd fredag. Deretter går vi raskt i dialog med partene for å få i gang tilbudene denne våren. I tillegg er vi i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om hvordan vi kan endre regelverket slik at de som mottar dagpenger kan delta i korte opplæringstilbud samtidig, svarer Asheim.

Han understreker betydningen av at regjeringen nå sammen med Stortinget forsøker å motvirke konsekvensene av den økonomiske krisen landet er inne i. Kompetansepakken er ett av flere tiltak i så henseende.

Publisert: 03.04.20 kl. 11:45

