Kommunenes coronatiltak: Øy i Lofoten har isolert seg

Kommuner over hele landet har innført egne coronaregler. Regjeringen varsler klarere nasjonale føringer, men søndag ble tiltakene utsatt.

– Det kan hende vi må benytte sivil ulydighet for å opprettholde tiltakene, sier ordfører Susan Berg Kristiansen på Værøy, ytterst i Lofoten.

Søndag klokken 14 skulle regjeringen frem nye retningslinjer som skal veilede kommuner som vil ha egne tiltak for å bremse coronasmitte.

I siste liten ble pressekonferansen utsatt på ubestemt tid, etter at regjeringen på oppløpssiden vannet ut den nye veilederen ved å skrive at den ikke er rettslig bindende.

Det skjer etter uker med gnisninger mellom kommunene og regjeringen.

Flere interesseorganisasjoner har jobbet for at regjeringen skal få kommuner med svært strenge regler, til å lempe på tiltakene.

Lukket øy

Øysamfunnet på Værøy har 730 innbyggere og nekter alle andre enn fastboende tilgang til øya. Det er gjort unntak for samfunnskritisk personell og «de som har sterke personlige grunner».

Alle som ankommer øya, enten med helikopter eller ferge, blir kontrollert.

Alle som reiser fra øya og kommer tilbake, må i 14 dagers karantene.

Værøy er en fiskerikommune og midt i sesongen for skreifisket. Dette bildet er tatt utenfor Henningsvær, lenger øst i Lofoten. Foto: Annemor Larsen / VG

Lofotfisket pågår for fullt om dagen.

Fastboende som drar ut på fiske fra Værøy, skal ha karantene om bord i båten, og ikke oppsøke kafé, butikk eller lignende.

– Vi er en fiskerikommune og er i den viktigste perioden av året. Så dette handler også om å ivareta livsgrunnlaget vårt, sier Kristiansen.

Hun ønsker å opprettholde de strenge tiltakene til over påske.

– Vi må ikke glemme at dette landet består av mange typer forskjellige samfunn.

– Hvis regjeringen sier du må åpne kommunegrensen, hva gjør du da?

– Tja, svarer Kristiansen.

Venter på regjeringen

De fem andre kommunene i Lofoten har vedtatt felles regler, som blant annet innebærer at alle tilreisende fra Sør-Norge må i karantene i 14 dager.

Søndag går det midlertidige vedtaket ut.

– Vil dere videreføre tiltakene?

– Det vet ikke vi ikke per nå. Vi skal avvente hva som kommer fra regjeringen, sier ordfører Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy.

– De tiltakene vi har gjort har vært for å beskytte vår lokalbefolkning, for å gi kommunen og sykehuset tid til å rigge seg. Det at vi har hatt mangel på utstyr og ganske mange i karantene, har vært utfordrende. Vi har kjøpt oss tid, sier Solberg.

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Undersøker lovligheten

– Vi må ha de samme reglene over hele landet, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse fredag 20. mars.

Det skjedde etter at flere kommuner innførte regler for opphold på hytter som var strengere enn de nasjonale.

Noen dager før fikk fylkesmennene i oppgave fra regjeringen å kontrollere hvorvidt de ulike kommunenes tiltak er lovlige.

Regjeringen har også kommet med en egen forskrift som gjør at Forsvaret ikke rammes av den enkelte kommunes regler.

Over helgen kom statsminister Erna Solberg med en uttalelse langs en mer moderat linje, hvor hun sa at hun hadde forståelse for at kommunene ønsket lokale tiltak, men at hun var bekymret for samfunnskritiske funksjoner.

Solberg i Vestvågøy sier Fylkesmannen i Nordland ikke har pålagt kommunen å endre noen av tiltakene.

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg på Virusmottaket på Ullevål universitetssykehus. Foto: Hallgeir Vågenes

– Begrepet søringkarantene, det kjenner jeg meg ikke igjen

En rekke kommuner i Trøndelag, Nordland, samt Troms og Finnmark har innført lignende karanteneregler, hvor tilreisende fra flere andre fylker automatisk må i karantene.

Fylkene som går igjen i reglene er Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Tiltakene ble raskt døpt «søringkarantene».

Minst 124 kommuner har innført tiltak, også i andre fylker enn de nordligste, ifølge regjeringen.

Solberg i Vestvågøy synes begrepet «søringkarantene» er misvisende.

– Begrepet søringkarantene, det kjenner jeg meg ikke igjen i. For dette er en karantene for oss i vår region. Det har gått ut over oss, det har ikke gått ut over søringer, sier Solberg.

Og legger til:

– Jeg står inne for det vi har gjort. Det har i liten grad gått ut over næringslivet vårt.

Blant de strengeste

Blant de strengeste kommunene i Norge er Bindal i Nordland, som har automatisk karantene for alle tilreisende i Norge, med unntak av 17 nærliggende kommuner.

Seljord kommune i Telemark har innreiseforbud for alle andre enn de som er bosatt i de nærliggende kommune. Det er gjort unntak for samfunnskritiske jobber.

Vinje kommune i Telemark har hatt et lignende forbud, men opphevet dette fredag.

Vardø kommune i Troms og Finnmark har 14 dagers karantene for alle som kommer inn i kommunen, uansett hvor de kommer fra.

Ordfører Ørjan Jensen (MDG) i Vadsø forteller at kommunen inntil videre opprettholder sine regler, men har oppdatert dem unntak for fiskere og pendlere, samt andre samfunnskritiske yrkesgrupper.

Ordfører Ørjan Jensen i Vardø.

I helgen ble Vardø herjet av uvær, som blant annet gjorde at kommunen sto uten ambulansefly.

– Veiene ut av kommunen var stengt og selv veiene inne i kommunen var stengt. Det viser hvor sårbare vi er, sier Jensen.

Jensen mener det har vært «veldig gode grunner for å ha lokale karantenebestemmelser i Nord-Norge og andre steder.

– Det er kommunen som vet hvor skoen trykker, sier han.

Rettelse: I den opprinnelige artikkelen sto det «De fem andre kommunene i Lofoten og Vesterålen har vedtatt felles regler...». Alle de fem kommunene det er snakk om ligger utelukkende i Lofoten, ikke i Vesterålen.

