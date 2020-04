PASIENTER: Oslo universitetssykehus har for tiden 50 pasienter innlagt med coronasykdommen covid-19. Foto: Frode Hansen

Flere norske coronapasienter har hatt symptomer i hjernen

Nevrologer ved Oslo universitetssykehus ber norske leger være oppmerksomme på at covid-19-pasienter kan ha nevrologiske symptomer som hodepine, nedsatt bevissthet og forvirring.

For mindre enn 10 minutter siden

Pasienter som har blitt smittet av det nye coronaviruset og sykdommen covid-19 beskriver svært ulike symptomer. Mange forteller om pustevansker og feber. Andre beskriver nedsatt smaks- og luktesans.

En pasient med akutte magesmerter viste seg å ha covid-19, skrev leger ved Oslo universitetssykehus i Tidsskriftet.

Nå forteller flere nevrologer at enkelte pasienter kan utvikle alvorlige nevrologiske symptomer etter å ha blitt smittet med coronaviruset:

– Pasientene kan ha ulike nevrologiske tilstander pga Covid-19 infeksjon. Det kan være vanlige tilstander som hodepine og svimmelhet, men også nedsatt bevissthet, hjerneslag, epilepsi og påvirket koordinasjon, opplyser overlege og leder i Norsk nevrologisk forening Anne Hege Aamodt.

– Og så kommer det stadig mer erfaring med at redusert smakssans, luktesans og nervesmerter kan forekomme ved koronasmitte.

les også 30 personer forteller: Slik er det å være smittet

Et lite antall pasienter

Ved Oslo universitetssykehus har de sett noen tilfeller der covid-19-pasienter har hatt slike symptomer:

– Vi har sett pasienter med covid-19 som har hatt påvirkning av hjernen med mentale funksjoner og forvirring, sier professor og seksjonsleder Mathias Toft ved nevrologisk avdeling på Ullevål.

Han understreker at det dreier seg om et lite antall pasienter, og at covid-19 først og fremst gir luftveissykdom.

– Det er usikkert foreløpig om dette er en direkte følge av covid-19, som så langt aldri har vært sikkert påvist i hjernen, sier Toft.

– Hva bør helsepersonell være oppmerksomme på når de tar i mot covid-19-pasienter?

– Ved samtidig forvirring og mental endring bør man vurdere påvirkning av nervesystemet, skriver seksjonslederen.

Mange lurer på om de har hatt coronaviruset. VGTV sjekket hurtigtest:

– Bør undersøkes

Nevrolog og overlege Anne Hege Aamodt viser også til en studie fra Wuhan-provinsen i Kina. Omlag 1/3 av pasienter som ble innlagt på sykehus med covid-19 i denne studien, hadde nevrologiske symptomer.

Mer alvorlig syke pasienter hadde oftere nevrologiske symptomer enn de med mindre alvorlig covid-19-tilfellene.

– Derfor bør pasienter med Covid-19 undersøkes også med tanke på nevrologiske symptomer i tillegg luftveissymptomer og feber når de undersøkes. Leger på norske sykehus må kjenne til og være oppmerksomme på nevrologiske symptomer hos Covid-19-pasienter, sier Aamodt.

les også Overlege om corona-pasienter på respirator: 30 prosent kan få langvarige lungeproblemer

Viral betennelse i hjernen

New York Times skriver om flere eksempler der covid-19-pasienter har hatt symptomer på hjernebetennelse.

Det medisinske tidsskriftet Radiological Society of North America beskriver en kvinnelig pasient i 50-årene som oppsøkte legen. Hun skal ha vært forvirret og klaget på hodepine. Hun ble dårligere og kunne i liten grad gjøre rede for seg. En skanning viste unormal svelling og en betennelse i hjernen. Tester viste at kvinnen var smittet av covid-19.

– Tilstanden og sykdomsforløpet er sammenfallende med en viral betennelse i hjernen. Dette kan tyde på at virus kan påvirke hjernen direkte i enkelte tilfeller, sier nevrolog Elissa Fory ved Henry Ford Health System til New York Times.

Ta vare på deg selv. Dette er koronavettreglene:

Egen avdeling i Lombardia

Leger i flere land har beskrevet en rekke nevrologiske symptomer hos coronapasienter. Ved det italienske sykehuset ASST Spedali Civili i Lombardia har de 20 såkalte neurocovid-pasienter. Altså pasienter som både er smittet av covid-19 og har nevrologiske sykdommer.

– Når antall covid-19-tilfeller øker i de fleste europeiske land, må nevrologene forberede seg på å behandle disse sakene, skriver leder den nevrologiske enheten ved sykehuset Alessandro Padovani i European Academy of Neurology.

Han anbefaler at sykehusene forbereder team av nevrologer som både kan konsultere de tradisjonelle corona-avdelingene og være spesialister for neurocovid-pasientene.

Publisert: 04.04.20 kl. 13:01

Fra andre aviser