SJEF: Mari Trommald er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Foto: Frode Hansen / VG

Coronatiltakene: Barnevernet får færre bekymringsmeldinger

Barnevernet mottar færre bekymringsmeldinger nå enn før Norge ble stengt. Barnevernsjef Mari Trommald er bekymret for barna som ikke lenger blir sett.

– De som vanligvis ser barn, gjør ikke gjør det nå. Vi er veldig bekymret for at vi ikke får hjulpet de barna som trenger det, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) Mari Trommald til VG.

Skoler og barnehager har stått tomme i snart tre uker. For én uke siden bestemte regjeringen seg for å videreføre tiltakene til over påske.

Spørsmålet er om skoler og barnehager forblir stengt også etter 13. april, eller om de åpnes helt eller delvis.

I mellomtiden er barnevernsjefen bekymret for at færre melder fra om at barn har det vondt:

– Antall bekymringsmeldinger går ned. Vi har også sett at antall akuttplasseringer av barn har gått noe ned. Det er ikke så rart, fordi de som vanligvis melder fra til barnevernet er de som jobber i barnehager og på skoler, sier Trommald.

Bufdir har ikke eksakte tall på antall bekymringsmeldinger, men har gjort en kartlegging hos barnevernsledere:

** Nesten fire av ti barnevernsledere sier at det kommer inn færre bekymringsmeldinger enn vanlig.

** Seks av ti melder at det kommer inn omtrent like mange bekymringsmeldinger som tidligere.

Kartleggingen ble gjennomført 24. og 25. mars, altså nesten to uker etter regjeringen vedtok å stenge skoler og barnehager. Om lag 80 prosent av de spurte barnevernstjenestene svarte i undersøkelsen.

Mandag meldte NRK at sykehusene får inn færre barn med uforklarlige skader. Legene er bekymret for at barn som blir utsatt for vold og omsorgssvikt ikke fanges opp.

– Vi deler denne bekymringen. Det som blir viktig for oss fremover, er å få en oversikt over de samlede tjenester som gis til barn og unge, sier Trommald.

Ekspertgruppe

BARNEOMBUD: Inga Bejer Engh ber myndighetene sørge for at det ikke er de mest sårbare som må bære byrden av smitteverntiltakene. Foto: Kyrre Lien

Helsedirektoratet har nå satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere tiltak for skoler og barnehager under coronakrisen. 25. mars varslet regjeringen at flere sårbare barn og unge bør få gå på skolen og i barnehagen.

– Hensynet til barnets beste må her veie tungt, sier Barneombud Inga Bejer Engh til VG.

– Regjeringen har allerede bestemt at barnehage og skoler kan holdes oppe for barn med særskilt omsorgsbehov. Det er viktig med tydelige føringer fra staten om hvilke grupper barn det her kan være snakk om. Vi må sørge for at disse unntakene blir forstått og håndhevet innenfor de rammene som foreligger, sier hun.

Økt risiko for omsorgssvikt

Hverken Trommald i Bufdir eller barneombud Bejer Engh ønsker å si om de kommer til å anbefale at skoler og barnehager åpnes helt eller delvis etter påske.

– Vår rolle er å påpeke bekymring for denne gruppen. Så må vi sammen sørge for at barna blir ivaretatt innenfor de rammene vi har nå, og at det gis forsvarlige tjenester, sier Engh.

– Hvis ikke vil det være de aller mest sårbare gruppene som bærer den største byrden. På et eller annet tidspunkt vil coronatiltakene få konsekvenser for disse barnas psykiske og fysiske helse, både på kort og lang sikt.

Hun mener at tiltakene i seg selv også kan føre til at flere barn blir utsatt for omsorgssvikt, for eksempel dersom foreldres egne hjelpetilbud i rusomsorgen blir nedskalert.

– Foreldre lever i en mer stresset situasjon enn de gjorde og barn blir tvunget til å være mer hjemme. Det gjør at risikoen for at barn blir utsatt for noe som ikke er greit øker, sier Engh og legger til at samarbeidet med myndighetene er godt.

– Vet ikke konsekvensen

Forandringsfabrikken, en stiftelse som jobber for å forbedre hjelpesystemene for barn og skoler, er jevnlig i kontakt med barn som lever i utrygge hjem.

– Vi synes det er forunderlig hvordan landet stenges ned, uten at det blir snakket alvorlig nok om barna i det offentlige rom, sier gründer og leder Marit Sanner til VG.

En undersøkelse utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fant at bare én av fem ungdommer som sier de har vært utsatt for vold eller overgrep har vært i kontakt med hjelpeapparatet. Sanner mener mange går under radaren.

– Vi må ikke tro at vi vet hvem barna som har det vanskelig er. For det gjør vi ikke. Jeg tror ikke myndighetene er så bekymret for barna som de burde vært.

Glorija, en av de frivillige i Forandringsfabrikken, mener det er for mye usikkerhet om tiltakenes effekt.

– Det vi vet etter å ha snakket med ungdommer rundt i landet, er at veldig mange barn og ungdommer ikke har det trygt nå. Og slik jeg har forstått det, vet vi ikke om vi stopper så mye smitte ved å holde barn hjemme.

Hun mener de negative konsekvensene dette har for barn har blitt tillagt for lite vekt og viser blant annet til at avhør av overgrepsutsatte barn blir utsatt.

– Vil vi ta risikoen det er at barn som lever med vold og seksuelle overgrep, må være hjemme og redde døgnet rundt – også er vi ikke er helt sikre på om fungerer?

– Vi vet ikke hva konsekvensen er, av det vi nå gjør. Vi kan ikke la ungene betale en så stor pris for smitteverntiltakene, sier Sanner.

Etterspørsel etter familievernkontor

Nå som fritidstilbud, bibliotek og organisert idrett er stengt, er det ekstra viktig å finne ut om hjelpen når frem til dem som trenger det, understreker Trommald i Bufdir.

Opptil 20 prosent av de ansatte i barnevernets institusjoner har vært i karantene hittil, opplyser hun.

– Vi har jobbet knallhardt med å få til gode vikarordninger, endringer i arbeidstider og så videre, slik at vi får til å bemanne alle de tilbudene som er i Norge i dag. Det har vært en høyt prioritert oppgave, slik at barna som trenger det aller mest får hjelp. Vi har klart å opprettholde et fullt tilbud, sier Trommald.

Familievernkontorene åpnet igjen, etter å ha vært stengt i en periode.

– Det var stor etterspørsel etter familievernkontoret. Det var viktig å få tilbudet på plass igjen. Alle kontorene er åpne igjen og driver individuell veiledning på telefon.

Publisert: 01.04.20 kl. 14:39

