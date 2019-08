Nokas-raner pågrepet i grov narkotikasak

En av mennene som sto bak Nokas-ranet i 2004, er pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling klokken 09.00 i dag. VG har vært i kontakt med ranerens forsvarer Sigurd Klomsæt, som ikke vil kommentere saken.

– Han er ennå ikke avhørt, så han har heller ikke tatt stilling til siktelsen, sier Klomsæt til TV 2.

Berammingslisten til den aktuelle tingretten viser at saken gjelder en «betydelig mengde» narkotika, og at også to andre er siktet.

Alle de tre vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag.

Forsvarer til siktede som fremstilles for fengsling klokken 09.45, Christina Schie Helseth, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Morten Furuholmen, som forsvarer siktede som blir fremstilt for varetektsfengsling klokken 10.30.

Den 5. april 2004 ble Norgeshistoriens største ran begått ved tellesentralen Nokas i Stavanger sentrum. Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner, og totalt 15 menn ble dømt til fengsel mellom tre og 18 år for å ha deltatt eller medvirket til ranet. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 09.08.19 kl. 09:25 Oppdatert: 09.08.19 kl. 09:46

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post