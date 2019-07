HJEMME IGJEN: Fire dager etter at Sarko forsvant i skogen, er han nå tilbake hjemme. Foto: Privat

Den blinde hunden Sarko gjenforent med eieren

Det endte godt for den blinde Border Collien og eieren Henning Olsen.

Torsdag la eier Henning Olsen ut et fortvilet Facebook-innlegg hvor han etterlyste Sarko, og fortalte til VG at den forsvant fra ei hytte ved Østby i Trysil, og ut i skogen.

Søndag har endelig Sarko kommet til rette og uskadet, opplyser en lettet hundeeier i et nytt Facebook-innlegg.

Det opprinnelige innlegget ble delt over 9000 ganger, og Olsen kunne opplyse om et voldsomt engasjement for å få Sarko hjem igjen. Flere skal ha vært ute og lett etter hunden, noe som førte til at det hele endte godt.

– Det var et voksent par, Finn og Anne, som fant ham i dag, 250 meter fra der han ble borte, forteller en lykkelig hundeeier til VG.

Han forteller at området har vært full av hjelpere, både dag og natt.

– Jeg har prøvd å takke alle for uvurderlig innsats, men jeg er veldig redd jeg ikke husker alle. Jeg har alltid synes det er hyggelig å gi, men i dag var det utrolig morsomt for oss å få, sier han.

Olsen var selv på ferie i Pisa da kompisen hans kom seg ble borte. Nå er han, kona Tove og Sarko lykkelig gjenforent.

Publisert: 14.07.19 kl. 20:26