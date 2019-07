BLE SYK: Ingvild Kjerkol, her under et intervju med VG i fjor. Foto: Kristian Helgesen

Ap-politiker Ingvild Kjerkol lammet i ansiktet: – Mer ubehagelig enn alvorlig

Stortingspolitiker Ingrid Kjerkol (44) våknet på ferie i Italia med halvt lammet ansikt. Nå forteller hun om den skremmende opplevelsen.

I et åpenhjertig innlegg på Facebook under et bilde av sitt halve, friske ansikt, skriver Ap-politikeren fra Nord-Trøndelag at hun har fått diagnosen Bells parese. Hun hadde ikke kjennskap til sykdommen før hun våknet på Sardinia 11. juli og ikke hadde følelser i høyre del av ansiktet.

«Etter å ha gjort den nødvendige akrobatikken som min kjære og bekymra ektemann påla meg: PRATE – SMILE – LØFTE, stupe hodekråke og danse litt for å være helt sikker, konkluderte vi sammen med at dette ikke var et hjerneslag», skriver hun.

Deretter begynte de å google. Og ringe hjem til Kjerkols mamma og til fastlegen.

44-åringen hadde vært småsyk før de reiste hjemmefra, og hun forteller at det som hadde begynt med en halsbetennelse, utviklet seg til en Bells parese, altså en lammelse i halvparten av ansiktet.

«Nerven som styrer ansiktsmusklene og bor i en trang beinkanal bak øret, svulmer opp og svekkes som følge av en infeksjon i kroppen. I tillegg til lammelsen fikk jeg synsforstyrrelser, smerter i ansiktet, i hodet og bak øret der det også dannet seg en kul», skriver Kjerkol, som klarer å vise galgenhumor med det som har skjedd:

«Jeg har aldri hatt pokerfjes, nå fikk jeg ett halvt ett».

SELFIE: Ingvild Kjerkol har postet dette bildet på Facebook, av sin friske ansiktshalvdel. Hun gir VG tillatelse til å bruke bildet. Foto: PRIVAT

Er bedre

Kjerkol skriver i en tekstmelding til VG at hun ikke ønsker å gi noe intervju, men at det er greit at Facebook-statusen blir omtalt. Hun har kun én kommentar hun vil føye til, sier hun:

– Dette er mer ubehagelig enn alvorlig. Jeg blir bedre dag for dag sommervarme, nydelige Trøndelag.

Hun skriver i innlegget sitt at hun har fått en stor dose medisiner, og at nervene i ansiktet er i ferd med å våkne opp igjen.

«Og snart vil smilet mitt forhåpentligvis være like skeivt som det var før 11 juli», skriver hun.

Ferien ble gjennomført, om enn med «smak bare i halve munnen, et øye som ikke ville lukke seg helt, og derfor måtte tapes igjen om natta, og sugerør for å unngå den verste siklinga».

Underveis i google-prosessen kom hun over superstjerner som har opplevd å få samme diagnose, som Angelina Jolie og George Clooney. Begge er blitt helt friske.

Kjerkol råder for øvrig alle som våkner opp med en lammelse i ansiktet eller i en annen kroppsdel, og har vanskeligheter med å prate, smile eller løfte, til å ringe nødnummeret 113.

SAMME DIAGNOSE: Hollywood-stjernen George Clooney. Her på et bilde fra i fjor sommer. Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

Råder til å oppsøke lege

Nevrolog Sara Maria Mathisen ved Stavanger Universitetssykehus forteller at Bells parese er mindre alvorlig enn hva man kan tro når man våkner opp med halve ansiktet lammet.

– Lammelsen kommer av at en nerve på utsiden av hjernen er skadet, men ikke ødelagt. Det betyr at det som oftest blir bra av seg selv. I løpet av noen måneder går det over for de aller fleste, sier Mathisen.

Som Kerkhol forklarte i Facebook-innlegget, kommer skaden av at nerven hovner opp og blir skadet, oftest som følge av en bakterie- eller virusinfeksjon.

– Nerver tilheler seg langsomt, men den gjør det. Kroppen fikser seg som regel selv i dette tilfellet.

Hun anbefaler folk å oppsøke lege raskt, dersom de har en lammelse. Det kan utelukke andre og mer sjeldne alvorlige lidelser, som borrelia eller hjerneslag.

– Ved Bells parese er ofte pannen også lammet. Det er sjelden ved hjerneslag. Ved hjerneslag har man andre tilleggssymptomer, som talevansker, lammelser eller betydelig svimmelhet, forklarer Mathisen.

Medisiner fungerer dessuten best de første dagene.

– Vi behandler ofte med steroidtabletter i noen dager, men de bør gis innen tre dager. Vi har ingen studier som viser at steroider har noen effekt etter den tid, sier hun, men beroliger:

– Det kan være et sjokk å få lammelse i ansiktet. Dette er ikke en helt uvanlig tilstand, den er godartet, og går over, sier hun.

