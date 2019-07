Audun (12) har hoppet i sjøen i Mosjøen, og forteller til VG at det beste å gjøre i varmen er å bade. Foto: Lars Hægeland

Temperaturkampen uavgjort: Nesbyen-Grane: 1–1

LAKSFORS (VG) Laksfors i Grane kommune i Nordland klarte ikke å slå varmerekorden søndag, til tross for at det lenge så lovende ut. – Men vi har det faktisk varmere her enn det er i Syden, sier Svein Terje Ditlefsen (41).

Ditlefsen har tatt turen til bystranden i Mosjøen, en drøy kjøretur fra rekordkjemperen Laksfors i Gran, for å bade søndag ettermiddag – sammen med kona Susanne Thorvaldsen (37) og barna Aurora (12) og Audun (9).

Susanne forteller at familien har badet her på bystranden flere ganger de siste dagene, for å kjøle seg ned.

– Det har vært veldig godt med så varmt vær, sier hun.

– Det har jo nesten blitt norgesrekord?

– Ja, det var veldig uventa. Det er jo vanligvis ikke de rekordene som blir tatt i Nord-Norge, her er det jo vanligvis veldig kaldt!

HJEMME I VARMEN: Svein Terje Ditlefsen (41) og Susanne Thorvaldsen (37) nyter varme dager hjemme i Mosjøen – og er ikke særlig opptatt av om gradestokken blir rekordvarm. Foto: Lars Hægeland

Lørdag ble en nesten 50 år gammel varmerekord fra Nesbyen i Buskerud tangert etter at det ble målt 35,6 grader i Laksfors i Grane kommune i Nordland i går ettermiddag.

Det store spørsmålet søndag var om Laksfors ville klare å slå den gamle rekorden, etter at det fortsatte å koke i nordlandskommunen utover ettermiddagen. VG tok turen til Laksfors søndag, for å følge den mulige rekordsettingen på nært hold.

Lenge var temperaturen så høy at det ikke var usannsynlig at en ny rekord ville bli satt, og spenningen steg for hver time, da temperaturmålingene ble gjennomført.

Se VGTV-sendingen her:

Men tidlig søndag kveld ble rekordjakten avblåst.

Klokken 18.15 opplyste vakthavende meteorolog Martin Granerød at den siste temperaturmålingen i Laksfors viste 32,9 grader – og at makstemperaturen som har vært målt der i dag er 34,1 grader. Han opplyser at det er Mosjøen lufthavn som har hatt høyeste temperaturmåling i Nordland søndag, med 34,8 grader.

STRANDLIV: Det var Syden-stemning på bystranden i Mosjøen søndag. Foto: Lars Hægeland

– Er det noen mulighet for at varmerekorden kan slås senere i sommer?

– Det er det veldig lite sannsynlig. I morgen er det meldt over 30 grader flere steder i landet, også i Nordland, men temperaturene vil ikke bli så høye som nå. Fra tirsdag blir det lavere temperaturer i hele landet, og fremover sensommeren vil sola gradvis stå lavere på himmelen, som gjør at den stråler mindre varme, sier Granerød.

GLOHETT: Søndag ble det målt 34,1 grader i Laksfors, som ikke var nok til å nærme seg rekorden som tangert her lørdag, på 35,6 grader.

Allerede et par minutters kjøretur fra Mosjøen lufthavn var sjøen fullt av nordlendinger som prøvde å kjøle seg ned søndag.

– Jeg tror til og med ungene synes det er litt for varmt nå. De var glade da vi satte på aircondition. Vanligvis bruker vi varmepumpen til å varme opp huset med, men i dag brukte vi den til å kjøle ned, sier Susanne Thorvaldsen.

Hun forteller at hun ikke er så opptatt av at det ikke ble satt norgesrekord i nord i dag.

FORNØYD: Svein Terje Ditlefsen forteller at han liker at det er varmere i Nord-Norge enn i Syden. Foto: Lars Hægeland

– Det er ikke viktig for meg i hvert fall. Jeg vet ikke hva du tenker, spør hun mannen.

– Jeg liker at vi faktisk har det varmere her nå enn det er nede i Syden. Jeg så på værmeldingen i går, og da var det faktisk det, sier Svein Terje.

– Hvordan føles det?

– Varmt! Også slipper man å bruke mange tusen på å dra til Syden for å få varme og solskinn. Vi kan bare være hjemme.

Tidligere søndag var det rent spill i varmekampen. Klokken 13 var Laksfors det varmeste stedet i landet, med 32 varmegrader – opp nesten to varmegrader på to timer.

KLAR FOR BAD: Tom fra Sveits er på biltur, og har stanset i Laksfors for en pause og et bad. Foto: LARS HÆGELAND

Ved fossefallet Laksforsen kjøler sveitsiske Tom seg av i varmen. Han har tatt seg et stopp i den glovarme kommunen på bilturen ned mot Trondheim.

– Det er ganske varmt! Vanligvis drar jeg til ferie i Pania, men i år dro jeg til Norge med bandet. Nyter været og svømmer, forteller han.

– Hvordan holder du deg kjølig?

– Ved å bade, svarer sveitseren, før han hopper ut i elven.

Dagfinn Laksfors (79) er også ved vannet, sammen med barnebarnet Margrethe Laksfors og hennes lille sønn.

– Denne sommeren er lik de fleste andre somrene, sier han, og legger til at han liker godt varmen.

Heller ikke Dagfinn er veldig opptatt av at Laksfors skal ta temperaturrekorden.

– Det er artig å vite at det er så varmt her. Men det er ikke om å gjøre at det skal gå over 35,6 grader.

