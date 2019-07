SVARER IKKE SOM FRP-ER: Jøran Kallmyr vil ikke svare på om han håper på å få sendt Krekar ut av landet. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kallmyr om Krekar-pågripelsen: – Skal behandle saken på lik linje som alle andre saker

Justisdepartementet har ikke vært i kontakt med sin italienske motpart. – Vi har ingenting å utsette på det italienske rettsvesenet, sier justisminister Kallmyr.

På bakgrunn av internasjonal etterlysing og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter gikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST), med bistand fra Oslo politidistrikt, til pågripelse av Krekar mandag kveld.

Bare timer før pågripelsen mandag kveld hadde Krekar blitt dømt til 12 års fengsel i Italia.

– Vi forholder oss til denne saken som til andre saker der en utlending har fått en arrestordre, og andre mulige utleveringer til et annet land. Saken kommer til justisdepartementet hvis det sendes ut en utleveringsbegjæring fra Italia, men det er i første rekke domstolen i Norge som tar stilling til om vilkårene for utlevering er til stede, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til VG.

Kommunikasjonssjef i PST, Trond Hugubakken, opplyser at Krekar trolig vil fremstilles for varetektsfengsling onsdag.

– Vi kommer ikke til å kommentere saken før varetektsfengslingsmøte i morgen klokken 13. Da vil vi si mer om grunnlaget for pågripelsen, sier Hugubakken til VG.

Meling opplyser til VG at han ikke har mottatt den italienske dommen og at det kan ta opptil 90 dager.

Det har ifølge Meling ikke kommet utleveringsbegjæring fra Italia. Han og mulla Krekar skal møte i retten onsdag.

– Må svare som justisminister

– Du er jo Frper, håper du på å endelig bli kvitt Krekar?

– I denne saken må jeg svare som justisminister, sier Kallmyr til VG.

Justisdepartementet har ikke vært i kontakt med sin italienske motpart, ifølge Kallmyr.

Kontakten foregår mellom norsk og italiensk påtalemyndighet.

– Domstolen der er uavhengig som i Norge. De har tatt stilling til straffespørsmålet, og de følger de samme menneskerettighetene som Norge.

– Italia er et seriøst land

– Så mulla Krekar blir i Norge en god stund til?

– Det er vanskelig å si noe om hvor lang tid en sak tar.

Mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, har tidligere uttalt til VG at «Italia fremstår som en bananrepublikk» og han beskriver dommen som «juks og fanteri»?

– Vi har ingenting å utsette på det italienske rettsvesenet, sier Kallmyr.

– Det er et seriøst land med god rettspleie.

Forskjellsbehandler ikke

– Jeg må understreke at det ikke er en rettskraftig dom vi snakker om nå, og jeg registrerer at utlendingen ønsker å anke. Det er et forhold for det italienske rettsvesenet. Vi skal behandle denne saken på lik linje som alle andre saker der det kommer en utleveringsbegjæring fra et annet land. Vi kommer til å sørge for at denne saken ikke blir annerledes behandlet enn andre saker, forteller Kallmyr.

