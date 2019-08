NABOER: Bestemor Ragnhild Vestre og Mie Elie (nesten seks måneder). Foto: Hallgeir Vågenes

Vestrefjord har 105 innbyggere: – Vi vil ikke ha syt- og klag-folk

SUNNMØRE (VG) Skolen ble lagt ned for ti år siden og folketallet har sunket siden 1970-tallet. Likevel står ingen hus tomme i «paradiset» Vestrefjord.

Mellom bakker og berg, ferger og fjell, ligger den lille bygda Vestrefjord. Her har de ikke skole, postkontor, butikk, vinmonopol eller kafé. Men etter mange års kamp ble det endelig asfaltvei. I 2003.

– For et sant paradis må man ofre noe, sier Ragnhild Vestre.

59-åringen har bodd i både Oslo, Bergen og Brandal på Sunnmøre, men i 2012 vendte hun tilbake til bygda hun vokste opp i, for å være nærmere foreldrene sine i deres siste leveår. Her bor hun sammen med mannen Kjell Roar Henriksen og hunden Nicco, og drømmenaboene har hun rett ned i bakken: Der bor sønn, svigerdatter og barnebarn.

I 2018 økte innbyggertallet i Vestrefjord: Fra 104 til 105. Likevel er det ikke distriktsopprør eller fraflyttingsfrykt Vestre og familien vil fortelle om.

– Her er det er trygt og godt. Du vet hvem som bor i nabohuset og hva de styrer med, sier Vestre.

Nå pendler hun til Molde hver dag, der hun jobber som avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– Det er klart at når du flytter hit, så er det et verdivalg. Du flytter ikke til en sånn plass for å ha skolen i nabolaget. Så enkelt er det. Det er ingen som må bo her, sier Vestre.

Foto: Faksimile: Google Maps

Ønsker flere nabobarn

Mens sønnen jobber i Kystvakta, er svigerdatter Marianne Brandal Kristiansen fotograf og lærervikar. Hun er fra Måndalen i Møre og Romsdal, en bygd med 800–900 innbyggere, skole, postkontor, butikk og bensinstasjon. Det er ikke dét hun savner i Vestrefjord, men flere barn som Mie Elie (snart seks måneder) kan vokse opp med.

– Det er én til som er født i år her. Vi må nok belage oss på å kjøre henne hit og dit. Utenom det savner jeg ingenting her, sier Kristiansen og legger til:

– Når Mie Elie blir 16 kan hun få seg moped eller lettsykkel, så kommer hun seg overalt hun også.

Svigerfar Henriksen er fra Kvenklubben i Kvalsund kommune i Finnmark, og flyttet hjemmefra som 6-åring for å bo på internatskole.

«Det skal bo folk i husan», siterer han. Det er ikke et problem i Vestrefjord. Her bor det folk i hvert eneste hus, og de som vil flytte hit, møter boligmangel, forteller Vestre.

– Det er mange unge som vil kjøpe hus her og leve det gode liv på landet. Og det er bare gamle folk som flytter herfra, sier hun.

INNERST I FJORDEN: Hus, gårder, rorbuer til utleie, et grendehus, et bryggeri og en skytebane. Dette er Vestrefjord. Foto: Hallgeir Vågenes

– Finner ikke kjæreste her

Vestrefjord er Ragnhild Vestres paradis, men når Mie Elie blir voksen, synes bestemor hun bør ut for å oppleve verden.

– Flytt ut, vær så snill. Finn fotfestet ditt og deg selv, så kommer du tilbake hvis du vil, sier Vestre.

Akkurat det gjorde Kristine Aarnes (28). Hun har en bachelor i marinbiologi, og har bodd både i Ålesund og Trondheim. Nå jobber hun med lakseoppdrett på Senja i Midt-Troms, men har tenkt seg tilbake til hjembygda en gang i fremtiden.

– Det skal jeg, men som nyutdannet må man teste litt jobber og se seg litt rundt i verden.

INGEN BABYBOOM: I år har ett annet barn blitt født i Vestrefjord. Mamma Marianne Brandal Kristiansen ønsker seg flere lekekamerater for Mie Elie (snart seks måneder). Foto: Hallgeir Vågenes

Aarnes tror også at å flytte til Vestrefjord passer best for familier.

– Du bør i hvert fall ha med en kjæreste på lasset, for du ikke finner han ikke der, sier hun og fortsetter:

– Jeg har ikke barn, men jeg har vokst opp her og det var aldri noe problem at vi ikke var så mange unger.

Etter fem år i Ålesund var konklusjonen klar:

– Jeg er ingen bydame. Det er kjempefint å kunne gå på restaurant, kafé og kulturtilbud, men man finner andre verdier når man bor som i Vestrefjord. Det er mye viktigere for meg å kunne gå en fjelltur enn å kunne gå på konsert.

VIL FLYTTE HJEM: Kristine Aarnes (28) skal tilbake til Vestrefjord. Hun trives best tett på naturen, og bor nå på Senja i Midt-Troms. Foto: Privat

– Ingen syt- og klag-folk

– Hva er hensikten deres med å komme hit?

Det er det første Vestre spør om, på tunet foran det hvite huset. Hun har ikke tenkt til å fortelle en lidelseshistorie om grisgrendte strøk.

Vestre vil vise frem den gamle skolen, som er bygd om til grendehus på dugnad. Det er der bygda samles til bryllup, begravelser, konfirmasjon, gudstjeneste, fester, pub og quiz. Bygda har et av kommunens største korps, som har 27 musikanter fra tre generasjoner.

– Man må like naboene sine ganske godt her?

– Fordelen med små bygder er at man blir mer romslig, fordi man må bli det. Folk er interessert i at man skal ha det hyggelig sammen. Da jeg vokste opp var vi så få at man ikke kunne si «nei, jeg vil ikke være sammen med deg i dag». Vi måtte alle sammen være med for å spille fotball, sier Vestre.

– I by kan du velge vekk det som ikke passer deg. Det kan du ikke på landet.

På vei mellom huset og grendehuset er beskjeden til potensielle nye naboer klar:

– Vi vil ikke ha syt- og klag-folk. Det er et livsvalg å bo på landet.

Hva med kulturtilbudet? Hva med kafeer, restauranter og barer? Hva med å drikke en utepils eller tre og rusle hjem, uten å måtte planlegge hvem som skal kjøre?

– Vi har ambulerende skjenkeløyve. Det vil si at vi har ryggsekk på sykkelen, sier Vestre og ler, og understreker at hun triller sykkelen hjem.

GRENDEHUS: Ragnhild Vestre viser frem skolen som ble lagt ned i 2009, pusset opp og bygd om. Foto: Hallgeir Vågenes

– Ålesund er usentralt

Vestrefjord ligger i Haram kommune, som etter nyttår blir en del av Nye Ålesund kommune sammen med Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund. På den nye storkommunenes nettsider tikker klokken sekund for sekund nærmere 1.1.2020, da de skal bli «det urbane midtpunktet mellom Bergen og Trondheim».

– Vi er midt i smørøyet, sier Vestre.

– Her sier vi at Vestrefjord er veldig sentralt, og at Oslo, Molde og Ålesund er veldig usentralt plassert i forhold til Vestrefjord, legger Henriksen til.

– Ja, det er sant, sier Vestre og ler.

– Og så er det utrolig fredelig her. Vi har fuglene, vi har elven, vi har fjorden og fjellene.

Øverst på ønskelisten når Vestrefjord skal inn i storkommunen, er fiber. I dag har de bare mobilt bredbånd.

– Og posten er jo digitalisert. Alle brev du trenger får du på internett, du slipper å spurte ned til postkassen, sier Henriksen.

– Og vi får post i postkassen og, da, sier Kristiansen.

– Men det er mest reklame, sier Vestre.

Publisert: 09.08.19 kl. 07:42