TOGFAST: Tove Merete Larsen (t.v.) og døve Laila Nilsen kom ikke med toget fra Fauske i går kveld, ettersom Nordlandsbanen er stengt mellom Mosjøen og Grong. Foto: Bane Nor / Scanpix / Privat

Nordlandsbanen stengt: – Fikk beskjed om å klare oss selv

Solslyng på skinnene og et avsporet godstog stenger for all togtrafikk mellom Mosjøen og Grong på Nordlandsbanen. Mangel på alternativ transport gjorde at kundene måtte klare seg selv.

Flere fotballag på vei til Norway Cup fra Nord-Norge måtte selv ordne alternativ transport fra Mo i Rana til Grong natt til lørdag, for å rekke nattoget til Oslo.

For guttelaget Selfors, Båsmo & Yttern 03 ble løsningen fire timer i bil med foreldrene som privatsjåfører midt på natten.

– Vy hadde ikke fått tak i buss for tog og de ville heller ikke sende guttene med drosje, sier mor til en av guttene på laget, Margrethe Mjøen til VG.

Jentelaget Gruben fikk ordnet med maxitaxi og endte opp med en regning på 12.000 kroner for den samme strekningen, ifølge Rana blad.

AVSPORING: Et godstog sporet av ved Namsskogan på Nordlandsbanen torsdag. Foto: Bane Nor / NTB scanpix

Fikk tilbud om pengene tilbake – ikke at alternativ transport blir dekket

På Fauske stasjon, nord for Mo i Rana, sto Tove Merete Larsen igjen på perrongen da toget kjørte mot endestasjonen på Mosjøen fredag. Hun hadde togbillett helt til Sarpsborg, men fikk beskjed om at siste stopp var Mosjøen.

– Jeg lurte jo på hvordan i all verden vi skulle komme oss videre om vi hadde blitt med til Mosjøen. Nei, han konduktøren trodde ikke Vy kunne hjelpe oss med det, sier Larsen.

Larsen forteller at en ung jente på perrongen var helt fortvilet og gråt. En gruppe på tre utlendinger som til vanlig holdt til i Narvik, sto rådville igjen på perrongen.

– Den eldste kan ikke ha vært eldre en 16 år og der sto vi og fikk beskjed om å klare oss selv. Da satte jeg ned foten og sa at dette går ikke.

Vy ordnet med hotell for flere av passasjerene natt til lørdag. Lørdag morgen fikk de beskjed om at Vy ikke hadde funnet alternativ transport mellom Mosjøen og Grong i dag heller, så Larsen var usikker på hva hun skulle gjøre.

– Vi sitter her og er ganske frustrerte. Vy sa at vi skulle få tilbake pengene vi hadde lagt ut for togreisen og at vi må finne på noe annet selv. De nevnte ingenting om at vi skulle få penger for noe alternativ reise.

Det til tross for at Vy har en refusjonsordning for utlegg passasjerer har til annen transport.

– Det er bare det at jeg har ikke så mye penger og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er altfor dyrt å legge ut for flybilletter, sier Larsen.

Vy beklager

– Kundesenteret hjelper til så langt de klarer. Men Når det er såpass mange passasjerer på en gang som trenger hjelp, og vi ikke får tak i nok busser eller taxi, så må de også finne alternative reisemåter selv, sier Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy til VG.

Vy opplyser til VG at de hele fredag og lørdag har jobbet på spreng med å skaffe alternativ transport for strekningen mellom Mosjøen og Grong.

– Vi har ikke klart å skaffe alternativ transport, selv om vi virkelig har jobbet. Vi forstår at kunden opplever det som en brutal beskjed å få, men alternativ transport er blitt vanskeligere og vanskeligere å oppdrive nå i sommer, sier Scholz.

Klokken 11.26 opplyser Vy at de har fått noen busser til dagtogene mellom Mosjøen og Grong og at de hele tiden jobber videre med å skaffe alternativer til de reisende for nattogene lørdag kveld og togene søndag.

De fleste bussene er på Østlandet

En av årsakene til at det er vanskelig å oppdrive ledige busser, er omfattende arbeider på jernbanenettet på Østlandet og at ca. 500 busser er satt inn som alternativ til tog der. Det er også buss for tog på Meråkerbanen som følge av solslyng. Lørdag startet også Norwaycup i hovedstaden, hvor også mange bruker buss til og fra. Samtidig er det ferietid.

– Det som er utfordringen vår, er at vi ikke har fått tak i busser som kan hjelpe oss. Vi oppfordrer derfor til andre reisemåter og at passasjerene finner løsninger selv. De kan bli med toget så langt som det er mulig, om de f.eks kjenner noen på Mosjøen som kan få dem mellom stasjoner, sier Scholz.

Spar på kvitteringer

Hun oppfordrer folk til å ta vare på alle billetter og kvitteringer, og å kontakte Vy for refusjon av ekstra utlegg. Opplysninger om rettigheter og hvordan du går frem, finner du på Vys nettsider.

Åpner forhåpentligvis mandag

Statens havarikommisjon og Bane Nors egen undersøkelsesenhet friga avsporingsstedet fredag ettermiddag før opprydningsarbeidet startet.

– Bergingstoget som skal flytte på godstoget var på plass i går kveld, men vi vet foreløpig ikke hvor lang tid dette opprydningsarbeidet vil ta. Det er et komplisert område å jobbe i, sier Britt-Johanne Wang i Bane Nor til VG.

Prognosen fra Bane Nors eksperter er klar lørdag kveld, og da kan man si mer sikkert når Nordlandsbanen åpnes igjen. Når man vet hvor mange meter av skinnegangen som er ødelagt, starter reparasjoner og gjenoppbyggingen.

– Mandag er fortsatt en prognose for at vi får åpnet veien igjen, men det vet jeg mer om i ettermiddag, sier Wang.

