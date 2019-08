RASET: På sørsiden av Jølstravatnet ble en bil tatt av ras tirsdag kveld. Politiet gjør søk i vannet for å finne bilen og fører. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Bruker undervannsrobot i søk etter antatt omkommet mann i Jølster

Torsdag gjenopptar politi og brannvesen søket etter mannen som trolig ble tatt av et ras i Jølster kommune tirsdag.

– Politiets prioritet nå er å søke etter den antatt omkomne i Jølstravatnet, som er savnet i forbindelse med den bilen som vi har opplysninger om at ble tatt av ras på sørsiden, sier lensmann Dag Fiske i Jølster kommune til VG.

Tirsdag kveld gikk et ras på sørsiden av Jølstravatnet og tok med seg en bil. Politiet antar at det er føreren av bilen som er savnet og antatt omkommet.

Bruker undervannsrobot

Fiske opplyser til VG at de vil ta i bruk en undervannsrobot, en såkalt ROV, i søket etter mannen.

– Den kommer omtrent klokken 12, og har utstyr for å søke i vann med dårlig sikt. Den har mulighet til å søke opp mot metall og lignende, uansett om det er dårlig sikt og det er masse gjenstander i vannet.

Klokken 11.15 opplyser imidlertid innsatsleder Simen Brænd at søket er utsatt.

– Vi venter på ROV som kommer fra Bergen. Veien er stengt, så vi vet ikke når den er her, sier han til NTB.

– Får kameraet på ubåten søkt under vann?

– Den søker under vann, men den har relativt liten funksjon når det er dårlig sikt, det er derfor vi bruker annet type utstyr. For å eventuelt avdekke funn for så å gå på med kamera for på konkrete punkter.

Brannkonstabel Bjørn Støfring er på stedet der søket foregår. Sikten i vannet skal være bedre i dag enn tidligere.

– Akkurat nå er hovedfokus overflatesøk. Noen går også langs stranden, og søker på innsiden, og så venter vi på miniubåten, sier han til VG.

Både brannvesenet og frivillige deltar i søket.

– Vi driver magnetsøking med tanke på å finne bilen. Akkurat nå kan det virke som vi ikke gjør så mye. Poenget er nå at vi ikke må rote mer, vi må ha roen i vannet.

Dårligere dekning

Arbeidet i Jølster kommune har vært krevende, blant annet fordi mobilnettet i området der rasene har gått er nede. Siden i går har situasjonen blitt verre.

– Siste vi fikk var at det var utfall av en ny basestasjon, så det har faktisk blitt dårligere siden sist, så mobildekningen er fortsatt dårlig i det området.

– Hva med nødnettet?

Nødnettet har ikke feilet, det er det som har reddet oss. Det har vært oppe hele tiden og vært den eneste trygge kommunikasjonsformen vi har hatt.

Publisert: 01.08.19 kl. 11:53 Oppdatert: 01.08.19 kl. 12:31

