LEDET AP SAMMEN: Hadia Tajik og Trond Giske var begge sammen i partiledelsen - som her etter et sentralstyremøte i partiet høsten 2017. De to andre på bildet er partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Helge Mikalsen, VG

Haddy Njie anklager Hadia Tajik for kampanje mot Giske

Haddy Njie anklager i sin nye bok Ap-nestleder Hadia Tajik for å ha bidratt i prosessen som gjorde at Trond Giske måtte gå av som Ap-nestleder.

Oppdatert nå nettopp







Trond Giskes kone, Haddy Njie (40), har skrevet boken «Dagbok 13. desember til 13. februar» om sine opplevelser rundt det hun mener er en prosess, som førte til at Trond Giske (52) gikk av som nestleder i Ap i begynnelsen av januar i fjor.

Giske-saken begynte i det offentlige rom 13. desember 2017. Da skrev Dagens Næringsliv at det var kommet flere varsler om daværende Ap-nestleder Trond Giske. DN skrev at de ikke kjente i detalj innholdet i henvendelsene.

Njie skriver at partisekretær Kjersti Stenseng ringte samme dag.

«Partisekretæren ringte i dag og var bekymret. Hennes opplevelse var at noen systematisk melder inn saker det ikke er hold i, og at alt fortløpende havner i avisen. Det virker organisert. Hun er bekymret for hva det gjør med partiet».

DAGBOK BLE BOK: Haddy Njie har tatt utgangspunkt i sine dagboknotater fra de to intense månedene vinteren 2017/2018 og skrevet bok. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Diffuse varsler

I boken skriver Njie at det var tre diffuse varsler som ble fremmet:

Den første var at Giske skal ha sjekket opp noen i en privat bursdag i 2011.

Den andre saken er at han som kulturminister skal ha vært backstage på en forestilling, mens noen skiftet.

Den tredje er at en AUF-er skal ha fått en upassende tekstmelding fra ham i 2011. Det sto «Hvor er festen?, hvor han var klar for nachspiel.

Hun skriver at hun spurte Giske om den siste:

«– Hvor gammel var hun?

– Rundt tjue, tror jeg.

– Men hva er saken?

– Det var ikke noe mer. Bare den meldingen.

– Men det er jo ikke en sak. Hvorfor har hun varslet om det?

les også «Haddys uppercut!»: Haddy Njie - «Dagbok 13. desember – 13. februar»

– Noen vil at det skal bli en sak

– Hun har ikke varslet. Ikke de andre heller. Det er poenget. Jeg har snakket med partisekretæren. Noen andre har meldt det inn. Jeg aner ikke om de kvinnene det handler om, vet at de er nevnt i et varsel engang.

– Men da avkrefter vel partisekretæren saken når avisen tar kontakt med henne?

– Noen vil at det skal bli en sak. Og at mediene skal skrive om det».

Dagen etter skrev VG om en av hendelsene, hvor Giske i 2011 i sendte SMS til den unge kvinnen.

les også Giske til psykiater midt i stormen: «Trond har gjort noe veldig alvorlig!»

Lørdag 16. desember følger Dagens Næringsliv opp og skriver at det har kommet flere bekymringsmeldinger til Ap mot Giske.

Giske er igjen på tråden til Stenseng. Njie refererer fra samtalen:

«– Men de skriver jo at det har kommet flere bekymringsmeldinger. De kan ikke skrive det uten at noe er meldt inn?

– De har rett i at vi har fått inn to nye henvendelser til partikontoret, svarer Stenseng.

VALGNATTEN: Hadia Tajik står fortsatt ved partileder Jonas Gahr Støres side som en av to nestledere i Ap - sammen med Bjørnar Skjæran, som har overtatt Trond Giskes plass. På bildet er de på vei til partilederdebatt på Stortinget på valgnatten 9. september i år. Foto: Gisle Oddstad, VG

Redd for å gå glipp av noe

Hun beskriver hvordan samboeren stopper opp og ser på henne: Hun står ved kjøkkenbenken - hendene er seige av saft fra appelsinen hun har skrelt og delt opp til datteren. Hun tør ikke slå på vannet for å vaske dem, fordi hun er redd for å gå glipp av et eneste ord.

les også Fikk advokatråd: Giske bør vurdere søksmål mot Ap

– To henvendelser? Hva slags henvendelser var det, spør Giske.

– Ingen av dem viste seg å være noen sak. Det er som sist. En ny påstand om at du skulle ha sendt en upassende SMS. Men den det gjaldt, avviste det.

– Og den andre henvendelsen?

– Det var at du skulle ha flørtet med ei gift dame på et nachspiel for 10–12 år siden.

– Gift dame? Hvem da?

– Jeg tror ikke vi har navnet på henne. Det er ikke hun som har meldt det inn.

– Hvem har gjort det da?

– En tredjeperson.

Giske presser på for å få svar om hvem det er, men Stenseng vil ikke svare, utover at hun legger til at det bare er to ved partikontoret som kjenner sakene og at det ikke er de som kan mistenkes.

les også Haddy Njie i ny bok: Trond så langt nede at han mente det var best han forsvant

Bekreftelsen

19. desember skriver Njie at Giske har fått bekreftet mistanken: Hun skriver at partisekretær Stenseng fortalte at henvendelsene til partikontoret kom fra nestleder Hadia Tajik (36).

«Ingen er levert av noen som mener seg krenket, hadde partisekretæren fortalt. – Ingen har noe innhold som må følges opp. De havner hos de samme journalistene omtrent samtidig som de meldes inn».

Nestleder Hadia Tajik har i VG bekreftet at hun videreformidlet flere av disse første sakene - hun var aldri i tvil om å ta meldingene videre.

les også Trond Giske og Haddy Njie har gitt hverandre sitt ja

– Når jeg har fått varsler eller bekymringsmeldinger om Giske, har jeg ikke vært i tvil om hva som var riktig å gjøre: Å videreformidle disse varslene til partikontoret. Det har vært min eneste befatning med disse sakene, sa hun til VG 5. januar 2018.

Det kom etterhvert inn flere varsler, som gjorde at Giske gikk av som nestleder.

25. januar ifjor konkluderte ledelsen i Arbeiderpartiet med at Giske hadde brutt Aps interne regelverk om seksuell trakassering i fem saker.

Senere har det kommet frem at to personer nær Tajik var blant varslerne.

– Jonas og Kjersti konkluderte med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i flere saker. Jeg støtter deres konklusjon og har utover det ingen kommentarer, skriver Hadia Tajik i en e-post til VG.

Til NRK sier Tajik at hun ikke har lest boken. På spørsmål om det ikke er naturlig for henne å lese en bok der hun får så mye kritikk, svarer nestlederen at hun ikke har planer om det.

– Jeg vet hva som skjedde vinteren 2007–2008. Jeg var der, og jeg har ikke et personlig behov for å lese andre sine betraktninger av det som skjedde. Men det er en ærlig sak å ha et annet syn på det, sier hun til statskanalen.

Her kan du lese om de ulike sakene og aktørene: Giske-saken.

Njie bruker mye tid i boken på å beskrive hvordan de opplevde å bli drevet fra skanse til skanse uten å være i stand til å forsvare seg og at de opplevde det som ekstremt frustrerende at det bare var varslerne som hadde krav på beskyttelse.

Skrev anonymt

Hun skriver anonymt om enkeltvarslene og er frustrert.

«Etter tusenvis av medieoppslag må vi få fortelle hva varslene dreier seg om, hvordan han stiller seg til dem. Blant varslene finnes det overdrivelser og usannheter. Han skal ikke ta ansvaret for dem. Det skal de som står bak de varslene, gjøre. Som varsler burde hun være like opptatt som oss av å avsløre det. Når uriktige varsler regnes som sanne, undergraver det alle andre varslere. Alle som faktisk har vanskelige historier å fortelle, alle som er redde for å ikke bli trodd».

TV 2 har også skrevet om denne saken torsdag.

Stenseng vil ikke kommentere

PARTISEKRETÆREN: Kjersti Stenseng hadde ansvaret for å håndtere Giske-saken organisatorisk i Arbeiderpartiet. Her er hun fotografert på kontoret sitt på Youngstorget. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Njie sier i et intervju i programmet Lindmo, som sendes på NRK i helgen, at hverken hun eller Giske mener at han noen gang har trakassert andre personer.

– Men jeg tror at man kan sette andre mennesker i en situasjon de opplever som veldig ubehagelig eller upassende, eller at grensene deres blir presset. Og det uten at den som har makt, forstår det, sier hun.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier hun ikke vil gi noen kommentarer.

– Det kan tolkes som en bekreftelse om det som står i boken?

– Jeg sier ingenting om interne møter eller samtaler. Jeg kommenterte heller ikke boken «Alle skal ned», men det betyr ikke at jeg gikk god for innholdet.

«Alle skal ned» ble skrevet av to av reporterne som dekket Giske-saken for VG, Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy.

De var senere involvert i den omstridte VG-saken om Giske-videoen.

Publisert: 03.10.19 kl. 17:08 Oppdatert: 03.10.19 kl. 17:18







Mer om