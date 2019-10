Kraftig snøfall rammer E134 – biler står fast: – Det er helt stopp

Flere biler står fast på E134 på Meheia på grunn av et kraftig snøfall. Veien er nå helt stengt, men brøytebiler er på vei.

– Det er trafikalt stans på hele strekningen. Det er ikke fremkommelig for hverken store eller små biler, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Operasjonslederen legger til at det er usikkert når veien åpnes igjen, men at Vegtrafikksentralen er varslet og vil sende brøytebiler fra Notodden og Kongsberg.

Politiet har foreløpig ikke fått meldinger om noen ulykker på området, men sier at det er mange biler på stedet. Operasjonslederen forteller at det er mange biler på stedet ettersom det er en trafikkert vei.

– Det begynte med en varebil som sto fast. Når den står fast, forplanter dette seg videre. Nå er det flere biler med sommerdekk som ikke kommer seg av gårde, sier Gunnerød.

KRAFTIG SNØFALL: På E134 mellom Notodden og Kongsberg har kraftig snøfall ført til vanskelige kjøreforhold torsdag kveld. Foto: Statens vegvesen

– Det er helt stopp

Rico Rasmussen er én av dem som står fast på E134 på Mehei mellom Kongsberg og Notodden.

– Det er helt stopp. Alle står på sommerdekk. Det er mange biler som står fast, veien er helt full, forteller han.

De har fått beskjed om at veien blir åpnet igjen når brøytebilen kommer og veien blir saltet.

– Vi fikk beskjed om at brøytebilen også står på sommerdekk, så vi blir stående en god stund, sier Rasmussen lattermildt.

– Et plutselig snøfall

Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Stian Molteberg sier at de har mottatt meldinger om at flere biler står stille.

– Det har kommet et plutselig snøfall som har overrasket en del bilister med sommerdekk. Og det er klart at blir man overrasket av snø når man har sommerdekk bør man helst stå stille, og det er det er det flere som også gjør. Det er brøytebil og saltbil på vei for å gjøre tiltak sånn at det skal bli bedre, sier Molteberg.

– Sannsynlig at det ligger der i morgen

Ifølge Frode Hassel, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, vil nedbøren fortsette utover kvelden og natten i Sør-Norge.

– Men det er ikke snakk om så veldig store mengder, og det ser ut som det gir seg i løpet av formiddagen i morgen, sier han til VG.

– Må folk forvente snø på veiene i morgen tidlig?

– Hvis det snør i kveld og i natt, så er det sannsynlig at det ligger der i morgen også, men man må litt opp i høyden. Stort sett rundt 300 til 400 meter, sier Hassel.

– Det er også en del nedbør i Agder, men da som regn i lavlandet.

Finvær i vente i hele Sør-Norge

Utover fredagen og gjennom helgen ser det imidlertid langt bedre ut, og stort sett hele Sør-Norge kan forvente seg bra vær.

– Lørdag og søndag ser veldig fint ut. Det blir ganske kjølig, med nattefrost mange steder i lavlandet og kaldt i fjellet, men det blir oppholdsvær i stort sett hele området og perioder med sol, sier meteorologen.

For nordlendingene ser det dessverre ikke fullt så lyst ut. Her blir det bygevær fra nord i Nordland til Finnmark.

– Det blir regn og sludd i ytre strøk, men man skal ikke mange hundre meterne opp før det snør.

Hassel forteller at prognosene, så langt de går, viser minusgrader i høyfjellet i hele landet. Han mener derfor at snøen ganske sikkert har kommet for å bli på fjellovergangene.

– De stedene det har kommet litt snø i fjellet så blir det nok liggende. Det kommer ny nedbør fra tirsdag av. Også den som snø, sier han.

