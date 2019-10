«ANUS»: Janus-skiltet ble til Anus-skiltet etter at den første bokstaven ble stjålet for andre gang på kort tid natt til søndag. Foto: Christian D. Karlsen

J-en er funnet - «Anus» blir igjen til «Janus»

Det er feststemning hos hjørnesteinsbedriften Janus i Bergen etter at J-en i det 60 år gamle skiltet har kommet til rette.

– Nå er alle veldig glade. J-en bærer preg av å ha vært ute i friluft en stund, så den er på vei til verkstedet der den skal pusses og males fin, før den monteres på taket igjen, sier daglig leder i Janusfabrikken AS, Arne Fonneland, til VG.

Det var for en måneds tid siden at den originale J-en i skiltet til ullundertøyprodusenten ble stjålet for første gang. Bedriften så seg til slutt nødt til å lage en ny bokstav. Natt til søndag ble også denne stjålet. Bokstavtyvene har trolig benyttet seg av stillaset foran bygget, som er satt opp i forbindelse med oppussingen av fasaden.

– Tøys med navnet har vi opplevd mange ganger, og den humoren gleder vi oss over. Men her snakker vi om at noen har vært 20 meter over bakken natt til søndag. Derfor er skrekken for oss at noe kunne gått galt, sier Janus-eieren.

FUNNET: Mathias Dahle Johannesen (t.v) sørget onsdag for at «J» kom til rette etter at den har vært på avveie i en måned. Her sammen med daglig leder i Janusfabrikken AS, Arne Fonneland. Foto: Rune Solheim, Janusfabrikken AS

– Frekt

Det var 18 år gamle Mathias Dahle Johannesen som onsdag fant den originale bokstaven som ble laget på fabrikken for 60 år siden. Han bor i nærheten av fabrikken, og ble til slutt lei av å se ordet «Anus» mens han ventet på bussen.

– Jeg syntes det var feil at det stod «anus» på et skilt. Det er jo litt morsomt, men også litt frekt, sier han til VG.

Dermed gikk han altså ut på jakt, der han fikk store øyne da han skimtet noe godt gjemt under busker og løv like ved fabrikktomten.

– Da jeg gikk nedover så jeg noe som så ut som metall. Det var vanskelig å komme seg bort til den, men da jeg til slutt klarte det innså jeg at det faktisk var J-en jeg hadde funnet. Jeg kunne ikke tro at det faktisk var jeg som klarte å finne det, sier 18-åringen.

Johannesen har nå fått både finnerlønn og gavekort, som ullundertøyprodusenten gikk ut og lovet på mandag.

Skal feires

Bokstav-tyveriet er allerede meldt til politiet. Fonneland vet ikke om det allerede er iverksatt etterforskning, men gleder seg til å ringe politiet og fortelle nyhetene.

– Politiet skjønte fort hvilken bokstav som manglet da vi ringte for å anmelde. Nå skal vi underrette dem om at alle her hos oss smiler igjen, sier han.

Han legger ikke skjul på at det er feststemning hos fabrikken onsdag. Før bokstaven blir sendt videre til verksted skal den feires på torsdagens styremøte. Det er foreløpig usikkert når bokstaven settes på plass igjen på taket.

– Stillaset vil hvertfall bli der et par uker til. Jeg vet ikke om vi våger å sette den opp igjen før det er fjernet. Isåfall må vi organisere vakthold, men her har vi ikke bestemt oss ennå.

– Nå vi er takknemlig for alle som har hjulpet oss med å finne den. Vi håper at dette ikke skjer igjen med det første, til tross for at vi også gleder oss over humoren og humøret dette har skapt.

FØR: Slik så det ut før J-en ble stjålet. Nå gleder fabrikken seg til å få på plass bokstaven igjen. Foto: Janusfabrikken AS

