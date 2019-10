HISTORISK BYGG: Her på Akershus festning pleier Norsk våpenhistorisk selskap (NVS) å ha sine månedlige samlinger. Foto: Tore Kristiansen

Privat forening avgjør hvem som får samle på våpen

Det er ikke myndighetene, men private våpenforeninger som i realiteten avgjør hvem som kan bli godkjent som våpensamler av norsk politi.

Én gang i måneden inviteres medlemmene i Norsk våpenhistorisk selskap (NVS) til en samling.

Den finner som regel sted på Akershus festning. Mellom 100 og 200 av medlemsmassen på rundt 1000 personer pleier å møte opp.

På den månedlige samlingen møtes de våpeninteresserte medlemmene, hvor flere er offentlige ansatte tjenestemenn i politiet, Forsvaret og departementer. Det finnes også eksempler på at dommere er medlemmer.

Hvis du ønsker å få lisens til å samle på våpen av politiet, må du først bli tatt opp som medlem her.

Endringen i våpenforskriften for rundt 20 år siden, som ga Norsk våpenhistorisk selskap (NVS) sin nåværende status, vakte liten oppmerksomhet.

«Tillatelse til erverv og innehavelse av skytevåpen til privat samling kan kun gis til medlem av godkjent våpensamlerorganisasjon», ble da lagt til i forskriftens paragraf 16.

NVS er Norges eneste landsdekkende godkjente våpensamlerorganisasjon.

Siktet politiadvokat var medlem

Lørdag avslørte VG at den nå avdøde politiadvokaten Peter Ristan fra Lillestrøm var èn av 67 personer som har blitt siktet gjennom politioperasjonen Bonanza.

På et hemmelig lager fant etterforskere i februar 2017 rundt 400 ulovlige våpen. Ristan hadde bygget opp en av Norges største ulovlige våpensamlinger.

Politiadvokaten var frem til sin død medlem i NVS.

– Han var et ordinært medlem uten formelle oppgaver i foreningen som sådan. Hos oss var det ingen som visste eller ante noe, sier NVS-president Hallvard Aasdalen med henvisning til den ulovlige våpensamlingen.

– Må ha to faddere

Ifølge et rundskriv fra Justisdepartementet, var formålet med å sette medlemskap i NVS som betingelse for å bli godkjent våpensamler «å forhindre at mindre seriøse samlere benytter godkjennelse som våpensamler til å erverve våpen de ikke på annen måte vil få kjøpt lovlig».

I 2016 ble den mer geografisk avgrensede Kongsberg våpenhistoriske forening, som har rundt 100 medlemmer, gitt samme status av Justisdepartementet, etter først å ha blitt avvist av Politidirektoratet (POD).

For å bli medlem av NVS må du gå som «Selskapets gjest i 1-2 år» og ha to faddere, ifølge deres hjemmesider. Dette for å få «et inntrykk av om et eventuelt medlemskap gir gjensidig utbytte».

En medlemskapskomité innstiller i etterkant på om du får lov til å bli medlem.

VÅPENLAGER: Peter Ristan, som var en godkjent våpensamler, oppbevarte flere hundre ulovlige våpen på et hemmelig lager på Kløfta utenfor Oslo. Foto: POLITIET / POLITIET

Satt i medlemskomitè

Peter Ristan ble medlem av NVS i 2001. I 2011 ble han valgt inn som ett av to medlemmer i NVS sin medlemskomité, hvor han satt i ett års tid.

Det vil si at han i denne perioden hadde muligheten skrev innstillingen til NVS sitt styre om hvem som skulle bli tatt opp som medlem.

Han har også vært med å skrive høringsuttalelser for selskapet.

Sammen med president Aasdalen var han også medforfatter av boken Skytevåpen benytter av Forsvaret etter 1859, utgitt av Forsvarsmuseet i 2014.

Ved siden av NVS-president Hallvard Aasdalen, var en av de andre medforfatterne var tidligere sjef for Forsvarets spesialstyrker, Karl Egil Hanevik, som også har vært mangeårig redaktør for NVS sitt medlemsblad.

Daværende rustmester ved Forsvarsmuseet, Askild Antonsen, var ansvarlig redaktør for boken.

– Ikke vårt ønske

– Vi har jo medlemmer fra alle samfunnslag, leger, brannfolk, politifolk, fra forsvaret, dommere, sier president Hallvard Aasdalen til VG.

Han avviser at det var deres idé at medlemskap i NVS skulle bli en betingelse for å få bli godkjent som våpensamler hos politiet.

– Det var ikke noe ønske fra oss, for å si det sånn, sier Aasdalen.

Han viser til at det er samme prinsipp for få kjøpt konkurransevåpen: Du må være medlem av en skytterorganisasjon.

– Man ønsket seg vel noe tilsvarende for våpensamlere. Poenget er å sile ut dem man ikke vil at skal samle på våpen. Når det er sagt, så er det politiet som godkjenner søknaden, ikke vi. For oss spiller det ingen rolle om det er et krav eller ikke. Er du interessert i dette her, ønsker du gjerne å ha samkvem med andre interesserte, sier Aasdalen.

– Hva er kriteriene for å bli medlem?

– Det er ikke noe fasit på det, utover de kravene vi har i statuttene, men det går på seriøsitet. Vi ønsker folk som har den historiske interessen, svarer Aasdalen.

HISTORISK VÅPEN: MP40 er et eksempel på et historisk våpen. Store antall slike maskinpistoler ble produsert av tyskerne i krigsårene og deretter etterlatt i Norge da okkupasjonen var over. Dette våpenet ble beslaglagt gjennom operasjon Bonanza. Foto: Tore Kristiansen

Departement: Finner ikke dokumenter

– Bakgrunnen for å kreve medlemskap i en godkjent våpensamlerorganisasjon har primært vært begrunnet i behovet for at våpensamlere skal kunne dokumentere et behov for å erverve skytevåpen til samling, skriver Andreas Bjørkland, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til VG.

– Er det riktig at myndighetene setter ut en så stor del av godkjenningsmekanismen for det å bli betrodd en våpensamlerlisens til private foreninger?

– Det vi har satt ut til organisasjonene er kravet til å dokumentere at søker oppfyller kravet til medlemskap i en godkjent våpensamlerforening. De mest sentrale elementene for godkjenning som våpensamler ligger hos politiet, skriver Bjørklund.

VG har bedt om innsyn i alle saksdokumenter fra da NVS ble godkjent som våpensamlerorganisasjon og våpenforskriften ble endret. Justis- og beredskapsdepartementet forteller at dokumentene er overlevert Arkivverket og ikke kan gjenfinnes.

Publisert: 22.10.19







