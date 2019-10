ENIGE OG TRO: Helseminister Bent Høie og KS-styreleder Gunn Marit Helgesen undertegnet en samarbeidsavtale onsdag forrige uke, under overoppsyn av statsminister Erna Solberg. Foto: TORE KRISTIANSEN

Høie åpner for å fjerne kommunenes «dagbøter» til sykehusene

Helseminister Bent Høie (H) åpner nå for å fjerne det kanskje mest sentrale punktet i den store Samhandlingsreformen fra 2012: Ordningen som pålegger kommunene å betale «dagbøter» til sykehusene hvis de ikke makter å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene med én gang.

I et intervju med VG sier statsråden at betingelsen for dette er at opprettelsen av 19 nye «helsefellesskap» blir en suksess – ved at samhandlingen mellom sykehus og kommuner blir langt bedre enn i dag.

Statsminister Erna Solberg (H) og Høie underskrev onsdag forrige uke en avtale med KS-styreleder Gunn Marit Helgesen, tidligere Kommunenes sentralforbund, om å opprette 19 «helsefellesskap» i Norge. Dette er et hovedgrep i Regjeringens nye, fireårige helse- og sykehusplan, som legges frem senere i høst.

– Vi har sett at forsøk på å lage økonomiske incentiver for å få samarbeidet til å fungere i en del tilfeller har bare forsterket problemene. Det har blant annet VGs avsløringer vist oss. Og da tror vi ikke på den typen incentiver. Vi tror på at samarbeid rent konkret om felles tjenester er det som bidrar til en endring, sier Høie.

– Men dere har jo valgt å beholde det aller sterkeste og viktigste økonomiske incentivet i hele Samhandlingsreformen?

– Det var to økonomiske incitamenter i reformen. Vi fjernet det ene, Kommunal medfinansiering. Vi har valgt å beholde det andre. Det har også hatt en sterk effekt, ved at pasientene nå skrives ut langt tidligere fra sykehusene enn før. Vi tør ikke å fjerne det nå. Så må vi se på erfaringene herfra, om dette bidrar til at det ikke er så farlig lenger. Og hvis det oppleves mer som et hinder for samarbeid, i stedet for å bidra til samarbeid, så må vi til enhver tid kunne vurdere det. Men å fjerne det før vi vet hvordan dette fungerer vil være for stor risiko, sier Høie.

– Men du åpner for å fjerne kommunenes betalingsplikt hvis ordningen med hvis den nye ordningen med 19 helsefellesskap blir en suksess?

– Ja, for da er det ikke noen vits i en slik ordning, sier Bent Høie.

VG har i en rekke artikler dokumentert hvordan samhandlingsreformen fra 2012 sender gamle, syke pasienter tidligere ut av sykehusene og tilbake til kommunene.

VG avslørte tidligere i år at det ble kjørt minst 1546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene og til kommunen mellom klokken 22 og 07. Ved minst 461 av transportene var pasienten 90 år eller eldre. 603 av turene skjedde mellom midnatt og 05 om morgenen. Helseminister Bent Høie beordret umiddelbart full stans av disse nattransportene.

– Helseforetakene er mektige. Hva er grepet som ligger inne her som du mener forhindrer at disse 19 helsefellesskapene blir et supperåd?

– Det er rett og slett at kommunene og sykehusene vil møtes på samme nivå. Sånn at det er ordfører som møter styreleder, og så er det helse- og sosialsjefen som møter klinikksjefen. Og så vil kommunene organisere seg i grupper, sånn at de representerer en større gruppering, og dermed vil de oppleve at dette er et likeverdig partnerskap.

– Men er det ikke likevel en fare for at det kan bli et supperåd?

– Nei. For vi har bestemt hva det skal samarbeides om. Vi har bestemt måten det skal tas beslutninger på, vi har sagt at beslutningene skal være forpliktende og vi har til og med bestemt hvilke pasientgrupper de først skal begynne å samarbeide om. Og det er vi overbevist om, at når vi gjør det på den måten, med en avtale med kommunene, så kommer det til å føre til en konkret løsning mellom kommunene og sykehusene for disse pasientgruppene.

– Blir partene bundet av beslutningene?

– Ja. Disse beslutningene forplikter. Og det er noe av det mest sentrale i denne modellen er at man i det strategiske samarbeidsutvalget skal ta beslutninger som forplikter.

– Det blir ikke lagt nye, friske penger inn i den nye ordningen?

– Det vil bli vurdert å gå noe penger til KS sine regionkontorer for å hjelpe dem til å hjelpe kommunene for å komme i gang med dette. Det er snakk om noen fåtalls millioner kroner. Dette er ikke penger til å finansiere samarbeidet, det er en engangsbevilgning for å få dette opp og stå. I tillegg vil vi pålegge i lovs form at de skal planlegge sammen både i kommunehelseloven og spesialisthelsetjenesteloven. Vi jobber med den lovteksten, men dette settes i gang før den bestemmelsen er klar.

VG avslørte også at døende blir transport ut av sykehus for å gi plass til andre pasienter. En av dem var Karen Anna Nilsen som ble flyttet tre ganger i løpet av de siste 26 timene hun levde. Høie beklaget etter VGs avsløringer, og presiserte at kommunene og sykehusene måtte samarbeide bedre.

Publisert: 29.10.19 kl. 09:25







